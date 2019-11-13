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Москва заплатила 500 миллионов за свой мусор: как их потратили в Ярославской области

Мы поинтересовались у чиновников, где деньги

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Из Московской области под Ярославль привезли около 200 тысяч тонн отходов

Из Московской области под Ярославль привезли около 200 тысяч тонн отходов

Мы стали забывать, как полтора года назад по Ярославлю десятками ездили огромные мусоровозы, везущие тысячи тонн отходов из Москвы и Московской области. Правительство Ярославской области в лице губернатора Дмитрия Миронова заключило соглашение со столицей о том, что на полигон Скоково привезут около 200 тысяч тонн московского мусора, взамен в бюджет нашего региона поступил трансферт в 500 миллионов рублей. 

Мы решили вспомнить, на что обещали потратить эти деньги, и что сделали в реальности. 

320 миллионов рублей на полигон 

Большую часть денег планировали потратить на работу самого полигона Скоково, где должны были создать инфраструктуру по сбору, обработке и размещению отходов, а также утилизации опасного фильтрата. На сегодняшний день далеко не до всех обещаний добрались. 

— 322 миллиона рублей направлено на модернизацию самого крупного в регионе полигона захоронения отходов Скоково для усиления экологической безопасности объекта, — сообщили в правительстве Ярославской области. 

Что сделали на эти деньги?

На полигон купили ещё одну машину, которая сдавливает кучи мусора

На полигон купили ещё одну машину, которая сдавливает кучи мусора

  • построили проезды к местам разгрузки мусора;
  • построили ограждение вокруг полигона;
  • купили установку для взвешивания машин с мусором;
  • купили станцию заправки ГСМ;
  • поставили новую трансформаторную подстанцию на полигоне;
  • купили установку для отслеживания уровня радиации;
  • купили 10 новых машин (бульдозеры, автогрейдер, фронтальный погрузчик, эскалатор);
  • купили машину для уплотнения мусора;
  • собираются покупать станцию для очистки фильтрата. 

78 миллионов на систему экологического мониторинга

Обещали экоаналитическую лабораторию.

— Завершены первые два этапа реконструкции здания для создания лаборатории на базе «Центра охраны окружающей среды». Закуплено аналитическое оборудование, лабораторная мебель, — пояснили в правительстве региона. — Формируем график выездных обследований с учётом обращений из социальных сетей и СМИ. 

Инвентаризировали парниковые газы

Именно так. Подробностей о том, как учитывали газы, — не сообщается. Однако на эти цели потратили часть денег из 3,5 миллиона рублей, которые также ушли на:

  • контракт на предоставление гидрометеорологической информации;
  • создали сводный том загрязняющих веществ и предприятий (вошли 417 компаний).

86,1 миллиона рублей на образование и спорт

— 38 миллионов рублей направлено на покупку оборудования для моделирования, в том числе компьютерного, конструирования механических и электронных устройств, программирования, проведения научных экспериментов в области естественно-математических дисциплин, — ответили 76.RU в управлении массовых коммуникаций правительства области.

Иными словами, закупили цифровые микроскопы, школьные метеостанции, 3D-принтер-конструктор, наборы по робототехники. Мини-лаборатории обустроили в семи школах области: двух в Ярославле, по одной в Переславле, Угличе, Тутаеве, в селе Некрасовском и Пошехонье. 

Ещё 43,8 миллиона потратили на переоборудование спортивных залов в школах области, но не сообщается, в каких именно. 

Ещё 4,2 миллиона планируют потратить на покупку оборудования для обучения педагогов. 

Оставшиеся деньги планировали потратить на благоустройство дворов и других мест в области, отчёта об этом предоставлено не было. 

О ввозе московского мусора на полигон Скоково стало известно весной 2018 года. Местные коммунисты вычислили, что каждый день туда ездят мусоровозы с номерами столичного региона. Власти сначала молчали, но потом губернатор признался: да, в Ярославль возят московский мусор. И будут возить целый год по 500 тонн в день. Такое соглашение подписал глава региона Дмитрий Миронов с правительством Москвы. После этого на полигон Скоково начали ходить с проверками: журналисты, общественники, экологи. Обнаружилось, что речка Нора, берущая начало рядом с полигоном, периодически чернеет и продолжает чернеть до сих пор. А концентрация опасных веществ в ней превышает нормы в разы.

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мусорный скандал в Ярославле

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КОММЕНТАРИИ (5)

Гость
13 ноя 2019 в 13:04

Только посмотрев на увеличение дворцов мироновыхволковых можно понять где именно эти деньги. А то какая польза от этого мусора ярославцам можно понять посмотрев на очереди в онкобольницах и переполненым молодыми кладбищам

гость
13 ноя 2019 в 13:45

короче все деньги ушли по сути на бизнес) а поднятые тарифы до 100р с человека видимо уже на что не хватило)

гость
13 ноя 2019 в 13:08

На чьи "спортзалы" ушли мусорные 😫 миллионы уже сведения засекретили.