Москва заплатила 500 миллионов за свой мусор: как их потратили в Ярославской области

Мы стали забывать, как полтора года назад по Ярославлю десятками ездили огромные мусоровозы, везущие тысячи тонн отходов из Москвы и Московской области. Правительство Ярославской области в лице губернатора Дмитрия Миронова заключило соглашение со столицей о том, что на полигон Скоково привезут около 200 тысяч тонн московского мусора, взамен в бюджет нашего региона поступил трансферт в 500 миллионов рублей.
Мы решили вспомнить, на что обещали потратить эти деньги, и что сделали в реальности.
320 миллионов рублей на полигон
Большую часть денег планировали потратить на работу самого полигона Скоково, где должны были создать инфраструктуру по сбору, обработке и размещению отходов, а также утилизации опасного фильтрата. На сегодняшний день далеко не до всех обещаний добрались.
— 322 миллиона рублей направлено на модернизацию самого крупного в регионе полигона захоронения отходов Скоково для усиления экологической безопасности объекта, — сообщили в правительстве Ярославской области.
Что сделали на эти деньги?
- построили проезды к местам разгрузки мусора;
- построили ограждение вокруг полигона;
- купили установку для взвешивания машин с мусором;
- купили станцию заправки ГСМ;
- поставили новую трансформаторную подстанцию на полигоне;
- купили установку для отслеживания уровня радиации;
- купили 10 новых машин (бульдозеры, автогрейдер, фронтальный погрузчик, эскалатор);
- купили машину для уплотнения мусора;
- собираются покупать станцию для очистки фильтрата.
78 миллионов на систему экологического мониторинга
Обещали экоаналитическую лабораторию.
— Завершены первые два этапа реконструкции здания для создания лаборатории на базе «Центра охраны окружающей среды». Закуплено аналитическое оборудование, лабораторная мебель, — пояснили в правительстве региона. — Формируем график выездных обследований с учётом обращений из социальных сетей и СМИ.
Инвентаризировали парниковые газы
Именно так. Подробностей о том, как учитывали газы, — не сообщается. Однако на эти цели потратили часть денег из 3,5 миллиона рублей, которые также ушли на:
- контракт на предоставление гидрометеорологической информации;
- создали сводный том загрязняющих веществ и предприятий (вошли 417 компаний).
86,1 миллиона рублей на образование и спорт
— 38 миллионов рублей направлено на покупку оборудования для моделирования, в том числе компьютерного, конструирования механических и электронных устройств, программирования, проведения научных экспериментов в области естественно-математических дисциплин, — ответили 76.RU в управлении массовых коммуникаций правительства области.
Иными словами, закупили цифровые микроскопы, школьные метеостанции, 3D-принтер-конструктор, наборы по робототехники. Мини-лаборатории обустроили в семи школах области: двух в Ярославле, по одной в Переславле, Угличе, Тутаеве, в селе Некрасовском и Пошехонье.
Ещё 43,8 миллиона потратили на переоборудование спортивных залов в школах области, но не сообщается, в каких именно.
Ещё 4,2 миллиона планируют потратить на покупку оборудования для обучения педагогов.
Оставшиеся деньги планировали потратить на благоустройство дворов и других мест в области, отчёта об этом предоставлено не было.
О ввозе московского мусора на полигон Скоково стало известно весной 2018 года. Местные коммунисты вычислили, что каждый день туда ездят мусоровозы с номерами столичного региона. Власти сначала молчали, но потом губернатор признался: да, в Ярославль возят московский мусор. И будут возить целый год по 500 тонн в день. Такое соглашение подписал глава региона Дмитрий Миронов с правительством Москвы. После этого на полигон Скоково начали ходить с проверками: журналисты, общественники, экологи. Обнаружилось, что речка Нора, берущая начало рядом с полигоном, периодически чернеет и продолжает чернеть до сих пор. А концентрация опасных веществ в ней превышает нормы в разы.