«Васаби может тебя убить»: туристка рассказала, чем ее удивила и разочаровала Япония

В гостинице в Киото телеведущая Наталья Варфоломеева наблюдала сцену, в которую поначалу отказывалась верить. Обычный робот-пылесос вел себя как полноценный сотрудник отеля: сам вызывал лифт, ехал на нужный этаж, пропускал людей.
— Мы за ним проследили. Выходит из лифта, пылесосит этот этаж, вызывает себе лифт обратно. Спускается вниз на этаж ниже, пылесосит следующий, поехал дальше. Уступает людям место, если они заходят в лифт, — рассказывает она.
Вместе с подругой-путешественницей и двумя детьми Наталья провела в Японии девять дней. Маршрут классический для первого раза: Осака, Киото, Токио, из каждого большого города на день ездили в маленькие. Чем удивила Япония, где стоит побывать, сколько стоит путешествие и что может разочаровать в Стране восходящего солнца, туристка рассказала NGS24.RU.
Роботы рядом с кимоно
Автоматизация в Японии, по словам Натальи, впечатляет и пугает одновременно.
— Это для них реальность. Многие люди, наверное, потеряли рабочие места. Но, с другой стороны, это впечатляет, — признаётся она.
Яркий пример полной автоматизации она увидела, когда улетала домой.
— В аэропорту не было живого таможенника. На экранчике тебя запечатлели, отпечатки пальцев ты поставил, постоял перед камерой, пошел дальше. Вообще нет человека, — говорит Наталья.
Роботы в Японии бывают и декоративные. В одном из отелей туристок на входе встречала механическая японочка в кимоно.
— Она просто стоит на входе в кимоно, кланяется. У нее там экранчик.
Рядом с этим технологичным миром спокойно живет совсем другая Япония. Молодежь в традиционных кимоно и деревянных сандалиях, по словам Натальи, на улицах повсюду.
— Это, как говорят в классическом кино, страна контрастов. С одной стороны, традиционные домики с бумажными перегородками, где люди спят на футонах (традиционных матрасах. — Прим. ред.). На улицах люди в кимоно, в деревянных туфлях, с огромными прическами, со вставленными шпильками с висюльками на конце, — делится впечатлениями Наталья.
Поразили красноярку и бытовые сцены.
— Ехала в автобусе, вижу: написано «Поликлиника». Выходит пациент и низко кланяется врачу, человек в медицинской форме кланяется ему. Люди кланяются друг другу по-настоящему, по канонам: глубокий поклон, небольшой поклон, — вспоминает она.
А вот зеркальное впечатление телеведущая получила неожиданно в местном краеведческом музее, который оказался до боли похож на красноярский.
— Реально, как наш. Тоже на входе динозавр, только другого вида, в европейском стиле. Потом пошло: «Древние люди», потом как они рис варят. Прямо узнается логика, — смеется Наталья.
Машины на полках и тишина на улицах
По количеству маленьких машин и изобретательности парковок Япония поражает отдельно. Наталья говорит, что до поездки думала: все японцы ездят на «Тойотах», а увидела совсем другое.
— Все машины маленькие. И у меня есть фотография: обычный дом, двор и двухуровневая парковка. Такая железная конструкция, полки железные, и машины стоят одна над другой. Как оно движется, я вообще не поняла. Паркуются вообще на трех сантиметрах. Смотришь: стоит машина, она как-то туда запихалась. Я думаю: «Как вы так паркуетесь вообще?» — рассказывает она.
А еще японские улицы оказались неожиданно тихими из-за огромного количества электрокаров.
— Когда бензиновая машина едет, ее слышно, а остальные тихие, — описывает Наталья.
Маршрут поездки был выстроен по классической схеме: три дня в Осаке с вылазками в городок Курасики и в парк Universal Studios, три дня — в Киото, еще четыре — в Токио с поездкой в приморский Ито. Больше всего туристов оказалось в бывшей столице.
— Киото — традиционный город, бывшая столица. Там всё старинное и толпы туристов, все туда хотят. Я такое количество народа только в Китае видела. Разнообразные кафе, в которых блюда подают на паровозиках: по кругу ездит паровозик-суши, и ты берешь любые суши. Кафе с живыми совами, — перечисляет Наталья.
Токио поразил масштабом и устройством общественного транспорта.
— Говорят, что токийское метро самое сложное в мире. Я поняла почему. Их метро соединено с миллионом подземных переходов. Ты попадаешь на станцию, оттуда ведет десять разных подземных ходов под улицами в какие-то торговые центры. Плюс здесь же входы в метро, и еще можно там же перейти на «Синкансен» — скоростной междугородний поезд, — рассказывает она.
Куда сходить в первый раз
Среди посещенных мест Наталья особо выделила несколько. Первое — смотровая площадка Сибуя Скай на 46-м этаже небоскреба в Токио.
— Это те самые фотографии, про которые мне говорят: «О боже, боже, надо же!» Мы купили билеты заранее, а в день посещения их не было. Россияне могут купить по русской карте нормально, — говорит Наталья.
Покупать предварительно, по ее словам, приходится вообще всё. Даже в маленьком Курасики, куда они поехали в короткое путешествие из Осаки, чтобы прокатиться на лодке по каналу, нужно было бронировать его за три дня. Сам городок Наталья рекомендует как место для спокойного отдыха.
— Маленький город, несколько каналов. Очень красиво вокруг, такая японская маленькая Венеция, — вспоминает красноярка.
Отдельным пунктом программы стало ночное шоу от компании TeamLab в Осаке, куда билеты тоже брали заранее.
— Они взяли и оживили обычный парк. Он непопулярен днем, но ночью туда стоят очереди. Световые шоу, целое огромное поле яиц размером по пояс, как яйца динозавров. Их несколько тысяч, и они светятся изнутри. Игра света, музыка легкая, — описывает парк Наталья.
Столетний фуникулер и память о якудза
Отдельная глава путешествия — поездка из Токио в маленький городок Ито на берегу Тихого океана. Туристов там почти нет, зато есть рекан, то есть японская гостиница.
— В таких отелях всё пропитано традициями: спят на полу на футонах (так называются японские матрасы), гостей сразу облачают в кимоно, а на территории обязательно есть горячий источник. Еду подают только с палочками. Наша гостиница существует с 1914 года, ей больше ста лет. На горячем источнике построили деревянный домик с бумажными перегородками, вместо стекол бумага, папирус. И есть старый фуникулер, которому уже 100 лет, железный, скрипящий. Он ведет на вершину горы, где сам горячий источник. Сделана такая ванна: ты спускаешься в углубление, сидишь с видом на город Ито, на Тихий океан вдалеке. Источник горячий, 41 градус. Надо привыкать, не все спускаются, — рассказывает Наталья.
Вечером гостей по традиции кормят прямо в кимоно.
— Какая-то рыба вяленая, кусочек того, кусочек сего, много непонятно чего. Чаю наливают, красиво, — вспоминает туристка.
На входе в рекан часто можно встретить строгое предупреждение: людям с татуировками вход запрещен. Это отголосок старых предубеждений и связи нательных рисунков с японской мафией якудза.
— У подруги маленькая минималистичная надпись на ключице. Она как честный человек говорит: «Вот у меня есть». Ей отвечают: «Ну ладно, ладно», но обратили внимание, — смеется Наталья.
А еще в Ито она увидела то, что напомнило о сейсмической реальности Японии.
— На асфальте таблички, множество стрелочек — пути эвакуации при цунами. Причем явно обновленные, актуальные. Если что, вот туда бежим, на гору. Я вообще не понимаю, как они строят эти пятидесятиэтажные высотки. При нас ничего такого [объявлений о сейсмической активности] не было, — говорит Наталья.
«Нет-нет, люди так не могут делать»: горки Universal Studios
Парк развлечений в Осаке с локациями «Гарри Поттера», «Челюстей», «Парка юрского периода» и «Супер Марио» разделил подруг на два лагеря. Первая, фанатка «Гарри Поттера», осталась в полном восторге. А Наталья не выдержала очередей. Сами горки впечатлили обеих. Их туристка называет самыми страшными в своей жизни.
— Ты думаешь: «Ну всё, мне просто хана». Такого не может быть, чтобы меня завезли на такую высоту, наклонили лицом вперед и сейчас вот на километр вниз обрушат. Ты думаешь: «Нет-нет, люди так не могут делать». Потом тебя вверх поднимают. Это даже со стороны смотреть страшно. Но все пищат и радуются, — рассказывает красноярка.
Впечатление портили бесконечные очереди.
— Мне не понравилось огромное количество народу, ожидание в среднем 50 минут на каждый аттракцион. Ты приехал в другую страну, а тут сюда 50 минут, туда 50 минут, здесь два с половиной часа стоишь, — жалуется Наталья.
Зато всем понравилась карнавальная атмосфера: посетители покупают смешные шапки и образуют пестрый стихийный парад.
— Получается такой народный карнавал. В определенные часы идет карнавал-шествие. Там танцуют какие-то Хелло Китти. Платформы едут, герои танцуют, — вспоминает Наталья.
Неожиданные факты про сакуру
— Это же доминанта этого путешествия, сакура! Она сейчас там везде цветет. Аллеи, бесконечные ряды. Их несколько видов, оказывается. Сакура — это собирательное название, по сути, это вишня. Они ее так и называют — «черри блоссом», — рассказывает Наталья.
Несколько вещей про сакуру оказались для нее неожиданными.
— Она очень красиво цветет, практически вся без запаха. И во время цветения на деревьях нет листиков, голые ветки и цветочки, — описывает она.
А еще туристка подсмотрела, как японцы любуются цветением, это целый ритуал.
— Выносят огромный целлофан, вот как пакеты такие плотные, например, 10 на 10. Постелили под сакурой, сидит кто-то один, караулит. Начинается обеденный перерыв, выходят все клерки прямо в своих костюмах, в пиджаках, сели прямо на пол, на эту подстилочку, едят рис, наблюдают за сакурой. Всё застелено этими подстилочками, люди просто сидят на земле. Посидеть под сакурой у них прямо как традиция. Мы тоже посидели, — говорит Наталья.
Впрочем, к концу путешествия бесконечные цветущие деревья стали казаться привычным фоном.
— В конце ты уже такой идешь: «М-м, сакура», — смеется туристка.
Рис, лапша и загадочные мальки
По ощущениям Натальи, вся японская еда делится на три группы.
— Ты выбираешь, по сути, рисовое блюдо или лапшу, собу. На мой взгляд, все первые и вторые блюда разделили на три части. Что-то из риса, что-то из лапши. И третье — какой-нибудь деликатес, когда тебе поджарили, не знаю, кальмара. Слава богу, что я люблю рис, мне повезло, — говорит она.
Суши в Японии оказались очень похожи на российские, но с огромным куском сырой рыбы сверху. А васаби там, по словам Натальи, поражает даже бывалых любителей.
— Если тебе ставят васаби, это то, что может тебя убить. Они же делают его не как мы, у нас это всё-таки имитация. А там очень резкое, — предупреждает Наталья.
А на ужине в рекане обнаружилось блюдо, которое подруги не решились попробовать.
— Такая маленькая мисочка, и в ней лежали, дети сказали, что это опарыши. Беленькие рыбки с черными глазками, микромальки. Одинакового мелкого размера, как червячки. Мы не решились пробовать, — признаётся Наталья.
На чем ездить и сколько это стоит
Общественный транспорт в Японии поразил Наталью больше всего, особенно автобусы.
— На остановке табло, показано, какой автобус, на расстоянии скольких минут он находится. Точно говорит, что через три минуты прибудет, и он прибывает. Все стоят в очереди, никто не толкается. Внутри — информативные экранчики, ты видишь, какие станции. Туристу очень понятно, — рассказывает она.
Между городами подруги ездили на знаменитых скоростных поездах «Синкансен», но потом поняли, что можно передвигаться и дешевле.
— Закладывает уши, как в самолете, и как будто в воздушные ямы попадаешь. А это, на минуточку, поезд. 200 километров в одну сторону стоит 4500 на наши деньги. Дорого. Зато очень быстро, — говорит Наталья.
Альтернатива нашлась в обычном метро, которое соединяет даже отдаленные города.
— Многие линии над землей идут, и ты наблюдаешь океан. Очень красиво, — вспоминает туристка.
Девять дней в Японии обошлись Наталье примерно в 200 тысяч рублей на человека, включая перелеты. Уложиться в эту сумму удалось лишь потому, что подготовку начали еще в ноябре и заранее ловили дешевые билеты
— На двоих с ребенком у нас уходило 6–7 тысяч рублей в сутки. Мы ни разу не ели в дорогих ресторанах — выбирали обычные едальни и раменные. Но это было очень вкусно! Поразило, что везде, даже в самых скромных кафе, стоят электронные терминалы. Заказываешь через автомат, а потом тебе бабушка приносит этот супчик, — рассказывает Наталья.
Главная финансовая и бюрократическая головная боль — виза. Визовый центр Японии работает только в Москве, поэтому большинство россиян оформляют документы через посредников.
— Нам она обошлась порядка 15 тысяч на человека. К этому моменту у тебя должны быть куплены все билеты и забронированы все гостиницы. Плюс японцы требуют обеспечения, чтобы 200 тысяч у тебя было на карте. Надо быть настойчивым человеком, чтобы оформлять эту визу. Мы ее ждали целый месяц, — резюмирует Наталья.
Бесплатная вода и одно лицо на всех
Бесплатные мелочи в Японии, которые становятся заметны через пару дней, туристку впечатлили не меньше небоскребов.
— Питьевая вода везде бесплатная. У них, как у нас, чистая вода в кране, прямо наклейки, что можно пить из крана. Но мы не рисковали всё равно, лучше нашей воды нигде нет. Миллион туалетов идеально чистых, я не знаю, как они это делают. Куда бы ты ни пошел, видишь вдалеке табличку «Туалет». Это важно, если ты турист, целый день гуляешь или с ребенком. Вода, туалеты бесплатные, ни одного платного никогда не видели, — перечисляет Наталья.
А еще удивили сами японцы, неожиданно отзывчивые и внимательные к иностранцам, особенно на контрасте с Китаем, через который подруги летели транзитом.
— Не было ни разу, чтобы нам не помогли. Всегда откликаются, показывают на схеме: вам сюда. С китайцами очень сложно договориться, они не понимают, чего ты от них хочешь. А японцы: говоришь им название станции, они тебе прямо пальцем показывают, — сравнивает Наталья.
Интересное наблюдение она сделала о токийском метро. По ее ощущениям, там начисто отсутствует привычная для России манера оценивать окружающих взглядом.
— Ты можешь быть одет как хочешь. Как говорит мой муж, сейчас каждый живет свою жизнь. Очень по-разному: одна очень ярко одета, с пирсингом, на каких-то платформах, рядом сидит суперклассическая бабушка. Даже не смотрит, ничего не скажет. Эта свободно жует свою жвачку, в телефоне сидит. Как будто бы нет осуждения, — делится Наталья.
А еще туристки поняли, что для японцев все иностранцы выглядят одинаково.
— В гостинице мы подаем паспорта, сотрудница долго смотрит на них, на нас. Мы вообще разные, очень. И она не может понять, где кто. Для нее одно лицо вообще: «Как вас там разобрать-то?» — смеется Наталья.
Что разочаровало
Серьезных разочарований, по признанию Натальи, почти не было. Но кое-что всё-таки не дотянуло до ожиданий.
— Может быть, я не настолько поразилась этими грандиозными небоскребами, как я думала. Не так они меня потрясли. Я видела, например, «Москва-Сити». Люди говорят: «Это прямо другой мир». Да я не знаю, мне кажется, любая страна — другой мир. Мы все в разных мирах живем, — рассуждает она.
Удивило ее и то, что сами японцы своим положением в этом «другом мире» не особо довольны. В Ито подруги даже переводили через приложение местные предвыборные плакаты.
— Риторика та же, что везде, мне кажется: «Пока в Японии экономический кризис, и мы не знаем, что делать», «Пока наши дети не соблюдают традиционную культуру». Японцы считают, что у них сейчас экономический кризис и спад, низкий уровень йены, и они не сильно рады. Хотя так и не скажешь, — рассказывает Наталья.
Несмотря на все оговорки, общее впечатление от поездки у туристки однозначное.
— Это, возможно, самая интересная страна, в которой я была, — резюмирует Наталья.