В паспортах у россиян появится шесть отметок: какие данные можно указать в главном документе

В паспорте проставляются 2 обязательных отметки и 6 — по желанию Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

С 1 января 2026 года в российском паспорте можно будет поставить шесть отметок. При этом вместо ИНН можно указать новый идентификатор из Единого регистра сведений о населении (ИД ЕРН), который присваивается каждому гражданину. Об изменениях рассказали в МВД.

«В соответствии с пунктом 8 положения о паспорте гражданина РФ, по желанию гражданина РФ в паспорте проставляются следующие отметки: об идентификационном номере налогоплательщика (до 1 января 2026 года), о номере записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ, сформированной в отношении гражданина РФ (с 1 января 2026 года)», — сообщили в ведомстве ТАСС.

ИД ЕРН — уникальный цифровой код, присваиваемый гражданину при внесении его данных в федеральную систему «Единый регистр сведений о населении». Отметка позволит упростить подтверждение личности и необходимых сведений при оформлении государственных услуг, пособий, льгот, а также при регистрации имущественных прав.

Отмечается, что идентификатор из Единого регистра сведений о населении в паспорте проставляется налоговыми органами, МВД и его территориальными органами.