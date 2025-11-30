Эксперт напомнил россиянам о новой отметке в паспорте: чем можно дополнить главный документ

Каждый гражданин России может бесплатно поставить в своем паспорте отметку о присвоенном идентификационном номере налогоплательщика (ИНН). Об этом в разговоре с РИА Новости напомнила депутат Госдумы Юлия Дрожжина.

«Такая возможность предусмотрена постановлением правительства РФ № 32 от 22 января 2002 года», — отметила она.

Поставить такую отметку можно в любом налоговом органе, который обслуживает физических лиц. По данным Федеральной налоговой службы, основанием для проставления штампа служат сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН). Также гражданин может предъявить документ о присвоении ИНН, но это необязательное условие.

«Отметка об ИНН в паспорте не заменяет само свидетельство, однако она действительно может упростить ряд процедур: оформление гражданско-правовых договоров, сделки с недвижимостью, подтверждение сведений о доходах (в том числе при назначении пенсии), а также проверку данных при подаче документов», — добавила Дрожжина.

Она также уточнила, что внесение ИНН в паспорт — добровольная процедура. Отметка может стать дополнительным инструментом для более быстрого подтверждения личных данных.