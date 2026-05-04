«Русский британец». Репетитор, который записывает ролики на английском, прославился на весь мир. Его история

Источник: @evgeny_kalmykov1979 / TikTok; из личного архива Евгения

В соцсетях набирают огромную популярность ролики с бородатым мужчиной, который общается с аудиторией по-английски с колоритным британским акцентом. Его сравнивают с Уинстоном Черчиллем, а лайки на видео ставят известные западные актеры и режиссеры. Их автор Евгений Калмыков живет в Волгограде и работает преподавателем иностранных языков, при этом не получая с блога ни копейки.

V1.RU пообщался с ним и узнал, как он добился популярности и в чем секрет его идеального произношения.

Источник: Городские медиа

Когда пришла популярность?

Многие знают про Евгения Калмыкова благодаря ролику, который он опубликовал в феврале 2022 года в TikTok. На сегодняшний день он собрал 3,2 миллиона просмотров и 288,5 тысячи лайков. Пользователей зацепил контраст его грубой речи на русском с идеальным английским произношением, подобным говору носителей языка.

Его самый популярный ролик был снят возле стадиона «Динамо» Источник: @evgeny_kalmykov1979 / TikTok

— Как пройти на Бейкер-стрит? — Как развлекаются носители языка в свободное время. — Он же буквально Уинстон Черчилль.

Свой блог Евгений ведет с 2019 года и с того момента успел собрать аудиторию суммарно более чем в 250 тысяч подписчиков в соцсетях. Поначалу он выкладывал снимки с театрализованных представлений его клуба пушкинистов, а затем перешел на уроки английского в миниатюрных постановках.

Видеоролики Евгения вмиг собирают просмотры Источник: @evgeny_kalmykov1979 / TikTok

— Я делал разные видео с пародиями на американские фильмы ужасов и боевики. И на меня подписалось очень много американцев и европейцев, им нравилось это. И среди них, к примеру, был актер Рони Тайрон Ли. Он там в Лос-Анджелесе живет и тоже стал моим, так сказать, фанатом: лайки ставил, «аплодисменты» присылал. И как-то предложил снять небольшой ролик для своего фильма. Я там играл бельгийского шпиона, говорил с французским акцентом, — рассказывает Евгений журналисту V1.RU. — Недавно вот подписался Павел Табаков, актер питерский. Их немало, я просто российских актеров не очень хорошо знаю. Я больше люблю советские фильмы.

Откуда навык говорить по-английски?

Евгений Калмыков родился в 1979 году в обычной семье: мать преподавала русский язык в ВолгГТУ, а отец работал инженером. Ходил он в обычную школу № 44, однако тягу к иностранному языку ему привили не учителя, а западная культура, которая в то время всё активнее проникала в страну несостоявшегося коммунизма.

Евгений (третий справа, на стуле) на снимке с детьми из своего двора Источник: из личного архива Евгения

— Как-то ночью мы с мамой по телевизору передачу «Программа „А“», где крутили зарубежные клипы. Она уже подходила к концу, и тут появился клип, который изменил всю мою жизнь. Ночной Лондон, по нему едет старенькая машина с двумя молодыми парнями, и один из них начинает петь с незабываемым английским акцентом. Это было так красиво, что мы с мамой обалдели, — вспоминает Евгений Калмыков. — Это была песня Always On My Mind группы Pet Shop Boys.

Дедушка Евгения в конце 40-х играл в ФК «Трактор» (ныне «Ротор») Источник: из личного архива Евгения

Слушал Евгений тогда и The Beatles, и The Rolling Stones, и The Who. Кассеты с клипами короля поп-музыки в его доме появлялись благодаря студентам, которые дарили их матери Евгения. Свой узнаваемый акцент он уже тогда отрабатывал на песнях из телевизора, а после школы поступил на факультет иностранных языков ВГСПУ.

О своем прошлом Евгений периодически рассказывает в соцсетях Источник: @evgeny_kalmykov1979 / TikTok

— У меня тогда уже совсем крыша поехала. Я учился играть на акустической гитаре в музыкальной школе и начал перебирать эти песни, параллельно изучая английский язык, — рассказывает Евгений. — Здесь же познакомился с местными музыкантами, собрали вчетвером группу небольшую и выступали с иностранными песнями на конкурсах. Но просуществовала она недолго, у нее даже названия не было. Уже и не помню, почему распались, давно это было.

Что за клуб пушкинистов?

Кроме любви к английскому языку Евгений Калмыков с детства увлекается русской поэзией. В своем блоге он не раз упоминал так называемый клуб пушкинистов. Идеей создать его Евгений загорелся в 2016 году, однако просуществовал клуб всего пару лет.

— Я пошел сначала в библиотеку имени Горького, но им это было неинтересно. Потом я пришел в КПРФ, и там пошли мне навстречу. Первую встречу мы проводили в их обкоме. Делалось это всё за свой счет, с такими же энтузиастами под моим руководством, сам же писал сценарии по мотивам творчества Пушкина. Но это ни к чему ни привело. Откуда было каждый раз брать костюмы, декорации? Это же всё денег стоит. Потому и заглохло всё, — рассказывает Евгений.

Как вспоминает популярный блогер, участники клуба периодически давали театрализованные представления: одно из них в библиотеке имени Горького, а другое — в небезызвестном Театре одного актера. Однако даже благотворительные выступления не привлекали никакого внимания публики.

— Когда я проводил представление в Горьковке о шахматах, там было много детей из интернатов, из детских домов пришли. Я подготовил постановку, викторину историческую и даже переписывался с секретарем Карпова, чтобы нам обеспечили какие-то призы. Они поначалу заинтересовались, но в итоге это ни к чему не пришло, и дети тогда остались без подарков, — вспоминает Евгений.

Сколько Евгений зарабатывает с блога?

После окончания вуза Евгений продолжительное время работал учителем английского в двух частных школах, но со временем перешел на персональные уроки. Сейчас он зарабатывает на том, что занимается обучением иностранному языку. Как он признается, на своей медийности он ничего не зарабатывает.

В своем блоге Евгений дает советы по изучению английского Источник: @evgeny_kalmykov1979 / TikTok

— Мне только иногда люди донаты присылают, но там копейки. Большую часть жизни я всё делал бесплатно и до сих пор продолжаю фактически. В видео вкладывается огромный труд, и, конечно, хотелось бы, чтобы они приносили какой-то доход. Я даже голос иногда теряю. Вот сейчас, например, меня мучает хронический кашель, и нужно лекарства покупать. Поэтому это очень сложно, — сетует Евгений Калмыков.

При этом популярность блогера продолжает расти. Евгений рассказывает, что его всё больше начинают узнавать на улице и просят сделать совместное фото.