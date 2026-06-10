«Оно того стоило»: ярославец поехал на машине в другую страну ради концерта Макса Коржа

6 июня в Турции прошел концерт (16+) Макса Коржа. Знаменитый певец выступил в Стамбуле на стадионе Бешикташ. Фанаты из разных стран заполонили арену. Среди них были и ярославские поклонники.
Макс Корж — 37-летний белорусский певец и автор песен. Прославился благодаря трекам «Небо поможет нам», «Жить в кайф», «Горы по колено» и «Малый повзрослел».
Видео ребят из Ярославля завирусилось в соцсетях. Их короткий ролик с концерта набрал 159 тысяч просмотров и продолжает крутиться в лентах пользователей. На видео ярославцы рассказали, что отправились на концерт в другую страну на машине.
«Мы проехали почти пять тысяч километров на „Рапторе“ ради концерта Макса Коржа, и оно того стоило», — подписал автор видео.
Ярославец также отметил, что еще не посчитал, сколько топлива потратил на путешествие. Подписчики предполагают, что поездка получилась дороговатой. А вот сам билет на танцпол обошелся поклонникам в 10 тысяч рублей.
Напомним, на концерте «Премия Муз-ТВ 2026. Движение» (16+) Сергей Лазарев поцеловал студентку из Ярославля. Мероприятие проходило 6 июня в Москве на Live Арене.