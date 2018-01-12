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Вы же православные: мэр Ярославля заставит чиновников искупаться в Крещение
12 января 2018
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Владимир Слепцов хочет, чтобы в купании в Крещение приняли участие не только простые ярославцы, но и чиновники. Мэр считает, что таким способом первые лица города покажут хороший пример для горожан.
— Прошу в данном мероприятии всех глав участвовать. Так же, как и замов. Вы покажете пример всем. Вы же православные люди. В связи с этим, прошу обеспечить и заодно попробовать, — подытожил Слепцов.
Кстати, ранее 76.ru рассказывал, где будут организованы купели. В какой-то из них, возможно, будет купаться вся мэрия Ярославля.
Фото: Александра Савельева
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