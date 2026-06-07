В Таиланде задержали россиянку с инъекциями и шприцами: ей грозит до 5 лет тюрьмы

Полиция Таиланда задержала на Пхукете 45-летнюю гражданку РФ по подозрению в управлении нелицензированной косметологической клиникой. Об этом сообщила газета Bangkok Post.
Полицейские обыскали дом, где, предположительно, велась незаконная трудовая деятельность. У подозреваемой изъяли медицинские изделия и оборудование на сумму более 600 тысяч батов (около 18 тысяч долларов). Россиянка не смогла предъявить медицинских лицензий и признала, что некоторые медикаменты и оборудование ввезла из России. При этом она отрицала, что управляла нелегальным косметологическим салоном или предоставляла клиентам услуги.
В ходе обыска оперативники изъяли инъекционный коллаген, лидокаин, а также рецептурный противовоспалительный препарат «Нимесулид», пероральные формы которого запрещены в Таиланде. Кроме того, полицейские обнаружили шприцы, иглы, перчатки и одноразовые материалы.
Россиянке предъявили предварительные обвинения в незаконном управлении медицинским учреждением и продаже незарегистрированных лекарственных средств. Подозреваемую передали следователям для дальнейшего судебного разбирательства.
Согласно таиландскому законодательству, нарушение иностранцами трудового законодательства грозит штрафом до 100 тысяч батов (около 3,2 тысячи долларов), тюремным заключением на срок до 5 лет и депортацией. Иностранцам, желающим работать в королевстве, необходимо получить соответствующую визу и разрешение на работу.