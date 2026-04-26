«Здесь больше личной свободы»: как и зачем праправнук основателя Донецка из Британии перебрался в Россию

Алекс Хьюз уже 13 лет постоянно живет в России и уверен, что россиянам нечего делить с британцами Источник: Сергей Петунин / YA62.RU

Алекс Хьюз — британец родом из Кардиффа, столицы Уэльса. Однако уже более 13 лет он живет в Рязани, родном городе своей жены. Что еще интереснее, семья Алекса связана с известным британским промышленником Джоном Хьюзом, которого считают основателем Донецка. Рассказы тети о знаменитом прадеде ее мужа и о жизни в России зародили в англичанине интерес к нашей стране. В интервью корреспонденту YA62.RU Алекс рассказал, что привлекает его в России в целом и в жизни в Рязани в частности, а также о том, что до сих пор кажется ему странным.

«Очень тяжело было здесь находиться»

Юзовский металлургический завод (ныне ДМЗ) появился на правом берегу реки Кальмиус еще в середине позапрошлого века. В 1866 году правительство Российской империи заключило с князем Сергеем Кочубеем соглашение, по которому он должен был построить на юге страны завод по производству железнодорожных рельсов. Однако Кочубей не смог привлечь необходимое финансирование и уже в 1869 году продал концессию британскому промышленнику Джону Юзу (современная транскрипция — Хьюз) за 24 тысячи фунтов стерлингов. Благодаря предприятию началось бурное промышленное развитие города Юзовки — после 1924 года он стал называться Донецком. Сейчас это город-миллионник.

— Тетя рассказывала о нем, говорила, что у них были российские документы. Все эти рассказы пробудили во мне изначальный интерес к России, который со временем только укреплялся, — говорит англичанин.

Впервые Алекс приехал в Москву еще в 1992 году. Ему тогда казалось, что мир меняется и именно сейчас надо непременно побывать в России. По его словам, тогда это был довольно экстремальный опыт.

— Тут не было ни кафе, ни магазинов, ни транспорта — ничего. Очень тяжело было здесь находиться, я довольно быстро уехал, — продолжает Алекс.

Но Россия не отпускала. Время от времени Хьюз сюда возвращался, а в 2011 году на одной из конференций по изучению английского языка он встретил свою будущую жену Надежду, преподавателя английского. Это была любовь с первого взгляда: Алекс ее увидел и сразу понял, что она должна стать его женой. Через два года он переехал к ней в Рязань, тоже начал преподавать английский. Сейчас мистер Хьюз работает в одной из частных школ города, а на досуге корректирует английские тексты.

«Скучаю по маминой еде»

На вопрос, почему интернациональная семья выбрала местом постоянного жительства Россию, а не Великобританию, Алекс отвечает коротко: «Тут дешевле».

В Британии всё очень дорого: услуги, медицина, стоматология. Многие вещи просто недоступны обычным людям. Алекс Хьюз британец, живет в Рязани

В Рязани ему больше нравятся климат, менталитет местных жителей и социальная система. Хотя в родном Кардиффе, который по численности населения уступает Рязани, лучше дороги и нет таких толп в общественном транспорте, как в Рязани. Местные маршрутки — это вообще отдельная боль для британца: тесно, грязно и неудобно.

— Но и они очень дешевые, поэтому всё в порядке, — с долей иронии соглашается Алекс.

Единственное, по чему британец искренне скучает в России, так это по маминой еде. Но и русская кухня ему очень нравится.

— Пельмени, борщ, харчо, рассольник, особенно шашлык. Всё это очень вкусно. Но только не селедка под шубой и холодец. Этих блюд я категорически не понимаю, — говорит он.

А еще британцу очень нравится российский сервис. Например, в Рязани можно поужинать в кафе, тогда как в его родном Кардиффе этого сделать нельзя: практически все заведения закрываются уже в пять часов.

В последнюю поездку в родной Уэльс Алекс даже начал скучать по не менее родной Рязани. В Кардиффе шел дождь, а в Рязани в это время падал снег. Снег и русскую зиму Алекс любит. А вот лето кажется ему слишком жарким.

Полюбил он и русские традиции: больше всего ему нравится, как в России празднуют Новый год и Пасху. Оказалось, то, что русскому хорошо, хорошо и британцу.

«В России всё говорят напрямую»

По его словам, большинство популярных стереотипов о России не оправдались.

— В Британии Россия ассоциируется с балалайкой и калашниковым. А еще с водкой, но, кажется, этот стереотип реален, — смеется он. — А еще шахматы. В Британии Россия ассоциируется с шахматами, видимо, из-за великих русских шахматистов.

Если же говорить всерьез, то менталитет русских и британцев отличается, но не настолько, чтобы было невозможно понять друг друга.

— Британцы никогда не говорят, что они имеют в виду, напрямую. Чтобы не обидеть людей, они ищут обходные пути, а в России всё говорят напрямую, в лоб. Жена часто спрашивает: «Что ты имеешь в виду? Скажи „да“ или „нет“, не ходи вокруг да около», — отмечает британец. Алексу проще по-британски, но и к русской традиции он пытается приноровиться. Вообще, по его словам, в России чуть больше личной свободы, чем у него на родине.

— В Британии люди больше настроены на то, чтобы следить за тем, что ты делаешь, влезать в твою жизнь, в России ты чувствуешь себя гораздо независимее. Тут твоя личная жизнь никого не интересует, — говорит Алекс Хьюз.

Еще один стереотип, который в России подтвердился, — это русские женщины. Они, по мнению Алекса, действительно отличаются от европеек — и сравнение не в пользу последних.

Русские женщины более интересные, глубокие и эрудированные. С ними есть о чем поговорить. А русская начитанность — это не стереотип, а реальность. Алекс Хьюз британец, живет в Рязани

«Конфронтация — проблема политиков»

Алекс уверен: британцам и русским не так уж и сложно понять друг друга. Несмотря на текущий не самый благоприятный информационный фон, никакого негатива в общении русских и англичан он не видит. Совсем недавно он вместе с женой был в Британии, а многие его друзья-англичане спокойно приезжают в Россию и просто в восторге от нашей природы.

— Никаких трудностей никогда не было. Конфронтация — это проблема политиков, а не простого народа, — убежден англичанин. — И никто из моих друзей никогда меня не упрекал в том, что я живу в России. Возможно, мои родители, но и они ничего открыто не говорят, хотя мне кажется, они что-то подобное думают.

Сейчас Алекс с женой рассматривают вероятность переезда в другой город, но вот менять жизнь в России на жизнь в Британии не хотят.

— Когда я гуляю по Рязани и Москве, то я замечаю, что русские реже улыбаются. В Британии улыбаются на каждом шагу, но это фейковые улыбки. Это действительно так. На самом деле там никому нет до тебя дела. Есть мнение, что, когда ты встречаешься с русским, он поначалу угрюмый, скрытный, а уже в разговоре, узнав тебя получше, начинает открываться, улыбаться. А вот британцы, наоборот, встречают тебя улыбкой, но потом становятся отстраненными, — говорит Алекс.

Впрочем, по его мнению, англичанин и русский всегда смогут договориться: