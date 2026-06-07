В Таиланде задержали россиянку с инъекциями и шприцами: ей грозит до 5 лет тюрьмы

Женщине предъявили предварительные обвинения (фото носит иллюстративный характер) Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Полиция Таиланда задержала на Пхукете 45-летнюю гражданку РФ по подозрению в управлении нелицензированной косметологической клиникой. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

Полицейские обыскали дом, где, предположительно, велась незаконная трудовая деятельность. У подозреваемой изъяли медицинские изделия и оборудование на сумму более 600 тысяч батов (около 18 тысяч долларов). Россиянка не смогла предъявить медицинских лицензий и признала, что некоторые медикаменты и оборудование ввезла из России. При этом она отрицала, что управляла нелегальным косметологическим салоном или предоставляла клиентам услуги.

В ходе обыска оперативники изъяли инъекционный коллаген, лидокаин, а также рецептурный противовоспалительный препарат «Нимесулид», пероральные формы которого запрещены в Таиланде. Кроме того, полицейские обнаружили шприцы, иглы, перчатки и одноразовые материалы.

Россиянке предъявили предварительные обвинения в незаконном управлении медицинским учреждением и продаже незарегистрированных лекарственных средств. Подозреваемую передали следователям для дальнейшего судебного разбирательства.