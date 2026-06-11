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Страна и мир Когда все заблокированные сервисы заработают в России — ответ Кремля

Когда все заблокированные сервисы заработают в России — ответ Кремля

Процесс возвращения уже запущен

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Зарубежные сервисы могут вернуться и продолжить работать на территории страны | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUЗарубежные сервисы могут вернуться и продолжить работать на территории страны | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Зарубежные сервисы могут вернуться и продолжить работать на территории страны

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

В Россию могут вернуться все зарубежные сервисы, которые сейчас не работают на территории страны. Но для этого есть ряд условий, о которых заявили в Кремле.

История с Roblox, который накануне разблокировали в России, четко показала, что и остальные зарубежные сервисы могут вернуться и продолжить работать на территории страны. Для этого им необходимо выполнить требования российского законодательства.

«История с Roblox четко показывает, что все сервисы могут вернуться в РФ в случае соблюдения законов», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Roblox — онлайн-платформа с бесконечной игровой вселенной, где пользователи могут создавать свои игры по своим правилам (от ужастиков до воспитания животных и так далее). Создатели игры заявляли, что в нее заходит около 2 миллионов россиян.

По информации Минцифры, онлайн-сервис разблокировали в России только после того, как корпорация реализовала целый комплекс мер для дополнительной защиты детей.

«В том числе запустила механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам. В Roblox также обязались в дальнейшем бороться с распространением на платформе нежелательного контента», — говорится в сообщении ведомства в мессенджере «Макс».

Сервис Roblox снова работает без ограничений во всех регионах России, однако у игры больше нет общедоступного чата для общения между геймерами.

«Вы можете просматривать только системные сообщения. Чат недоступен в вашем регионе», — следует из сообщения.

Roblox заблокировали в России 3 декабря 2025 года. Тогда Роскомнадзор ограничил доступ к связи с распространением материалов с пропагандой экстремистской деятельности. В ведомстве отмечали, что платформа «доказала неспособность корректной модерации контента». В конце того же месяца американская игровая площадка заявила о готовности поэтапно привести свою работу в соответствие с российскими законами.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Роскомнадзор Минцифры РФ Блокировка cим-карт Законодательство Мессенджер Игра Сервис
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Комментарии
5
Гость
58 минут
после катания на лафете и народных гуляний по этому поводу, не раньше
Гость
38 минут
Телеграм то так и надавал надзору,как работал так и работает
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Гость
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