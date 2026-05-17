НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+29°C

Сейчас в Ярославле
Погода+29°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +28

3 м/c,

ю-в.

 756мм 25%
Подробнее
3 Пробки
USD 72,35
EUR 84,07
Массовая атака БПЛА
Здоровье под контролем
Пожар в спальном районе
Как отметить свадьбу в Ярославле
Когда достроят поликлинику
Почему пустеют ТЦ
Закроют ли роддом
Из-за БПЛА выбило окна
Страна и мир Сообщение об отключении горячей воды способно лишить доступа к «Госуслугам»: новая схема мошенников

Сообщение об отключении горячей воды способно лишить доступа к «Госуслугам»: новая схема мошенников

Как распознать обман

481
Не ведитесь на предложения о возмещении трат | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUНе ведитесь на предложения о возмещении трат | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Не ведитесь на предложения о возмещении трат

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Мошенники начали рассылать сообщения о проверке графиков отключения горячей воды и воровать через поддельные сайты доступ к аккаунтам на «Госуслугах». Об этом рассказал зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

По словам сенатора, мошенники быстро адаптируются к повседневным ситуациям. Весной и летом они используют плановые отключения горячей воды. Жителю приходит сообщение якобы от управляющей компании или городского сервиса с предложением проверить график отключения по адресу. Пользователь переходит по ссылке и попадает на поддельный сайт, который визуально копирует официальный портал. Там у него просят ввести персональные данные, а также логин и пароль от «Госуслуг».

«Аферисты грамотно подходят к оформлению, используя копии реальных сайтов, похожие адреса, а иногда даже поддельные формы входа через „Госуслуги“. В отдельных случаях человеку предлагают скачать „документ с графиком“ или „новое приложение ЖКХ“, внутри которого находится вредоносное ПО», — объяснил Шейкин в беседе с ТАСС.

Главная защита от мошенников, по его словам, — цифровая гигиена. Не нужно переходить по ссылкам из подозрительных сообщений, даже если они выглядят убедительно. Информацию о графиках отключения воды следует проверять только через официальные городские порталы или сайт управляющей компании, открывая их самостоятельно через браузер. Ни один сервис проверки графика не требует вводить данные банковской карты, коды из СМС или пароль от «Госуслуг».

Параллельно злоумышленники применяют еще одну схему, связанную с коммунальными услугами. Они звонят от имени соцзащиты и обещают возмещение коммунальных расходов, следует из материалов МВД. Для записи в очередь они просят назвать серию и номер паспорта. Затем в дело вступают мнимые сотрудники полиции, которые угрожают уголовным преследованием за якобы перевод денег на Украину и предлагают перевести средства на «безопасный счет».

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Отключение горячей воды Госуслуги Коммуналка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
JayroslavMudryi

Достижения

Первая десятка

Первая десятка

Написать 10 комментариев

Первая сотка

Первая сотка

Написать 100 комментариев

На полпути к тысяче

На полпути к тысяче

Написать 500 комментариев

17 мая, 11:42
а что делают государственные органы , когда прекратиться это безобразие?
Гость
17 мая, 16:48
Грязь и вонь это по нашему
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Это не всё… Почему фильмом «Дьявол носит Prada 2» не получается восхититься, но хочется его полюбить: рецензия
Евгений Зиновьев
главный редактор 63.RU
Мнение
«Срываемся и едим»: нутрициолог о том, как не получить проблем со здоровьем после мяса на мангале
Евгения Новикова
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Рекомендуем