Одно сообщение — и штраф. Переписки в Telegram дорого вам обойдутся, и вот почему

За сообщения в Telegram и других мессенджерах можно получить штраф. Это также касается и голосовых сообщений. О том, что лучше не упоминать в переписках, рассказала адвокат Нина Еременко.

Адвокат рекомендует внимательно относиться к формулировкам при личном общении в мессенджере, а также в публичных обсуждениях в чатах, так как в правовом смысле слова и эмоции не всегда трактуются одинаково. И если собеседник подумает, что вы его оскорбили, то за это придется отвечать.

«Понятие оскорбления закреплено в статье 5.61 КоАП РФ: это унижение чести и достоинства другого человека, выраженное в неприличной или иной форме, которая противоречит общепринятым нормам морали и нравственности. На практике не всегда просто отделить оскорбление от „слишком эмоционального высказывания“: отправитель может считать сообщение допустимым, а адресат — унижающим», — отметила юрист в разговоре с «Газетой.Ru».

По словам Еременко, в спорных случаях возможна экспертиза, которая оценивает смысл, форму и контекст ваших высказываний или собеседника. Кроме того, значение имеют место и обстоятельства общения. Поэтому слова, сказанные или написанные в чей-то адрес, могут быть восприняты с обидой, если не учитывать ситуацию.

Поводом для таких рекомендаций стала недавняя история из судебной практики. Впервые такой случай произошел с жительницей Москвы. Женщину оштрафовали на 3 тысячи рублей за отправку собеседнице голосового сообщения оскорбительного содержания в Telegram.

В материалах суда сказано, что оскорбленная женщина обратилась в прокуратуру. В ведомстве в действиях обидчицы усмотрели признаки правонарушения. Эту аудиозапись прослушали на суде. Москвичка признала вину и раскаялась в содеянном.