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Страна и мир Не работают Zoom, X и Fortnite. Сбой Cloudflare привел к проблемам в работе мировых сервисов

Не работают Zoom, X и Fortnite. Сбой Cloudflare привел к проблемам в работе мировых сервисов

Рассказываем, что это за система и что известно о неполадках

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Сбой Cloudflare привел к проблемам в работе мировых сервисов | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUСбой Cloudflare привел к проблемам в работе мировых сервисов | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Сбой Cloudflare привел к проблемам в работе мировых сервисов

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В работе американского сервиса Cloudflare, услугами которого пользуются многие интернет-ресурсы для обеспечения стабильной работы и защиты от кибератак, произошел сбой. Пользователи Сети жалуются на проблемы с работой таких сервисов как Zoom, Microsoft Teams, Gemini, Google и других. Также не загружается популярная игра Fortnite. Это следует из данных Downdetecter.

О перебоях также сообщили пользователи соцсети X (бывший Twitter). Сбой начался после 16.33 по московскому времени. Более 32 тысяч жалоб жалоб зафиксировано в США, сообщения о неполадках также поступают из Канады, Бразилии и других стран. По словам пользователей, не работает приложение и веб-сайта, также возникли проблемы в отображении ленты.

Что стало причиной сбоя, не сообщалось.

В работе мировых сервисов, пользующихся услугами Cloudflare, произошел сбой | Источник: downdetector.comВ работе мировых сервисов, пользующихся услугами Cloudflare, произошел сбой | Источник: downdetector.com

В работе мировых сервисов, пользующихся услугами Cloudflare, произошел сбой

Источник:

downdetector.com

В четверг, 19 июня, произошел сбой в работе популярного сервиса объявлений «Авито». По словам пользователей, в браузерной версии приложения невозможно войти в аккаунт, а в мобильной — всплывает статус: «Проблемы с интернетом — то, что вы видите, могло устареть».

Ранее стали фиксировать сбои в работе приложения пользователи Т-Банка. Клиенты банка рассказали, что не могут зайти в личный кабинет или воспользоваться деньгами на счете.

ПО ТЕМЕ
Елена ХалматоваЕлена Халматова
Елена Халматова
корреспондент MSK1.RU
Сбой в работе Cloudflare
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Комментарии
4
Гость
29 минут
на месте разрушенного до основания мира будет построен многополярный Мир с нашими традиционными ценностями
Гость
34 минуты
Это месть.
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Гость
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