НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

0 м/c,

 756мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 78,23
EUR 90,82
Экопроекты российских компаний
Сколько сейчас стоят елочные игрушки из СССР
«Умные решения»
Прогноз погоды на декабрь
Где заработали новые «Пауки»
Что изменилось в сквере 950-летия Ярославля
Пушистые работники пожарных частей
Врачи ответили на самые частые запросы из интернета
Обзор сладких подарков на Новый год
Страна и мир Эксперт напомнил россиянам о новой отметке в паспорте: чем можно дополнить главный документ

Эксперт напомнил россиянам о новой отметке в паспорте: чем можно дополнить главный документ

Данные вносятся в любом налоговом органе

229
Эта отметка в паспорте полностью добровольная | Источник: Иван Митюшёв / 29.RUЭта отметка в паспорте полностью добровольная | Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Эта отметка в паспорте полностью добровольная

Источник:

Иван Митюшёв / 29.RU

Каждый гражданин России может бесплатно поставить в своем паспорте отметку о присвоенном идентификационном номере налогоплательщика (ИНН). Об этом в разговоре с РИА Новости напомнила депутат Госдумы Юлия Дрожжина.

«Такая возможность предусмотрена постановлением правительства РФ № 32 от 22 января 2002 года», — отметила она.

Поставить такую отметку можно в любом налоговом органе, который обслуживает физических лиц. По данным Федеральной налоговой службы, основанием для проставления штампа служат сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН). Также гражданин может предъявить документ о присвоении ИНН, но это необязательное условие.

«Отметка об ИНН в паспорте не заменяет само свидетельство, однако она действительно может упростить ряд процедур: оформление гражданско-правовых договоров, сделки с недвижимостью, подтверждение сведений о доходах (в том числе при назначении пенсии), а также проверку данных при подаче документов», — добавила Дрожжина.

Она также уточнила, что внесение ИНН в паспорт — добровольная процедура. Отметка может стать дополнительным инструментом для более быстрого подтверждения личных данных.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
ИНН Паспорт ФНС Документ
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Нормальной рыбой убить можно»: как правильно выбирать минтай. Советы эксперта
Юлия Ковалева
Предприниматель, владелица сети Владелица сети рыбных магазинов «Дары Камчатки»
Мнение
Ромком, который вы давно ждали: кому точно стоит посмотреть фильм «Сводишь с ума»
Анна Колотова
Мнение
Звезда «Слова пацана» снялся в душераздирающем фильме «Одна надежда» — почему его нужно посмотреть каждому
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Доносили о каждом шаге директору». Учитель английского языка рассказала, почему ушла из школы
Анонимный учитель
Мнение
Погружение в безумие с Лоуренс и Паттинсоном: стоит ли смотреть «Умри, моя любовь», который хвалили в Каннах
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление