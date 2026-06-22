Не работают Zoom, X и Fortnite. Сбой Cloudflare привел к проблемам в работе мировых сервисов

Сбой Cloudflare привел к проблемам в работе мировых сервисов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В работе американского сервиса Cloudflare, услугами которого пользуются многие интернет-ресурсы для обеспечения стабильной работы и защиты от кибератак, произошел сбой. Пользователи Сети жалуются на проблемы с работой таких сервисов как Zoom, Microsoft Teams, Gemini, Google и других. Также не загружается популярная игра Fortnite. Это следует из данных Downdetecter.

О перебоях также сообщили пользователи соцсети X (бывший Twitter). Сбой начался после 16.33 по московскому времени. Более 32 тысяч жалоб жалоб зафиксировано в США, сообщения о неполадках также поступают из Канады, Бразилии и других стран. По словам пользователей, не работает приложение и веб-сайта, также возникли проблемы в отображении ленты.

Что стало причиной сбоя, не сообщалось.

В работе мировых сервисов, пользующихся услугами Cloudflare, произошел сбой Источник: downdetector.com

В четверг, 19 июня, произошел сбой в работе популярного сервиса объявлений «Авито». По словам пользователей, в браузерной версии приложения невозможно войти в аккаунт, а в мобильной — всплывает статус: «Проблемы с интернетом — то, что вы видите, могло устареть».