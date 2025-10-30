В Бразилии нашли новый коронавирус у летучих мышей: нас ждет новая пандемия?

Ученые исследуют болезнь Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

В Бразилии обнаружили новый коронавирус у летучих мышей. Вирус выявлен у небольшого вида насекомоядных рукокрылых в штатах Мараньян и Сан-Паулу. В Роспотребнадзоре заявили, что внимательно отслеживают ситуацию.

Анализ генома показал, что BRZ batCoV относится к той же группе бета-коронавирусов, что и возбудители известных заболеваний — COVID-19, MERS и атипичной пневмонии.

Специалисты Роспотребнадзора подчеркивают, что в настоящее время риск передачи этого вируса от животных к человеку оценивается как низкий. Однако в ведомстве отмечают необходимость продолжения тщательного мониторинга ситуации и углубленных научных исследований для обеспечения биологической безопасности.

По данным Роспотребнадзора, с начала сентября в России случился сезонный подъем заболеваемости ОРВИ во всех возрастных группах населения. Еженедельный прирост заболеваемости — 33%. Самые распространенные заболевания из группы ОРВИ — это риновирус, COVID-19 и парагрипп.