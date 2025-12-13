НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Водителей ждет новое изменение: ваши документы хотят перенести в MAX. Зачем это нужно?

Рассказываем подробности поправок от МВД

Водителей ждет новое изменение: ваши документы хотят перенести в MAX. Зачем это нужно?

Рассказываем подробности поправок от МВД

106
В мессенджере должны появиться электронные версии документов | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВ мессенджере должны появиться электронные версии документов | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В мессенджере должны появиться электронные версии документов

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В МВД России хотят приравнять возможность предъявления водительских прав через мессенджер MAX c бумажными документами. Постановление опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Проектом постановления предлагается разрешить использовать «цифровые» водительские удостоверения и документы на транспортное средство наряду с традиционными печатными.

В МВД отметили, что предъявление сведений будет осуществляться с применением двухмерного штрихкода при взаимодействии мессенджера MAX с порталом «Госуслуги».

«Предлагаемые изменения направлены на упрощение процедуры подтверждения права управления транспортным средством, а также цифровизацию системы безопасности дорожного движения», — добавили в МВД.

На момент публикации проект постановления проходит процедуру общественного обсуждения. Она завершится 27 декабря 2025 года.

Ранее у некоторых пользователей «Госуслуг» при авторизации пропала возможность пропустить скачивание мессенджера MAX. В материале рассказали, как можно обойти ограничение.

Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
