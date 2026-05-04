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Страна и мир Интервью «Русский британец». Репетитор, который записывает ролики на английском, прославился на весь мир. Его история

«Русский британец». Репетитор, который записывает ролики на английском, прославился на весь мир. Его история

Евгений Калмыков ведет канал в TikTok и учит школьников иностранному языку

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«Русский британец». Репетитор, который записывает ролики на английском, прославился на весь мир. Его история | Источник: @evgeny_kalmykov1979 / TikTok; из личного архива Евгения«Русский британец». Репетитор, который записывает ролики на английском, прославился на весь мир. Его история | Источник: @evgeny_kalmykov1979 / TikTok; из личного архива Евгения
Источник:

@evgeny_kalmykov1979 / TikTok; из личного архива Евгения

В соцсетях набирают огромную популярность ролики с бородатым мужчиной, который общается с аудиторией по-английски с колоритным британским акцентом. Его сравнивают с Уинстоном Черчиллем, а лайки на видео ставят известные западные актеры и режиссеры. Их автор Евгений Калмыков живет в Волгограде и работает преподавателем иностранных языков, при этом не получая с блога ни копейки.

V1.RU пообщался с ним и узнал, как он добился популярности и в чем секрет его идеального произношения.

Источник:

Городские медиа

Когда пришла популярность?

Многие знают про Евгения Калмыкова благодаря ролику, который он опубликовал в феврале 2022 года в TikTok. На сегодняшний день он собрал 3,2 миллиона просмотров и 288,5 тысячи лайков. Пользователей зацепил контраст его грубой речи на русском с идеальным английским произношением, подобным говору носителей языка.

Его самый популярный ролик был снят возле стадиона «Динамо»

Источник:

@evgeny_kalmykov1979 / TikTok

— Как пройти на Бейкер-стрит?

 — Как развлекаются носители языка в свободное время.

— Он же буквально Уинстон Черчилль.

Свой блог Евгений ведет с 2019 года и с того момента успел собрать аудиторию суммарно более чем в 250 тысяч подписчиков в соцсетях. Поначалу он выкладывал снимки с театрализованных представлений его клуба пушкинистов, а затем перешел на уроки английского в миниатюрных постановках.

Видеоролики Евгения вмиг собирают просмотры

Источник:

@evgeny_kalmykov1979 / TikTok

— Я делал разные видео с пародиями на американские фильмы ужасов и боевики. И на меня подписалось очень много американцев и европейцев, им нравилось это. И среди них, к примеру, был актер Рони Тайрон Ли. Он там в Лос-Анджелесе живет и тоже стал моим, так сказать, фанатом: лайки ставил, «аплодисменты» присылал. И как-то предложил снять небольшой ролик для своего фильма. Я там играл бельгийского шпиона, говорил с французским акцентом, — рассказывает Евгений журналисту V1.RU. — Недавно вот подписался Павел Табаков, актер питерский. Их немало, я просто российских актеров не очень хорошо знаю. Я больше люблю советские фильмы.

Откуда навык говорить по-английски?

Евгений Калмыков родился в 1979 году в обычной семье: мать преподавала русский язык в ВолгГТУ, а отец работал инженером. Ходил он в обычную школу № 44, однако тягу к иностранному языку ему привили не учителя, а западная культура, которая в то время всё активнее проникала в страну несостоявшегося коммунизма.

Евгений (третий справа, на стуле) на снимке с детьми из своего двора | Источник: из личного архива ЕвгенияЕвгений (третий справа, на стуле) на снимке с детьми из своего двора | Источник: из личного архива Евгения

Евгений (третий справа, на стуле) на снимке с детьми из своего двора

Источник:

из личного архива Евгения

— Как-то ночью мы с мамой по телевизору передачу «Программа „А“», где крутили зарубежные клипы. Она уже подходила к концу, и тут появился клип, который изменил всю мою жизнь. Ночной Лондон, по нему едет старенькая машина с двумя молодыми парнями, и один из них начинает петь с незабываемым английским акцентом. Это было так красиво, что мы с мамой обалдели, — вспоминает Евгений Калмыков. — Это была песня Always On My Mind группы Pet Shop Boys.

Дедушка Евгения в конце 40-х играл в ФК «Трактор» (ныне «Ротор») | Источник: из личного архива ЕвгенияДедушка Евгения в конце 40-х играл в ФК «Трактор» (ныне «Ротор») | Источник: из личного архива Евгения

Дедушка Евгения в конце 40-х играл в ФК «Трактор» (ныне «Ротор»)

Источник:

из личного архива Евгения

Слушал Евгений тогда и The Beatles, и The Rolling Stones, и The Who. Кассеты с клипами короля поп-музыки в его доме появлялись благодаря студентам, которые дарили их матери Евгения. Свой узнаваемый акцент он уже тогда отрабатывал на песнях из телевизора, а после школы поступил на факультет иностранных языков ВГСПУ.

О своем прошлом Евгений периодически рассказывает в соцсетях

Источник:

@evgeny_kalmykov1979 / TikTok

— У меня тогда уже совсем крыша поехала. Я учился играть на акустической гитаре в музыкальной школе и начал перебирать эти песни, параллельно изучая английский язык, — рассказывает Евгений. — Здесь же познакомился с местными музыкантами, собрали вчетвером группу небольшую и выступали с иностранными песнями на конкурсах. Но просуществовала она недолго, у нее даже названия не было. Уже и не помню, почему распались, давно это было.

Что за клуб пушкинистов?

Кроме любви к английскому языку Евгений Калмыков с детства увлекается русской поэзией. В своем блоге он не раз упоминал так называемый клуб пушкинистов. Идеей создать его Евгений загорелся в 2016 году, однако просуществовал клуб всего пару лет.

— Я пошел сначала в библиотеку имени Горького, но им это было неинтересно. Потом я пришел в КПРФ, и там пошли мне навстречу. Первую встречу мы проводили в их обкоме. Делалось это всё за свой счет, с такими же энтузиастами под моим руководством, сам же писал сценарии по мотивам творчества Пушкина. Но это ни к чему ни привело. Откуда было каждый раз брать костюмы, декорации? Это же всё денег стоит. Потому и заглохло всё, — рассказывает Евгений.

Как вспоминает популярный блогер, участники клуба периодически давали театрализованные представления: одно из них в библиотеке имени Горького, а другое — в небезызвестном Театре одного актера. Однако даже благотворительные выступления не привлекали никакого внимания публики.

— Когда я проводил представление в Горьковке о шахматах, там было много детей из интернатов, из детских домов пришли. Я подготовил постановку, викторину историческую и даже переписывался с секретарем Карпова, чтобы нам обеспечили какие-то призы. Они поначалу заинтересовались, но в итоге это ни к чему не пришло, и дети тогда остались без подарков, — вспоминает Евгений.

Сколько Евгений зарабатывает с блога?

После окончания вуза Евгений продолжительное время работал учителем английского в двух частных школах, но со временем перешел на персональные уроки. Сейчас он зарабатывает на том, что занимается обучением иностранному языку. Как он признается, на своей медийности он ничего не зарабатывает.

В своем блоге Евгений дает советы по изучению английского

Источник:

@evgeny_kalmykov1979 / TikTok

— Мне только иногда люди донаты присылают, но там копейки. Большую часть жизни я всё делал бесплатно и до сих пор продолжаю фактически. В видео вкладывается огромный труд, и, конечно, хотелось бы, чтобы они приносили какой-то доход. Я даже голос иногда теряю. Вот сейчас, например, меня мучает хронический кашель, и нужно лекарства покупать. Поэтому это очень сложно, — сетует Евгений Калмыков.

При этом популярность блогера продолжает расти. Евгений рассказывает, что его всё больше начинают узнавать на улице и просят сделать совместное фото.

— Поначалу всё это в диковинку было, конечно. Но сейчас уже как-то привык. У меня большая аудитория из Москвы и Санкт-Петербурга, но, вы знаете, даже здесь на улицах узнают и подходят сфотографироваться, — рассказывает популярный блогер. — Даже автограф просят, как будто я актер известный какой-то.

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Популярный блогер Репетитор Английский язык
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