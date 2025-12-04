В паспортах россиян может появиться новая отметка — для чего она нужна

Штамп можно поставить с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года россияне по желанию смогут поставить в паспортах отметку с идентификатором из Единого федерального информационного регистра (ИД ЕРН).

Как рассказал замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш, такая отметка позволит дистанционно и безопасно подтвердить свою личность и данные. Отметка из ИД ЕРН, по сути, представляет собой персональный уникальный ключ для доступа во все государственные системы.

«Его основная цель — сделать получение государственных и муниципальных услуг максимально простым и быстрым», — цитирует РИА Новости слова депутата.

По его словам, идентификатор поможет подтвердить личность, например, при оформлении пособий, регистрации прав на имущество и в других ситуациях.

Также каждый гражданин России может бесплатно поставить в своем паспорте отметку о присвоенном идентификационном номере налогоплательщика (ИНН).

Внесение ИНН в паспорт — добровольная процедура. Отметка может стать дополнительным инструментом для более быстрого подтверждения личных данных.