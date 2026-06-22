Российского туриста нашли мертвым на турецком курорте — что произошло

Погибший мужчина прибыл в Турцию две недели назад Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Гражданина Российской Федерации обнаружили мертвым в саду частного дома в Анталье. Следователи выясняют все детали происшествия.

Тело россиянина обнаружили во дворе трехэтажного дома в районе Муратпаша города Антальи. Местные жители, увидев лежащего лицом вниз человека, сообщили о случившемся в службу 112. На место прибыли полиция и медицинская бригада, которые констатировали смерть.

При себе у мужчины был паспорт. Правоохранители выяснили, что погибшим является 51-летний россиянин Сергей Тремасов. Он прибыл на побережье Средиземного моря 10 июня, пишет сайт Turizm News.

Тело доставили в морг бюро судебно-медицинской экспертизы Антальи. Предстоит установить точную причину смерти мужчины. Местные правоохранительные органы проводят расследование.