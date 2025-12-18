Мессенджер MAX заменит паспорт: новости 18 декабря

Подтвердить возраст при покупке алкоголя, энергетиков и никотиносодержащих товаров теперь можно через мессенджер MAX Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 18 декабря.

Российский регион полностью отказался от абортов

В Республике Алтай полностью отказались от абортов в частных медицинских клиниках. Глава республики Андрей Турчак рассказал об этом в своем Telegram-канале.

«Отказ от абортов в частных медицинских клиниках Республики — это не ограничение ради ограничений. Это планомерная работа, которую мы ведем вместе с Минздравом и фондом „Женщины за жизнь“. Ради сбережения детей, поддержки семьи, материнства и детства», — заявил глава региона.

По его словам, в перинатальном центре региона перезапустили систему психологической, медико-социальной и правовой помощи. Также в регионе создали Школу молодой мамы и организовали консультации для беременных женщин. Еще в регионе проводят и обучение для специалистов и психологов женской консультации.

Для водителей в два раза подорожают штрафы

Сегодня Госдума одобрила во втором и третьем чтениях законопроект, ужесточающий наказание за перевозку детей без автокресел и специальных удерживающих устройств. Документ опубликован в электронной базе законопроектов ГД.

Суммы штрафов за такое нарушение выросли, и теперь водителей обяжут заплатить за несоблюдение требований не 3 тысячи, а 5 тысяч рублей. Штраф для должностных лиц увеличился с 25 до 50 тысяч рублей. Еще строже накажут юридических лиц: вместо 100 тысяч им придется платить 200 тысяч рублей.

При этом для самозанятых таксистов наказание будет как для должностных лиц — 50 тысяч рублей. Водители, которые занимаются предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, при перевозке ребенка без кресла заплатят штраф как юрлица — 200 тысяч рублей.

Новогоднее украшение рабочего места обернется штрафом в десятки тысяч рублей

Россиянам могут выписать штраф до 15 тысяч рублей за украшение рабочего места к Новому году без разрешения. Работодатель может привлечь сотрудника к дисциплинарной, материальной или административной ответственности, а компанию — оштрафовать на 80–200 тысяч рублей за нарушение требований охраны труда.

По словам юриста, руководителя центра правопорядка в Москве и Московской области Александра Хаминского, за нарушение пожарной безопасности предусмотрены штрафы до 15 тысяч рублей для сотрудника и до 400 тысяч рублей для компании. А в случае причинения тяжкого вреда здоровью или смерти наказание может составить до семи лет лишения свободы.

Также запрещено использовать самодельные гирлянды, несертифицированные приборы и украшения, подключаемые к розетке. Для производственных помещений действуют особенно строгие правила. Подробнее об этом мы рассказали здесь.

Работникам напомнили о возможности взять дополнительный отпуск

Взять дополнительный отпуск на работе можно в связи заключением брака. Согласно действующему законодательству, работодатель не может отказать в предоставлении до пяти календарных дней отпуска без сохранения заработной платы.

Для того, чтобы получить такой отпуск, сотруднику нужно:

написать письменное заявление на имя руководителя;

дождаться решения работодателя;

при необходимости предоставить подтверждающие документы.

При каких еще обстоятельствах вы можете взять необходимый отпуск, рассказали в этом материале.

Закон о самозапрете на участие в азартных играх приняли в Госдуме

Теперь каждый может запретить участвовать себе в азартных играх. Законопроект об этом Госдума приняла сегодня сразу во втором и третьем чтениях.

Чтобы установить самоограничение, нужно будет подать соответствующее заявление в ПАО «Единый регулятор азартных игр» через МФЦ или «Госуслуги». Тогда человека включат в перечень физических лиц, отказавшихся от участия в азартных играх. К ним относят ставки в букмекерских конторах и на тотализаторах, казино и залы игровых автоматов.

Те, кто оформил самозапрет, не смогут делать ставки в букмекерских конторах и на тотализаторах, в том числе интерактивные. Будет запрещено выдавать таким игрокам обменные знаки игорного заведения и заключать с ними соглашения о выигрыше, основанные на риске.

Таким людям даже перестанут рассылать рекламу. Запрет действует как на самих организаторов азартных игр, так и на третьих лиц, которые действуют по поручению или в интересах организаторов.

Снять самозапрет можно будет не раньше чем через год. В силу закон должен будет вступить с 1 сентября 2026 года.

За ЖКУ в 2026 году начнут платить по-другому

С марта 2026 года россияне будут платить за ЖКУ позже, чем обычно, — крайний срок оплаты сдвинется с 10-го на 15-е число каждого месяца. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Закон также перенесет сроки предоставления платежек с 1-го на 5-е число месяца, что поможет избежать ошибок в начислениях. Это изменение направлено на поддержку граждан, получающих зарплату 12-го или 15-го числа, и предотвращение просрочек и пени.

А как снизить расходы на ЖКУ в зимнее время, можно узнать здесь.

На 3I/ATLAS заметили удивительную аномалию

Межзвездный объект 3I/ATLAS, предположительно являющийся инопланетным кораблем, зафиксировал четырнадцатую аномалию. Необычность заключается в поведении его лучей.

Ученые заметили, что лучи, исходящие от объекта, меняют форму особым образом. По их мнению, это происходит, потому что лед на «инопланетном корабле» начинает испаряться под действием солнечного света, создавая причудливые узоры.

Эта аномалия обусловлена тем, что ось вращения объекта почти точно совпадает с направлением на Солнце, отклоняясь лишь на 8 градусов. Шансы на такое случайное совпадение ничтожно малы — всего 0,5%. О других странностях 3I/ATLAS вы можете прочитать в отдельном материале.

В Индии нашли самолет после 13-летней пропажи

Авиакомпания Air India нашла самолет, который потеряла 13 лет назад, и теперь ей грозит крупный штраф. Сообщает британское издание The Sun.

«Авиакомпания Air India заявила, что в 2012 году потеряла один из своих самолетов в аэропорту Калькутты. Самолет, по-видимому, не числился в документах, пока аэропорт не связался с Air India с просьбой убрать Boeing 737-200», — говорится в материале.

По информации издания, лайнер находился в аэропорту на протяжении всего времени и никто не обращал на него внимания, пока не возникла необходимость его убрать.

Авиакомпании теперь предстоит выплатить штраф почти в десять миллионов рупий за длительное пребывание судна в аэропорту.

В Иркутской области 11 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

Одиннадцать человек пострадали в результате дорожной аварии под Нижнеудинском. Девять из них находятся в больнице. Подробности инцидента сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Источник: «МВД38» / Telegram

Авария произошла на пятом километре дороги из Нижнеудинска в поселок Шумский. Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz врезался в стоящую на трассе бетономешалку Dongfeng. У грузовика была выключена аварийная сигнализация, других опознавательных знаков не было.

IRCITY.RU стало известно, что водителя в салоне бетономешалки не было, а сам автомобиль оказался сломанным.

Источник: «Прокуратура Иркутской области» / Telegram

СК начал проверку по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Также к делу подключилась прокуратура.

MAX заменит паспорт

Теперь при покупке алкоголя, энергетиков и никотиносодержащей продукции подтвердить свой возраст можно через мессенджер MAX. Сегодня законопроект об этом приняла Госдума на пленарном заседании.

«Подтвердить возраст можно будет при помощи национального мессенджера МАХ», — говорится на сайте Госдумы.

Проверять данные, позволяющие установить личность и возраст участника, через мессенджер смогут организаторы лотерей и зрелищных мероприятий.

Кроме того, электронные билеты и зачетки студентов тоже переходят в MAX. За скачивание мессенджера они получат скидки на проезд, посещение музеев и концертов.