Когда разблокируют WhatsApp — ответ из Кремля

Для снятия ограничений сервис должен выполнить несколько условий

Мессенджер блокируют с ноября 2025 года

Мессенджер блокируют с ноября 2025 года

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

WhatsApp в России полностью разблокируют, если сервис будет соблюдать российское законодательство и пойдет на диалог. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это вопрос выполнения законодательства. Если корпорация Meta (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ, именно ей принадлежит мессенджер WhatsApp) будет его выполнять, она вступит в диалог с российскими властями, и тогда появится возможность договориться», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что если сервис продолжит игнорировать требования России, шансов на его возращение не будет.

WhatsApp начали блокировать в ноябре 2025 года из-за нарушения российского законодательства. В Роскомнадзоре заявили, что мессенджер используется для организации и проведения террористических действий. В Госдуме не исключили, что сервис могут полностью заблокировать уже в 2026 году.

Еще один популярный у россиян мессенджер Telegram также попал под ограничения. Пользователи испытывают проблемы с ним уже несколько дней: в переписках плохо загружаются фото и видео, а у некоторых и вовсе не получается зайти в приложение. Роскомнадзор заявил о том, что начал замедление мессенджера из-за нарушения российского законодательства. Подробнее о причинах данного решения и предпосылках можно почитать здесь.

Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
5
Гость
12 февраля, 10:43
Скот гонят в скам.
Гость
12 февраля, 09:24
Нигде не нашел, КАКИЕ требования не исполняет владелец сервиса... Могу, конечно, предполагать, но боюсь сам попасть под статью...
