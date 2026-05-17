Сообщение об отключении горячей воды способно лишить доступа к «Госуслугам»: новая схема мошенников

Мошенники начали рассылать сообщения о проверке графиков отключения горячей воды и воровать через поддельные сайты доступ к аккаунтам на «Госуслугах». Об этом рассказал зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

По словам сенатора, мошенники быстро адаптируются к повседневным ситуациям. Весной и летом они используют плановые отключения горячей воды. Жителю приходит сообщение якобы от управляющей компании или городского сервиса с предложением проверить график отключения по адресу. Пользователь переходит по ссылке и попадает на поддельный сайт, который визуально копирует официальный портал. Там у него просят ввести персональные данные, а также логин и пароль от «Госуслуг».

«Аферисты грамотно подходят к оформлению, используя копии реальных сайтов, похожие адреса, а иногда даже поддельные формы входа через „Госуслуги“. В отдельных случаях человеку предлагают скачать „документ с графиком“ или „новое приложение ЖКХ“, внутри которого находится вредоносное ПО», — объяснил Шейкин в беседе с ТАСС.

Главная защита от мошенников, по его словам, — цифровая гигиена. Не нужно переходить по ссылкам из подозрительных сообщений, даже если они выглядят убедительно. Информацию о графиках отключения воды следует проверять только через официальные городские порталы или сайт управляющей компании, открывая их самостоятельно через браузер. Ни один сервис проверки графика не требует вводить данные банковской карты, коды из СМС или пароль от «Госуслуг».