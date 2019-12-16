Власти Москвы определились, в какие регионы вывезут миллионы тонн своего мусора

Власти Москвы рассказали, куда будут вывозить мусор, который производит город. Согласно документам, опубликованным на сайте столичной администрации, за 10 ближайших лет больше 15 миллионов тонн отходов отправят в Калужскую область и около 9 миллионов тонн — во Владимирскую.
— Согласие Владимирской области удалось получить не без давления на губернатора Владимира Сипягина, который обещал не допустить ввоз мусора, — сообщает источник «Коммерсанта».
Эта тема очень волнует людей из Ярославской области, в частности, из Переславля-Залесского. Не исключено, что полигон во Владимирской области, куда будут возить мусор из Москвы, расположен в 30 километрах от их города.
— Пока непонятно, куда именно во Владимирскую область повезут московский мусор, — уточнила общественница из Переславля Наталья Власова. — Насколько удаётся понять из сообщений федеральных СМИ, конкретное место Владимирской области, где будет складироваться московский мусор, в схеме не прописано. Да, под Александровом определено потенциальное место под мощный полигон, но информации о том, что речь идёт об этом месте, пока нет. Нужно внимательно следить за развитием событий. Мы в Переславле обеспокоены происходящим, мы ищем любую информацию по перемещениям московского мусора в нашем направлении.
В то же время в администрации Владимирской области отрицают, что регион будет принимать столичный мусор.
— По распоряжению губернатора Владимирской области Владимира Сипягина в скорректированной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, не предусмотрен ввоз на территорию Владимирской области мусора из соседних регионов, — рассказали ТАСС в администрации Владимирской области. — Любое иное взаимодействие по этому вопросу возможно только в рамках дополнительных соглашений, в настоящее время таких соглашений нет.
Планировалось, что в 2020 году мусор из Москвы будут отправлять в Архангельскую область для захоронения возле станции Шиес. Там с 2018 года проходят многотысячные митинги против ввоза мусора. Ранее столичные отходы возили и на полигон Скоково под Ярославлем. За это региону заплатили 500 миллионов рублей.
Мнение
Депутат Переславль-Залесской городской думы Евгений Работников:
— Считаю, что мусорный бизнес — это очень высокоприбыльная отрасль экономики. Власти думают, что у нас территория большая и плевать на природу и экологию. Все эти «Сколково» выглядят как пустая трата денег. На мой взгляд, нужно искать способы реализации переработки мусора, а чиновникам проще выкинуть мусор куда-то или сжечь. Также хочу сказать: молодцы, активные жители в Шиесе, выходили на митинги протестные, возможно, это и сыграло роль, что территория их исключена из схемы вывоза мусора. Считаю, нам, нашей области тоже нужно всеми силами бороться против полигонов (свалок) на территории Ярославской области.