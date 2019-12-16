Власти Москвы определились, в какие регионы вывезут миллионы тонн своего мусора

Мусор из Москвы решили вывозить на полигоны в двух регионах Фото: Александра Савельева

Власти Москвы рассказали, куда будут вывозить мусор, который производит город. Согласно документам, опубликованным на сайте столичной администрации, за 10 ближайших лет больше 15 миллионов тонн отходов отправят в Калужскую область и около 9 миллионов тонн — во Владимирскую.

— Согласие Владимирской области удалось получить не без давления на губернатора Владимира Сипягина, который обещал не допустить ввоз мусора, — сообщает источник «Коммерсанта».

Эта тема очень волнует людей из Ярославской области, в частности, из Переславля-Залесского. Не исключено, что полигон во Владимирской области, куда будут возить мусор из Москвы, расположен в 30 километрах от их города.



— Пока непонятно, куда именно во Владимирскую область повезут московский мусор, — уточнила общественница из Переславля Наталья Власова. — Насколько удаётся понять из сообщений федеральных СМИ, конкретное место Владимирской области, где будет складироваться московский мусор, в схеме не прописано. Да, под Александровом определено потенциальное место под мощный полигон, но информации о том, что речь идёт об этом месте, пока нет. Нужно внимательно следить за развитием событий. Мы в Переславле обеспокоены происходящим, мы ищем любую информацию по перемещениям московского мусора в нашем направлении.

В то же время в администрации Владимирской области отрицают, что регион будет принимать столичный мусор.

— По распоряжению губернатора Владимирской области Владимира Сипягина в скорректированной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, не предусмотрен ввоз на территорию Владимирской области мусора из соседних регионов, — рассказали ТАСС в администрации Владимирской области. — Любое иное взаимодействие по этому вопросу возможно только в рамках дополнительных соглашений, в настоящее время таких соглашений нет.

