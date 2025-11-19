«Мыла помидоры и думала — вот это кайф!» Красавица-маркетолог бросила карьеру ради работы в общепите

В 2025 году Валентина Алексеева стала шеф-поваром бистро «Неизвестный» Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Валентине Алексеевой из Екатеринбурга 35 лет. 4 года назад она решилась кардинально поменять свою жизнь — оставила работу в ретейле ради вкусной еды. Валентина обожает готовить. Карьеру в ресторанной сфере пришлось строить с нуля, да еще и преодолевать гендерные стереотипы.

Сейчас за спиной у повара опыт работы в крупнейших ресторанах Екатеринбурга — Si, «Стейк Хаус», «Шави Ломи», Grand Buffet Ekaterinburg, Carbonara, Ovo izakaya. А еще ужин в люксовом московском ресторане Gimpel. С осени 2025 года Валентина возглавляет кухню в бистро «Неизвестный», там наши коллеги из E1.RU и встретились с шефом.

Из маркетинга на кухню ресторана

— Как ты оказалась в профессии?

— По профессии я маркетолог. Долго занималась маркетингом в сети «Монетка», но мне в этой сфере было скучно. А вот готовить всегда нравилось, я ходила на мастер-классы, обучения, гастроужины. В какой-то момент поняла, что нужно взять и попробовать поработать в общепите. Нашла вакансию с зарплатой в два раза ниже, чем у меня была. Но рискнула всё бросить — на это сподвиг муж. Меня сразу взяли, быстро втянулась.

— В каком ресторане ты начинала? Было ли сложно строить карьеру с нуля?

— Я пошла в Si к Мише Аракелову, устроилась в холодный цех. Все тогда удивлялись: «Симпатичная девушка на кухне!» Мы обрабатывали овощи, делали заготовки. Это, кстати, меня удивило. Я думала, что все блюда в ресторане готовятся с нуля — из-под ножа. А есть заготовки, которые в разы ускоряют процесс.

Первое время было сложно — помню, варила перепелиные яйца, а они крошечные такие! Было страшно их повредить, это сейчас я их как семечки чищу. Но даже такая простая работа мне нравилась. Наверное, тогда играл какой-то адреналин. Помню, мыла помидоры и думала — вот это кайф!

Карьеру в общепите Валентина строила с нуля — она чистила и мыла овощи, а теперь руководит командой поваров Источник: unknwnbistro / t.me

— А почему удивлялись женщине? Готовят в ресторанах мужчины?

— В холодном цехе, как правило, много девочек. А в горячем цехе повара чаще мужчины. У меня однажды был случай, когда официант передал вопрос от гостя: «Надеюсь, мою еду не женщина готовила?» У меня тогда было странное чувство, потому что у меня нет разделения повар-девочка или повар-мальчик. Повар — это просто повар.

— Почему тогда говорят, что лучшие шеф-повара мужчины?

— Хороший вопрос. Но мне кажется, это фраза про то, что повар — это морально и физически достаточно тяжелая работа: у многих больные ноги, спина. Ну и стереотипы сказываются — считается, что женщина должна создавать домашний уют, заниматься детьми, а не работой.

— С чего начинают новички на кухне?

— Обычно карьеру на кухне начинаешь либо с заготовок, либо с холодного цеха. Потом становишься плавно старшим по цеху, переходишь на раздачу, затем в горячий цех. Если у тебя есть скорость, ловкость, логика, желание, целеустремленность, то всё по плечу.

Каждый рабочий день у повара — непредсказуемый

— Как ты попала в «Неизвестный»?

— Начну с того, что я несколько раз уходила из общепита — уставала, перегорала, но снова возвращалась. Потому что он затягивает — это уже некий образ жизни, без которого ты не можешь. Здесь случилось так же — я ушла из своего последнего проекта, потому что перегорела. Но мне позвонил Дмитрий Хомутов [основатель бистро «Неизвестный»], предложил возглавить здесь кухню. Я ответила, что пока беру паузу, но он предложил прийти просто пообщаться. Это было летом, я пришла — мне очень понравилось это место, и я решила вернуться вновь.

Сама атмосфера в «Неизвестном» достаточно уникальная, здесь вокруг тебя история. На кухне я занимаюсь творчеством. И всем ребятам говорю: «Есть идеи? Давайте делать!» Мне нравится, что они могут показать себя.

Шеф не только готовит, но и выполняет задачи менеджера Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В «Неизвестном» особая атмосфера, поварам тут разрешают заниматься творчеством Источник: unknwnbistro / t.me И построили настоящий камин Источник: unknwnbistro / t.me

— Что самое сложное в работе шеф-повара?

— Каждый день на кухне непредсказуемый. Может сотрудник не выйти, заболеть. Вдруг случится какой-то коллапс с поставкой. В сложных ситуациях всегда с командой, ведь мы на одном корабле. А в дни, когда всё спокойно, занимаюсь документами, разработками. Повар должен не только придумать блюдо и вкусно его приготовить, нужно продумать логику, рассчитать граммовку, себестоимость. Сделать так, чтобы твоя команда могла это блюдо повторить. Иначе все твои задумки — бессмыслица.

— Часто повара ошибаются?

— Бывает. Я помню, однажды на большом банкете немного пережарили каре ягненка. До сих пор осадочек остался. Но важно, как ты с этим работаешь. Мы извиняемся, предлагаем какой-то комплимент от заведения либо переделать блюдо, чтобы гость остался доволен. А потом разбираем ошибки на кухне. Если ребята что-то неправильно сделали, нарезали, я могу сказать — съешь это сам. Сложно разжевать? А теперь представь, каково гостям!

Такое вот яблоко подавали на первом гастроужине Валентины в «Неизвестном» Источник: unknwnbistro / t.me

Шефу важно не только придумать интересное блюдо, но и сделать так, чтобы его могли повторить другие повара Источник: unknwnbistro / t.me

— Ты сама часто бываешь гостем в ресторанах? Как реагируешь, если приносят неправильно приготовленное блюдо?

— Я возвращаю блюдо на кухню. Недавно заказывала каре ягненка, повара принесли его холодным и еще не попали в прожарку, я попробовала и отставила тарелку. Когда официант поинтересовался, дала обратную связь. Он извинился и убрал блюдо из счета. Помню, друзья удивились: «А что, так можно?» Можно, если аргументированно. Но в том ресторане мне всё равно понравилось, хорошо работает сервис.

Сколько зарабатывают повара

— За 4 года муж не пожалел, что тогда уговорил тебя пойти в общепит?

— Нет, он с пониманием относится. Только готовить дома теперь в основном приходится ему. Я иногда подсказываю, потому что мало времени свободного остается. Даже на спорт редко его хватает — я раньше регулярно занималась. А теперь 2 месяца не могу попасть на тренировку по джиу-джитсу.

— Было такое, что тебя разочаровало в профессии?

— Я столкнулась с тем, что персонал может не выйти на смену, может опоздать, для меня это неприемлемо, разве так можно? Сейчас еще на работу приходит поколение зумеров, это чрезвычайно молодой коллектив. С ними нужно разговаривать, понять, почему так произошло. Не просто: «Вот тебе штраф».

Работа в общепите тяжелая, но Валентине она приносит удовольствие Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Свободного времени у шефов мало Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

— А зарплата в отрасли спустя годы не разочаровала?

— Когда только я пришла в ресторан, получала 150 рублей в час. Но это такая сфера, где постоянно корректируют зарплату. Работаешь хорошо — ставки растут. Первые месяцы я, конечно, работала за 30 тысяч рублей в месяц. Но уже давно догнала, да и переросла свою прежнюю зарплату в маркетинге.

В общепите есть интересная вещь — зарплата не всегда зависит от должности. Мойщики посуды часто получают столько же денег за смену, что и повар. Ну а шеф-повара, конечно, могут зарабатывать хорошие деньги, средний уровень зарплат по Екатеринбургу сейчас около 100–150 тысяч в месяц.

— Что посоветуешь тем, кто сейчас раздумывает — стоит ли идти работать в общепит?