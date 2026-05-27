Сравнивают с Черчиллем: как репетитор из России прославился на весь мир благодаря британскому акценту

Репетитор из Волгограда Евгений Калмыков стал звездой всех соцсетей: короткие ролики с его участием набирают сотни тысяч просмотров, фанаты на улицах просят дать автограф, а подписаны на него даже американские актеры и режиссеры.

Изучать иностранный язык Евгений начал в далеком детстве. Вдохновили его на это колоритные музыкальные клипы западных рок-групп, которые в 80-х начали крутить по советскому телевидению. После школы он поступил в ВГСПУ на факультет иностранных языков, а после работал преподавателем в частной школе.

Свой блог в интернете Евгений ведет уже пять лет. Разговоры о жизни он совмещает с уроками английского. Один из самых популярных его роликов, который собрал 3,2 миллиона просмотров и 288,5 тысячи лайков, покорил пользователей еще в феврале 2022 года. В комментариях его даже сравнивают с Уинстоном Черчиллем, премьер-министром Великобритании, благодаря его идеальному произношению.