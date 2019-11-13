Москва заплатила 500 миллионов за свой мусор: как их потратили в Ярославской области

Из Московской области под Ярославль привезли около 200 тысяч тонн отходов Фото: Александра Савельева

Мы стали забывать, как полтора года назад по Ярославлю десятками ездили огромные мусоровозы, везущие тысячи тонн отходов из Москвы и Московской области. Правительство Ярославской области в лице губернатора Дмитрия Миронова заключило соглашение со столицей о том, что на полигон Скоково привезут около 200 тысяч тонн московского мусора, взамен в бюджет нашего региона поступил трансферт в 500 миллионов рублей. Мы решили вспомнить, на что обещали потратить эти деньги, и что сделали в реальности.

320 миллионов рублей на полигон Большую часть денег планировали потратить на работу самого полигона Скоково, где должны были создать инфраструктуру по сбору, обработке и размещению отходов, а также утилизации опасного фильтрата. На сегодняшний день далеко не до всех обещаний добрались. — 322 миллиона рублей направлено на модернизацию самого крупного в регионе полигона захоронения отходов Скоково для усиления экологической безопасности объекта, — сообщили в правительстве Ярославской области. Что сделали на эти деньги?

На полигон купили ещё одну машину, которая сдавливает кучи мусора Фото: Александра Савельева

построили проезды к местам разгрузки мусора;

построили ограждение вокруг полигона;

купили установку для взвешивания машин с мусором;

купили станцию заправки ГСМ;

поставили новую трансформаторную подстанцию на полигоне;

купили установку для отслеживания уровня радиации;

купили 10 новых машин (бульдозеры, автогрейдер, фронтальный погрузчик, эскалатор);

купили машину для уплотнения мусора;

собираются покупать станцию для очистки фильтрата. 78 миллионов на систему экологического мониторинга

Обещали экоаналитическую лабораторию. — Завершены первые два этапа реконструкции здания для создания лаборатории на базе «Центра охраны окружающей среды». Закуплено аналитическое оборудование, лабораторная мебель, — пояснили в правительстве региона. — Формируем график выездных обследований с учётом обращений из социальных сетей и СМИ. Инвентаризировали парниковые газы Именно так. Подробностей о том, как учитывали газы, — не сообщается. Однако на эти цели потратили часть денег из 3,5 миллиона рублей, которые также ушли на: контракт на предоставление гидрометеорологической информации;

создали сводный том загрязняющих веществ и предприятий (вошли 417 компаний). 86,1 миллиона рублей на образование и спорт — 38 миллионов рублей направлено на покупку оборудования для моделирования, в том числе компьютерного, конструирования механических и электронных устройств, программирования, проведения научных экспериментов в области естественно-математических дисциплин, — ответили 76.RU в управлении массовых коммуникаций правительства области.