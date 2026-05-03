«Я была готова к самому худшему». Туристка две недели провела в Индии — что ее больше всего поразило и сколько денег ушло на поездку

Сибирячка давно мечтала побывать в Индии и решилась на поездку только в этом году Источник: Валентина Лемягова / Личный архив

Валентина Лемягова — бывалая путешественница, она успела объехать полмира и даже пожить во Вьетнаме. Она давно присматривалась к Индии — стране, которая одновременно манит и пугает. Отпугивали рассказы про антисанитарию и слабый сервис, но она все-таки решила рискнуть и поехать за тем, ради чего туда летят тысячи туристов — за атмосферой, смыслами и «перезагрузкой».

Две недели в Гоа, вылазки в нетуристические места, перелет вглубь страны и встреча с одним из самых загадочных храмов мира — поездка оказалась совсем не такой, как ожидалось. В своей колонке для 72.RU Валентина честно рассказала о грязи и хаосе, дорогой еде и сложном быте — и о том, почему всё это в какой-то момент перестает иметь значение.

Валентина Лемягова

Давняя мечта

Я давно мечтала посетить Индию — в ней всегда было что-то манящее и в то же время пугающее. Каждый раз, собираясь в отпуск, я рассматривала это направление, но меня останавливали отзывы об антисанитарии и отсутствии сервиса. В этот раз я сказала себе, что готова. Решила закрыть на всё глаза и была готова к самому худшему — ведь я осознанно ехала за духовностью и колоритом.

Было решено брать тур, а не просто перелеты: всё просчитав и взвесив за и против, я поняла, что так гораздо выгоднее. Авиаперелет, трансфер, проживание — и впервые в жизни я задумалась о страховке. Также решила, что, совершая такой длинный путь, нужно брать не менее 14 дней — Индию хотелось прочувствовать глубже.

Я забронировала тур в Северный Гоа, выбрала пляж Морджим — поспокойнее, для релакса. При этом еще в России купила билеты на самолет в город Аурангабад, чтобы оттуда добраться до индийской деревни. Мне хотелось увидеть ту Индию, которую не показывают туристам. И еще — исполнить мечту: посетить храм Кайласанатха VIII века нашей эры, объект наследия ЮНЕСКО, пожалуй, самый загадочный храм в мире.

Таким образом, я заранее составила маршрут: несколько дней релакса, изучение Северного и Южного Гоа, перелет в индийскую деревню и «дикие» экскурсии без туристов. В Индии всё прошло по плану — и даже больше.

На экскурсии по Северному Гоа можно искупаться в водопадах, покормить обезьян и посетить местные храмы Источник: Валентина Лемягова / Личный архив Источник: Валентина Лемягова / Личный архив

Первые впечатления

Первые два дня после прилета были для меня непонятными. Мне было дико видеть ресепшен в виде грязного стола и маленькой вывески — такого я нигде не встречала. Удивляла и дорога к морю: сплошной мусор, который вдруг сменялся видом на бескрайне красивое и чистое море. Невкусная и некрасивая еда в ресторане и мощная энергия индийской земли создавали диссонанс в моей голове. Я не понимала, нравится ли мне всё это.

Отдельное удовольствие — индийские пляжи… Источник: Валентина Лемягова / Личный архив … и виды на закат Источник: Валентина Лемягова / Личный архив

Но вот дорога к этим прекрасным видам совсем не сказочная Источник: Валентина Лемягова / Личный архив

Тут вам не турецкие отели с их шиком и гостеприимством Источник: Валентина Лемягова / Личный архив Источник: Валентина Лемягова / Личный архив

На третий день пребывания в этой колоритной стране, на красной земле (а она действительно красного цвета) я отправилась в первую экскурсию по Северному Гоа.

Я увидела третий по величине водопад в мире, искупалась в его ледяной воде, а главное — посетила индийские и католические храмы. Мне было захватывающе интересно наблюдать за отношением индийцев к богам, изучать традиции и слушать историю.

И вот тут меня поразило всё — уже в позитивную сторону. Индийцы очень дружелюбный народ, благодарный богам за всё, что у них есть. Они верят в карму и энергии, не воруют и уважительно относятся к вероисповеданию любого человека. Двери индуизма открыты для всех, однако принять эту религию невозможно — с ней можно только родиться.

В Индии также много старых католических храмов Источник: Валентина Лемягова / Личный архив Источник: Валентина Лемягова / Личный архив

Этот день стал для меня вдохновляющим и умиротворяющим. Я с нетерпением ждала следующего этапа путешествия, боялась что-то пропустить, просыпалась с первыми птицами — а как они поют на рассвете, словами не передать.

Горы мусора и бездомные животные

В Индии действительно очень много мусора и животных, которые бродят по помойкам — это правда. За 14 дней я так и не смогла к этому привыкнуть. Мне непонятно, как можно мусорить в такой красивой природе: там невероятные деревья, цветы, пляжи. Я задавала этот вопрос гидам. Порадовало, что в Мумбаи уже построили мусороперерабатывающий завод, открывают бесплатные ветеринарные станции для стерилизации животных. По словам гидов, власти постепенно берутся за чистоту городов и деревень.

Но как они приучат людей не мусорить — для меня остается загадкой. Я своими глазами видела, как люди спокойно выбрасывают мусор и могут справить нужду прямо на улице. Также из необычного — вода из крана со специфическим запахом (в голове сразу всплывал Ганг), поэтому зубы я чистила только бутилированной водой. Также удивило наличие трех раковин в номере — до сих пор не понимаю, зачем они.

И приятно удивили дружелюбные отношения среди животных: собаки, коровы и кошки спокойно соседствуют и не обижают друг друга, будто понимают, что их выживание зависит от общей среды.

Местные жители рады туристам и относятся ко всем благодушно Источник: Валентина Лемягова / Личный архив

Движение в Индии — это отдельный вид шока. Во-первых, левостороннее, во-вторых — хаотичное, во все стороны. Поэтому насчет того, чтобы брать байк или скутер в аренду, я бы хорошо подумала. Я пользовалась такси, а также познакомилась с русскими, живущими на Гоа, и иногда ездила с ними на байке в интересные места, куда не возят туристов — это было идеально.

На два дня я улетела в Аурангабад, чтобы увидеть настоящую Индию и исполнить мечту — посетить храм Кайласанатха. Когда я выложила сторис о перелете, друзья поздравили меня со «вторым днем рождения» — оказалось, самолет летел на одном двигателе. И это уже казалось почти нормальным — ведь я была в Индии.

Посетить храм Кайласанатха было давней мечтой путешественницы Источник: Валентина Лемягова / Личный архив Только взгляните, как это красиво и впечатляюще! Храм высечен в скале Источник: Валентина Лемягова / Личный архив

Местные жители показались очень дружелюбными. Многие придерживаются традиционной одежды — женщины носят красивые сари, украшения и бинди (символ индуизма и защита от негативной энергии). Индийцы часто улыбаются, здороваются и спрашивают «как дела?» на английском. Но вне туристических зон будьте готовы к вниманию: вас могут окружить, чтобы сфотографироваться. Белый человек там — редкость.

Местная кухня

Индийская кухня — отдельная тема. Сразу скажу: это субъективно. По моему мнению, индийцы хорошо готовят только блюда своей национальной кухни — и она на любителя. Всё остальное лучше заказывать в ресторанах европейского типа. Еда очень острая. Я люблю острое, но даже мне было тяжело. Лучше сразу просить готовить без специй. Индийцы не понимают русский, но хорошо говорят по-английски.

К местной кухне не каждый сможет привыкнуть Источник: Валентина Лемягова / Личный архив А цены в приличных заведениях тут не особенно отличаются от российских Источник: Валентина Лемягова / Личный архив

Из блюд мне понравились палак панир — шпинат с сыром, и чана масала — нут с приправами. А вот чай масала — на любителя. В итоге я впервые не поправилась, а похудела в отпуске.

Источник: Валентина Лемягова / Личный архив

В Индии оказалось не так много фруктов и морепродуктов, как, например, во Вьетнаме или Таиланде Источник: Валентина Лемягова / Личный архив

Цены: неприятные открытия

Всё познается в сравнении. Я много путешествовала, поэтому невольно начала сравнивать Индию с другими азиатскими странами. До поездки у меня сложилось мнение, что там всё дешево — не знаю откуда. На деле я была удивлена ценами в ресторанах. Где попало я не ем, а в приличных заведениях ценник оказался примерно таким же, как в России: капучино — около 220 рублей, коктейли — 400–600 рублей, и с едой так же.

При этом такого разнообразия блюд, морепродуктов и фруктов, как, например, в Таиланде или Вьетнаме, нет — и это действительно удивило. В принципе еда здесь дороже, чем во Вьетнаме, примерно как в Таиланде, но не такая вкусная. Но я ехала не за едой. Таких храмов и такой мощной энергии я не видела нигде. Духовность Индии, ее вибрации счастья и безмятежности перекрывают всё. В этой стране есть особый магнетизм: тебе не нужен сервис, не важен внешний вид, не нужна косметика — важны только душа и внутренний настрой. Это страна для глубокой перезагрузки.

Самое дорогое — такси: от города до пляжа за 15-минутную поездку — около 600 рублей, дальше — до 2500. Цены на жилье зависят от уровня и места — от 2500 рублей в сутки. Байк — около 600 рублей в день.

В Индию приезжают за духовностью, считает Валентина Источник: Валентина Лемягова / Личный архив Путешественница планирует сюда еще вернуться Источник: Валентина Лемягова / Личный архив

Во сколько обошлась поездка?

Я ездила по путевке раннего бронирования. Выбрала простой отель рядом с пляжем. Хозяйка — русскоговорящая девушка, что было большим плюсом: любые вопросы решались быстро. Путевка на 14 дней (с завтраками) обошлась в 90 000 рублей. С собой я взяла 800 долларов, из которых 200 привезла обратно. Перелеты внутри страны — около 10 000 рублей. В итоге я успела посмотреть Гоа, съездить на экскурсии, побывать в деревне и увидеть храм Кайласанатха.

Индия — удивительная и загадочная страна, которая меняет мировоззрение и ценности. Она поражает природой и яркостью. Сюда приезжают миллионы людей за духовностью, мудростью и перезагрузкой — и я не исключение. Я обязательно вернусь. Хочу увидеть Варанаси и Ганг, а потом отправиться в Непал. Уже мечтаю об этом путешествии.