НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Ярославле
Погода-5°

пасмурно, без осадков

ощущается как -9

0 м/c,

 735мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,45
EUR 91,48
ПСБ: главные события года
Пострадали в тройном ДТП
«Умные решения»
Чем запивать новогодние блюда
Чек-лист важных обследований
Обзор цен на елочных базарах
Как отметить праздники
Пробки у гипермаркетов
Высотка в частном секторе
Страна и мир В паспортах у россиян появится шесть отметок: какие данные можно указать в главном документе

В паспортах у россиян появится шесть отметок: какие данные можно указать в главном документе

Изменения начнут действовать с 1 января

602
В паспорте проставляются 2 обязательных отметки и 6&nbsp;— по желанию | Источник: Иван Митюшёв / 29.RUВ паспорте проставляются 2 обязательных отметки и 6&nbsp;— по желанию | Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

В паспорте проставляются 2 обязательных отметки и 6 — по желанию

Источник:

Иван Митюшёв / 29.RU

С 1 января 2026 года в российском паспорте можно будет поставить шесть отметок. При этом вместо ИНН можно указать новый идентификатор из Единого регистра сведений о населении (ИД ЕРН), который присваивается каждому гражданину. Об изменениях рассказали в МВД.

«В соответствии с пунктом 8 положения о паспорте гражданина РФ, по желанию гражданина РФ в паспорте проставляются следующие отметки: об идентификационном номере налогоплательщика (до 1 января 2026 года), о номере записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ, сформированной в отношении гражданина РФ (с 1 января 2026 года)», — сообщили в ведомстве ТАСС.

ИД ЕРН — уникальный цифровой код, присваиваемый гражданину при внесении его данных в федеральную систему «Единый регистр сведений о населении». Отметка позволит упростить подтверждение личности и необходимых сведений при оформлении государственных услуг, пособий, льгот, а также при регистрации имущественных прав.

Отмечается, что идентификатор из Единого регистра сведений о населении в паспорте проставляется налоговыми органами, МВД и его территориальными органами.

Кроме того, в паспорте по желанию можно указать данные о регистрации и расторжении брака, о детях, о ранее выданных паспортах, о зарубежных документах, удостоверяющих личность. Также в документ можно внести данные о группе крови и резус-факторе.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Паспорт Документ Данные МВД ИНН
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
poschehon
3 часа
6 отметок.. А почему не указали какие?
Гость
53 минуты
И у меня на это пять причин. Первая причина это ты, А вторая все твои мечты,
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Тратить всё ради одной вечеринки стыдно»: главный совет модницам по выбору наряда в Новый год
Тамара Оганесян
Мнение
«На маткапитал купишь только хижину»: крик души молодой мамы о ценах на жилье
Анонимный автор
Мнение
«Медленно выходим из затяжной депрессии». Как менялась ключевая ставка и когда вернется доступная ипотека
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Опытный педагог рассказал, зачем учить английский язык в эпоху ИИ
Вадим Мазняк
Мнение
«Билет в затяжное судебное путешествие». Адвокат — о том, почему опасно брать расписки с должников
Андрей Саунин
адвокат
Рекомендуем