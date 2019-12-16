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Страна и мир Мусорный скандал

Власти Москвы определились, в какие регионы вывезут миллионы тонн своего мусора

В Ярославской области люди ждут уточнённой информации по выбранным полигонам

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Мусор из Москвы решили вывозить на полигоны в двух регионах

Мусор из Москвы решили вывозить на полигоны в двух регионах

Власти Москвы рассказали, куда будут вывозить мусор, который производит город. Согласно документам, опубликованным на сайте столичной администрации, за 10 ближайших лет больше 15 миллионов тонн отходов отправят в Калужскую область и около 9 миллионов тонн — во Владимирскую.

— Согласие Владимирской области удалось получить не без давления на губернатора Владимира Сипягина, который обещал не допустить ввоз мусора, — сообщает источник «Коммерсанта».

Эта тема очень волнует людей из Ярославской области, в частности, из Переславля-Залесского. Не исключено, что полигон во Владимирской области, куда будут возить мусор из Москвы, расположен в 30 километрах от их города.

— Пока непонятно, куда именно во Владимирскую область повезут московский мусор, — уточнила общественница из Переславля Наталья Власова. — Насколько удаётся понять из сообщений федеральных СМИ, конкретное место Владимирской области, где будет складироваться московский мусор, в схеме не прописано. Да, под Александровом определено потенциальное место под мощный полигон, но информации о том, что речь идёт об этом месте, пока нет. Нужно внимательно следить за развитием событий. Мы в Переславле обеспокоены происходящим, мы ищем любую информацию по перемещениям московского мусора в нашем направлении.

В то же время в администрации Владимирской области отрицают, что регион будет принимать столичный мусор.

— По распоряжению губернатора Владимирской области Владимира Сипягина в скорректированной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, не предусмотрен ввоз на территорию Владимирской области мусора из соседних регионов, — рассказали ТАСС в администрации Владимирской области. — Любое иное взаимодействие по этому вопросу возможно только в рамках дополнительных соглашений, в настоящее время таких соглашений нет.

Планировалось, что в 2020 году мусор из Москвы будут отправлять в Архангельскую область для захоронения возле станции Шиес. Там с 2018 года проходят многотысячные митинги против ввоза мусора. Ранее столичные отходы возили и на полигон Скоково под Ярославлем. За это региону заплатили 500 миллионов рублей.

Мнение


Депутат Переславль-Залесской городской думы Евгений Работников:

— Считаю, что мусорный бизнес — это очень высокоприбыльная отрасль экономики. Власти думают, что у нас территория большая и плевать на природу и экологию. Все эти «Сколково» выглядят как пустая трата денег. На мой взгляд, нужно искать способы реализации переработки мусора, а чиновникам проще выкинуть мусор куда-то или сжечь. Также хочу сказать: молодцы, активные жители в Шиесе, выходили на митинги протестные, возможно, это и сыграло роль, что территория их исключена из схемы вывоза мусора. Считаю, нам, нашей области тоже нужно всеми силами бороться против полигонов (свалок) на территории Ярославской области.

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мусормусорный скандал
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КОММЕНТАРИИ (7)

Гость
16 дек 2019 в 19:35

Пусть теперь чайка себе в карман складывает весь мусор, за батькин подгон. Тут тендер не выиграли, а его назначили без всяких розыгрышей.

Гость
16 дек 2019 в 19:29

Я тоже считаю, что пора уже как в Европе, начать заниматься раздельной переработкой мусора, учить людей как собирать, куда, и стоит заводы. итак уже по уши в мусоре

Гостья
16 дек 2019 в 19:04

Нужно обязать тех кто занимается вывозом мусора(ну типа Хартии к примеру) строить мусороперерабатывающий завод, а не просто складировать где-то создавая угрозу экологии.