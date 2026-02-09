Страна и мир Одно сообщение — и штраф. Переписки в Telegram дорого вам обойдутся, и вот почему

Это касается и других мессенджеров

1 995
Значение имеют место и обстоятельства общения | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

За сообщения в Telegram и других мессенджерах можно получить штраф. Это также касается и голосовых сообщений. О том, что лучше не упоминать в переписках, рассказала адвокат Нина Еременко.

Адвокат рекомендует внимательно относиться к формулировкам при личном общении в мессенджере, а также в публичных обсуждениях в чатах, так как в правовом смысле слова и эмоции не всегда трактуются одинаково. И если собеседник подумает, что вы его оскорбили, то за это придется отвечать.

«Понятие оскорбления закреплено в статье 5.61 КоАП РФ: это унижение чести и достоинства другого человека, выраженное в неприличной или иной форме, которая противоречит общепринятым нормам морали и нравственности. На практике не всегда просто отделить оскорбление от „слишком эмоционального высказывания“: отправитель может считать сообщение допустимым, а адресат — унижающим», — отметила юрист в разговоре с «Газетой.Ru».

По словам Еременко, в спорных случаях возможна экспертиза, которая оценивает смысл, форму и контекст ваших высказываний или собеседника. Кроме того, значение имеют место и обстоятельства общения. Поэтому слова, сказанные или написанные в чей-то адрес, могут быть восприняты с обидой, если не учитывать ситуацию.

Поводом для таких рекомендаций стала недавняя история из судебной практики. Впервые такой случай произошел с жительницей Москвы. Женщину оштрафовали на 3 тысячи рублей за отправку собеседнице голосового сообщения оскорбительного содержания в Telegram.

В материалах суда сказано, что оскорбленная женщина обратилась в прокуратуру. В ведомстве в действиях обидчицы усмотрели признаки правонарушения. Эту аудиозапись прослушали на суде. Москвичка признала вину и раскаялась в содеянном.

А вот до двух лет лишения свободы или штраф в 200 тысяч рублей грозит тем, кто размещает личную информацию жильцов в общих чатах многоквартирных домов без их согласия. Подробнее об этом мы рассказали здесь.

Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Мессенджер Telegram Оскорбление Переписка Штраф
Комментарии
29
JayroslavMudryi

9 февраля, 10:38
специально созданная "москвичка" на задании создала этот прецедент, что бы развязать руки правоохранителям на неподвластный потому что защищен сквозным шифрованием
Гость
9 февраля, 10:49
Штрафодобывающая отрасль стала основой путинской экономики.
Рекомендуем