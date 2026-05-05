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Страна и мир Групповые чаты в мессенджерах стали опасными: проверьте свои аккаунты

Групповые чаты в мессенджерах стали опасными: проверьте свои аккаунты

Уловки выглядят очень правдоподобно

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Мошенники начали делать рассылку через взломанные аккаунты | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаМошенники начали делать рассылку через взломанные аккаунты | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Мошенники начали делать рассылку через взломанные аккаунты

Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

В России появилась очередная афера с мессенджерами. Мошенники взламывают аккаунты и закидывают в групповые чаты сообщения о переносе диалогов из-за «потери доступа модератора». Пользователи переходят по фишинговым ссылкам, а затем их учетные записи используют для новых рассылок, шантажа и кражи личных данных.

Доставленные сообщения кажутся правдивыми, потому что приходят из чатов от знакомых людей. Получатели не подозревают, что им пишут со взломанных аккаунтов. По ссылке в сообщении — адрес поддельного сайта, похожего интерфейсом на мессенджер или популярный сервис. Пользователей просят ввести логин, пароль или код подтверждения — и данные сразу уходят мошенникам. Об этом рассказал РИА Новости координатор проекта «Цифровая Россия», депутат Госдумы Антон Немкин.

Если пришло сообщение о переносе чата, не стоит кликать по ссылке или вводить данные. Лучше проигнорировать такое уведомление или задать уточняющий вопрос модератору, посоветовал Немкин.

Во время звонков злоумышленники активно применяют психологически выверенные фразы, чтобы вызвать доверие, тревогу или спешку. Полный список часто используемых манипулятивных словосочетаний и способы их распознавания мы привели в этом материале.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Мошенник Госдума Мессенджер Злоумышленник Рассылка сообщений
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Комментарии
7
Гость
5 мая, 21:15
Хорошее дело для информирования жителей это официальные домовые чаты в MAX. Но информирование это практически отсутствует. Ни разу не было сообщений о проверках газа, вентиляции, отключении горячей воды и т.д. Может этим объясняется массовый выход жителей нашего дома из домового чата?
Гость
5 мая, 19:46
У мошенников полный карт-бланш. Их не ловят, не сажают. И вообще за ними кто-то влиятельный стоит?
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Гость
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