В России заработал «период охлаждения» для сим-карт: кого он коснется и что делать при блокировке

«Период охлаждения» длится сутки

С 10 ноября в России начал действовать так называемый период охлаждения для сим-карт, в течение которого на 24 часа приостанавливается работа мобильного интернета и СМС-сервисов. Меру ввели для защиты от дронов, сообщили в пресс-службе Минцифры. Объясняем, как будет работать новый механизм.

Кого коснется?

Как объяснили в Минцифры, сим-карты могут находиться внутри беспилотников, которые попадают на территорию России, и использоваться для их навигации. Новый механизм нужен, чтобы противостоять этому. Если в российской сети появляется сим-карта, которая до этого побывала за рубежом, то нужно подтвердить, что она не встроена в беспилотник, а ею пользуется человек. Для этого на сим-карте на 24 часа блокируются мобильный интернет и СМС-сервисы. Это и есть так называемый период охлаждения.

В Минцифры пояснили, что сим-карта может попасть под блокировку по двум причинам:

если сим-карта неактивна в течение 72 часов;

при возвращении из международного роуминга.

Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с KP.RU объяснил, что по первому пункту сим-карту могут заблокировать и тем, у кого телефон был просто отключен минимум на трое суток, даже если человек не покидал территорию России.

К каким ресурсам сохраняется доступ на «период охлаждения»?

Условия «периода охлаждения» различаются у разных операторов. Так, некоторые оставляют своим пользователям доступ только к сайту оператора и звонкам, у других же дополнительно доступен ряд сервисов из «белого списка». К ним относятся «Госуслуги», банки, «ВКонтакте», «Яндекс», мессенджер Max, видеосервисы и маркетплейсы и т. д.

Как восстановить доступ?

Оповещение о блокировке приходит в СМС от оператора связи. В сообщении указывается информация о способах снятия блокировки. Есть несколько вариантов:

пользователь может авторизоваться с помощью капчи по ссылке, которую пришлет оператор. После этого доступ к интернету и СМС будет восстановлен;

для снятия ограничения можно позвонить в call-центр и пройти идентификацию. Это особенно актуально для владельцев кнопочных телефонов.

Подробнее о разблокировке можно узнать у оператора.

Как избежать отключения сим-карты при поездках в Калининград?

При путешествии в Калининград или из него на поезде блокировку сим-карты поможет обойти отключение телефона. Об этом РИА Новости рассказали в региональном Министерстве цифровых технологий и связи.

«У пассажиров поездов, приезжающих в Калининградскую область и выезжающих с территории региона, действительно могут блокировать сим-карты в роуминге. Избежать этого можно, заблаговременно отключив свой телефон до пересечения государственной границы. Пассажирам поездов, следующих направлением Москва — Калининград, можно выключить телефон до въезда на территорию Белоруссии и включить его по прибытии в Калининград», — объяснили в ведомстве.

