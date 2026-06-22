Умирают за сутки — от неизвестной болезни уже скончались 14 человек: симптомы

Власти разбираются в причинах гибели людей Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU

Вспышка неизученной болезни произошла на западе Демократической Республики Конго. Симптомы указывают на острое инфекционное или вирусное заболевание. Заразившиеся умирают за сутки.

Очаг находится в деревне Моколо-Биала, где за 19 дней с начала июня погибли 14 человек. Информацией об этом поделился местный депутат Жак Илунгу Опени.

«За 19 дней мы насчитали уже 14 умерших. Эта ситуация вызывает большую тревогу», — сообщил политик журналистам конголезского портала Afrik-Info.

Пациенты жалуются на невыносимые головные боли, рези в животе и коленях, а также на приступы рвоты. Болезнь развивается стремительно — через сутки после первых симптомов наступает смерть.

Медики уже взяли пробы для лабораторных исследований. Парламентарий призвал руководство страны, в том числе Министерство здравоохранения, оперативно оценить ситуацию, чтобы исключить эпидемию. Если массовый характер подтвердится, то, по его словам, нужно принять меры для того, чтобы остановить распространение вируса.

В настоящий момент в Конго продолжается вспышка лихорадки Эбола, вызванная эболавирусом Бундибугио. Общее число подтвержденных случаев заболевания в стране превысило тысячу. Это заболевание считают предвестником возможных будущих пандемий.