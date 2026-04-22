Платить за связь больше не придется, но есть нюанс: новости 22 апреля

Получить соцпакет на мобильную связь смогут граждане России пенсионного возраста Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 22 апреля.

Лишние темы уберут из школьной программы

Школьную программу для учеников 4–9-х классов собираются обновить, исключив из нее лишние темы. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, следующим шагом станет обновление стандарта основной школы, то есть для учеников с 4-го по 9-й класс. В этой программе есть много вопросов и лишних тем, которые вызывают напряжение у учителей и детей.

Также Музаев сообщил, что в школах будут постепенно вводить единые учебники по всем предметам. Благодаря этим изменениям у учеников появится больше свободного времени и снизится нагрузка, уверен глава Рособрнадзора.

А вот стандарт образования для старшеклассников уже пересмотрен и вскоре будет внедрен в школы.

Врач предупредила об опасности шашлыков

Погода постепенно становится всё приятней и теплее. Это самое время для пикников на природе, но шашлыки могут обернуться проблемами с желудком. Гастроэнтеролог Татьяна Головчанская напомнила, что главная опасность кроется в неправильном хранении еды на солнце.

По ее словам, размножение бактерий ускоряет тепло. Мясо и скоропортящиеся продукты лучше везти и хранить на природе в термосумке, а готовая еда не должна лежать на жаре дольше двух часов.

На самочувствие также влияет и размер порции. Переедание жареного и жирного мяса вызывает тяжесть и вздутие. После еды лучше всего прогуляться, чем сидеть на месте.

Еще Головчанская рекомендует пить обычную воду или домашний морс. Сладкая газировка не утоляет жажду и нагружает желудок, передает РИАМО.

У Минцифры попросили отсрочку за введение оплаты VPN-сервисов

Операторы сотовой связи просят Минцифры отложить введение платы за использование более 15 ГБ международного трафика. Они считают, что выполнить необходимые технические настройки за месяц невозможно.

Кроме того, операторы не могут однозначно определить, какой трафик нужно считать международным. Это вызывает вопросы, особенно учитывая, что некоторые российские компании используют зарубежные IP-адреса для своих сайтов и приложений.

Также остается неясным, что делать, если абонент превысит лимит в 15 ГБ и не оплатит дополнительный трафик. Эксперты не могут прийти к единому мнению: снижать скорость до минимума, автоматически списывать средства с баланса или отключать интернет.

По словам генерального директора Telecom Daily Дениса Кускова, ситуация потребует изменить тарифные планы. Технические аспекты также требуют уточнения, как сообщает издание «Ведомости».

Еще в России обсуждают идею использования отдельных VPN-сервисов. С таким предложением выступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев, который попросил премьер-министра Михаила Мишустина составить официальный список безопасных VPN-приложений.

Мошенники воруют доступ к вашему роутеру

Злоумышленники воруют доступ к вашему маршрутизатору и фактически контролируют весь интернет-трафик в сети, под угрозой оказываются все подключенные устройства, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ РИА «Новости».

Под угрозой при этом оказываются все подключенные устройства: смартфоны, компьютеры и элементы умного дома. Основная цель злоумышленников — перехватить данные, так как роутер — это точка, через которую проходит вся информация, поэтому, изменив настройки, например DNS, мошенник может перенаправлять пользователя на поддельные сайты и получать логины, пароли и платежные данные.

«Использование в ботнете: взломанный роутер превращается в инструмент для атак — рассылки спама, DDoS и подбора паролей. При этом вся активность будет идти с вашего IP-адреса», — отмечается в сообщении ведомства.

Также мошенники продают доступ к таким устройствам — через них совершаются противоправные действия, а формально ответственность ложится на владельца сети.

У водителей предложили отбирать авто, но не у всех

МВД вместе с Центробанком разрабатывают меры по противодействию мошенникам, которые инициируют аварии на дорогах, чтобы потом незаконно получить страховые выплаты. Инициативу уже поддержали в Российском союзе страховщиков (РСА).

Вместе с этим предлагают создать единую базу, с помощью которой страховые компании смогут обмениваться информацией о подозрительных случаях и признаках мошенничества. Еще одна инициатива — отбирать у водителей, признанных судом виновными в мошенничестве, права на срок от одного до трех лет. А автомобиль, на котором было совершено поддельное ДТП, конфисковывать, передают «Известия».

Эксперты предсказали снижение ключевой ставки

На ближайшем заседании Центробанк снова может изменить ключевую ставку. По прогнозам аналитиков, она может быть снижена на 0,5 процентного пункта — до 14,5% годовых. Ожидается, что решение будет принято уже в эту пятницу.

Известно, что ЦБ за последний год последовательно смягчал денежно-кредитную политику. В начале 2025 года ставка составляла 21%, к концу года ее снизили до 16%, а в марте 2026 года — до 15%. Это уже седьмое снижение подряд.

По информации экспертов, ожидаемое снижение ставки связано с несколькими факторами. Экономика растет медленнее, население и бизнес меньше опасаются высокой инфляции, а ее темпы снижаются.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев уверен, что ключевая ставка упадет на предстоящем заседании до 14,5%. Однако он отмечает, что напряженная ситуация на Ближнем Востоке может повлиять на рост цен, поэтому Банк России действует с осторожностью.

С такой же точкой зрения согласна руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Но еще она считает, что ЦБ либо уменьшит ставку на 0,25 процентного пункта, либо оставит ее на текущем уровне — 15%.

Илья Федоров, главный экономист «БКС Мир инвестиций», прогнозирует снижение ставки на 0,5 процентного пункта на двух ближайших заседаниях. Он указывает, что инфляционные ожидания россиян на год вперед снизились до 12,9%, хотя всё еще остаются высокими.

По данным Ольги Беленькой, уровень инфляции на конец первого квартала составил 5,86%, что ниже прогноза Банка России на февраль (6,3%).

Нейросети могут стоить вам карьеры

Российские компании всё активнее внедряют нейросети для оптимизации процессов и снижения затрат. Однако существует значительный риск: если созданный нейросетью контент окажется слишком близким к чужому оригиналу, компания может столкнуться с серьезными последствиями. Это могут быть многомиллионные иски, крупные штрафы или даже уголовная ответственность.

Уже зафиксированы первые случаи: суды и Федеральная антимонопольная служба (ФНС) принимали меры против предпринимателей, чьи ИИ-материалы нарушали авторские права.

По словам Анастасии Малюкиной, адвоката компании «Ольга Ренова и партнеры», возможные последствия включают:

гражданско-правовые меры — суд может запретить использование сгенерированного контента и обязать выплатить компенсацию за нарушение авторских прав;

административные санкции — штрафы и другие виды наказаний от государственных органов;

уголовное преследование — в крайних случаях возможна даже уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы.

Хотя чаще всего дело ограничивается гражданско-правовыми мерами, но они могут нанести значительный ущерб бизнесу. О том, как избежать этих проблем, мы рассказали здесь.

Мобильную связь хотят сделать бесплатной, но не для всех

В Госдуме предложили ввести соцпакет мобильной связи для пенсионеров. Депутаты направили письмо с этой инициативой министру цифрового развития Максуту Шадаеву.

«Предлагается ввести федеральный социальный пакет услуг сотовой связи и интернета для пенсионеров. Право на федеральный социальный пакет услуг связи предоставляется гражданам Российской Федерации, достигшим пенсионного возраста, при доходе не выше двукратной величины прожиточного минимума пенсионера», — говорится в документе.

Получить соцпакет смогут граждане России пенсионного возраста, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов пенсионера. В пакет войдут 300 минут на звонки по всем сетям, 25 ГБ мобильного интернета и 50 SMS в месяц.

Как отметил автор инициативы депутат Сергей Миронов, в некоторых регионах мобильные операторы самостоятельно вводят льготные тарифы для пенсионеров, однако единого стандарта не существует. При этом расходы на мобильную связь растут каждый год.