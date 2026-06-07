Детсады предложили сделать 12-часовыми, но есть условие: новости 7 июня

Согласно инициативе, родители смогут забирать детей раньше Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 7 июня.

Какие болезни угрожают за границей

Туристам, отправляющимся в неблагоприятные и эндемичные регионы, стоит опасаться холеры, брюшного тифа, малярии и вируса Эбола. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы наблюдаем очень большое количество случаев холеры в мире, брюшного тифа, других кишечных инфекций, которые передаются через грязные руки, воду, плохо обработанные термические продукты питания. Поэтому необходимо соблюдать правила личной гигиены и употреблять безопасную воду и продукты», — сказала Попова.

Глава ведомства уточнила, что существует много инфекций, передающихся комарами: малярия, чикунгунья и другие лихорадки. Особую опасность сейчас представляют африканские страны из-за распространения лихорадки Эбола. Также летом риски связаны с острыми кишечными инфекциями.

Попова в интервью РИА Новости посоветовала заранее делать необходимые прививки, проверять информацию на сайте Роспотребнадзора и его территориальных органов, а также обращаться на круглосуточную горячую линию ведомства.

В ЕГЭ по литературе и русскому языку нашли ошибки

Рособрнадзор получил обращения о некорректных формулировках в заданиях ЕГЭ по литературе и русскому языку. Ведомство передало их в ФИПИ для детального анализа.

Речь идет о задании 2 в одном из вариантов ЕГЭ по литературе (экзамен прошел 1 июня). ФИПИ проведет анализ, в том числе изучит результаты участников.

Что касается ЕГЭ по русскому языку (4 июня), в ведомстве прокомментировали опечатку в слове «позвала» в четвёртом задании. В Рособрнадзоре не считают, что эта ошибка помешала успешному выполнению.

«В этом задании предлагаются слова, в которых экзаменуемые должны соотнести выделенное ударение с нормой литературного языка. В слове „позвала“ ударная буква была выделена», — пояснили в ведомстве.

При обработке результатов экзаменов дополнительно проанализируют ответы участников и статистику выполнения. Если проблемы подтвердятся, Рособрнадзор примет решения для защиты прав выпускников.

Россиянку задержали в Таиланде за незаконную косметологическую клинику

На Пхукете полиция задержала 45-летнюю гражданку РФ по подозрению в управлении нелицензированной косметологической клиникой. Об этом сообщила газета Bangkok Post. У нее изъяли медицинские изделия на сумму около 18 тысяч долларов.

Женщина не смогла предъявить лицензий и признала, что ввезла часть медикаментов и оборудования из России, но отрицала факт ведения незаконного бизнеса. Полицейские обнаружили инъекционный коллаген, лидокаин, запрещенный в Таиланде препарат, а также шприцы и иглы.

Россиянке предъявили обвинения в незаконном управлении медицинским учреждением и продаже незарегистрированных лекарств. Ей грозит штраф до 100 тысяч батов (около 3,2 тысячи долларов), тюремное заключение до пяти лет и депортация. Иностранцы могут работать в Таиланде только при наличии соответствующей визы и разрешения.

Учащиеся колледжей получают оплачиваемую практику с первого курса

Студенты программы «Профессионалитет» начинают производственную практику уже на первом году обучения, причем в большинстве случаев — с оплатой. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По словам Чернышенко, выпускники колледжей выходят на рынок труда за короткий срок и получают достойную зарплату. Это позволяет им планировать будущее, брать ипотеку и создавать семьи практически сразу после окончания среднего профессионального образования, уточнил вице-премьер в беседе с ТАСС.

В школах предложили ввести новые уроки

В российских школах необходимо ввести факультативные уроки по деловому и личному этикету. Такое мнение высказал заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

По словам Гриба, такие занятия стоит проводить в каждом классе, приглашая и родителей. Также в школах нужна наглядная агитация: как вести себя с одноклассниками, учителями, пожилыми людьми и людьми с ограниченными возможностями, как вести себя в классах, коридорах и столовой.

«Сейчас мы общаемся друг с другом, смотря в мобильные телефоны, гаджеты. Это недопустимо», — сказал Гриб в интервью ТАСС.

Он отметил, что общению по телефону тоже надо учить. К сожалению, даже не все родители знают и умеют правильно себя вести.

Более 10 видов хантавируса не вызывают болезней у человека

Большинство разновидностей хантавируса безопасны для человека и не приводят к заболеванию. Об этом ТАСС рассказал вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, всего существует около 50 видов хантавируса. Из них лишь несколько вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом или кардиопульмональный синдром с высокой летальностью. Остальные при попадании в организм никак себя не проявляют, и госпитализация в таких случаях не требуется.

Среди опасных видов — Белград-Доброва (распространён на Балканах) и Сеул (чаще всего встречается на Дальнем Востоке России). В Северной Америке распространён вирус Сим-Номбре. Именно эти разновидности представляют реальную угрозу для здоровья, подчеркнул Альтштейн.

Под Казанью разбился самодельный самолет

В Татарстане упал самодельный легкомоторный летательный аппарат. 57-летний пилот погиб на месте, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

Все случилось вблизи села Казанбаш. Как сообщают наши коллеги из 116.RU, неподалеку от места ЧП есть авиацентр с аэродромом. Однако пока неизвестно, оттуда ли вылетел самодельный самолет.

Мужчина был любителем авиации и самостоятельно сконструировал воздушное судно. Правоохранители устанавливают причины крушения и проверяют соблюдение законодательства о безопасности полетов.

Следственные органы Центрального МСУТ СК России организовали процессуальную проверку по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Разработчик ЕГЭ по математике назвал главные ошибки выпускников

Самые частые ошибки на ЕГЭ по математике — неправильное прочтение условий задач и арифметические просчеты из-за действий в уме. Об этом рассказал разработчик экзамена, научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Чтобы успешно справиться с испытанием, он советует записывать промежуточные вычисления и не полагаться на устный счёт. Накануне экзамена лучше решать только те задания, которые получаются хорошо, — это поможет сохранить уверенность. В день экзамена нужно выспаться, грамотно распределить время и не перегружать себя.

«Экзамен по математике — это испытание на сто процентов, а не на сто баллов», — подчеркнул Ященко.

По его словам, главное — настроиться на результат, соответствующий своему уровню знаний. Не стоит пытаться решить больше, чем реально можешь.

Детские сады предложили перевести на 12-часовой рабочий день

Работающие родители не успевают забирать детей из детсадов из-за длительности рабочего дня. Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил увеличить время работы дошкольных учреждений до 12 часов.

По словам Гриба, большинство родителей заканчивают работу в 18:00, а дорога до детского сада занимает около 40 минут. Поэтому необходимо резервное время. Оптимальный график, по его мнению, — с 8:00 до 20:00 или с 7:30 до 19:30.

Прежде чем расширять график, нужно повысить зарплату воспитателям и предусмотреть доплаты за дополнительную нагрузку. При этом Гриб в беседе с РИА Новости подчеркнул, что важно учитывать психоэмоциональное состояние детей: для некоторых такой длительный режим может быть слишком утомительным. Также необходимо оставить возможность забирать ребенка раньше по желанию родителей.

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