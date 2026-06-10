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Развлечения «Оно того стоило»: ярославец поехал на машине в другую страну ради концерта Макса Коржа

«Оно того стоило»: ярославец поехал на машине в другую страну ради концерта Макса Коржа

За рулем он преодолел тысячи километров

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Из Ярославля в Стамбул на машине | Источник: krasovskie_13 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Из Ярославля в Стамбул на машине | Источник: krasovskie_13 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Из Ярославля в Стамбул на машине

Источник:

krasovskie_13 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

6 июня в Турции прошел концерт (16+) Макса Коржа. Знаменитый певец выступил в Стамбуле на стадионе Бешикташ. Фанаты из разных стран заполонили арену. Среди них были и ярославские поклонники.

Макс Корж — 37-летний белорусский певец и автор песен. Прославился благодаря трекам «Небо поможет нам», «Жить в кайф», «Горы по колено» и «Малый повзрослел».

Видео ребят из Ярославля завирусилось в соцсетях. Их короткий ролик с концерта набрал 159 тысяч просмотров и продолжает крутиться в лентах пользователей. На видео ярославцы рассказали, что отправились на концерт в другую страну на машине.

«Мы проехали почти пять тысяч километров на „Рапторе“ ради концерта Макса Коржа, и оно того стоило», — подписал автор видео.

Ярославец также отметил, что еще не посчитал, сколько топлива потратил на путешествие. Подписчики предполагают, что поездка получилась дороговатой. А вот сам билет на танцпол обошелся поклонникам в 10 тысяч рублей.

Напомним, на концерте «Премия Муз-ТВ 2026. Движение» (16+) Сергей Лазарев поцеловал студентку из Ярославля. Мероприятие проходило 6 июня в Москве на Live Арене.

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Екатерина Тарыгина
корреспондент
Концерт Макс Корж Турция
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