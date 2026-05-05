Групповые чаты в мессенджерах стали опасными: проверьте свои аккаунты

Мошенники начали делать рассылку через взломанные аккаунты Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

В России появилась очередная афера с мессенджерами. Мошенники взламывают аккаунты и закидывают в групповые чаты сообщения о переносе диалогов из-за «потери доступа модератора». Пользователи переходят по фишинговым ссылкам, а затем их учетные записи используют для новых рассылок, шантажа и кражи личных данных.

Доставленные сообщения кажутся правдивыми, потому что приходят из чатов от знакомых людей. Получатели не подозревают, что им пишут со взломанных аккаунтов. По ссылке в сообщении — адрес поддельного сайта, похожего интерфейсом на мессенджер или популярный сервис. Пользователей просят ввести логин, пароль или код подтверждения — и данные сразу уходят мошенникам. Об этом рассказал РИА Новости координатор проекта «Цифровая Россия», депутат Госдумы Антон Немкин.

Если пришло сообщение о переносе чата, не стоит кликать по ссылке или вводить данные. Лучше проигнорировать такое уведомление или задать уточняющий вопрос модератору, посоветовал Немкин.