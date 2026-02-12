Когда разблокируют WhatsApp — ответ из Кремля

Мессенджер блокируют с ноября 2025 года Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

WhatsApp в России полностью разблокируют, если сервис будет соблюдать российское законодательство и пойдет на диалог. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это вопрос выполнения законодательства. Если корпорация Meta (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ, именно ей принадлежит мессенджер WhatsApp) будет его выполнять, она вступит в диалог с российскими властями, и тогда появится возможность договориться», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что если сервис продолжит игнорировать требования России, шансов на его возращение не будет.

WhatsApp начали блокировать в ноябре 2025 года из-за нарушения российского законодательства. В Роскомнадзоре заявили, что мессенджер используется для организации и проведения террористических действий. В Госдуме не исключили, что сервис могут полностью заблокировать уже в 2026 году.