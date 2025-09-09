«Слушайте местных»: как отдохнуть на грузинском побережье и не разочароваться

В Грузию добирались через таможню Верхний Ларс, равно как и путешественники из других стран Источник: Виктория Федорова / 164.RU

Наша саратовская коллега из 164.RU провела отпуск в Грузии и подробно рассказала о ценах, еде и лучших пляжах. Далее — от первого лица.

Некогда знаменитые курорты теперь снова популярны у россиян. Анапу затопило мазутом, поэтому не грех отправиться на бюджетный отдых и в Грузию. Мне вообще сама жизнь велела: я родилась и провела ранние годы в Тбилиси. Но то было много лет назад, еще в СССР. Кто-то сравнивает отдых в Грузии с отдыхом в Италии. Я же сравнить уже ни с чем не могу: всё не так, как было в детстве. Поэтому ностальгии не будет. Но самое обидное, что между странами появилась граница, которую не так-то быстро пройти, и это смазывает впечатление от отдыха.

Главная проблема: как добраться до Тбилиси. Небюджетный вариант — самолетом через Ереван. Летом цены растут, и туда-обратно за двоих придется отдать 100 тысяч рублей, а оттуда в Грузию — на автобусе. Как говорится, с таким успехом можно съездить в Турцию и не на перекладных. Поэтому решили сэкономить и выбрали поезд до Мин. Вод. Купейная полка за 8 тысяч рублей годится. Только с поездами тоже проблема: чудом удалось найти мимо проходящий поезд и загрузиться в него в три часа ночи. На следующий день в 5 утра мы были в Минеральных Водах. Оттуда предполагалась маршрутка до Владикавказа, потом еще одна — до Тбилиси по единственной Военно-Грузинской дороге через Крестовый перевал. Но и тут облом: билеты тоже были раскуплены. Поэтому осталось такси. Поскольку голова утром после поезда еще работает еще не на всю мощность, поддались на уговоры таксиста, который предложил доехать до Владикавказа за 6000 рублей с человека. Но, к счастью, таксист оказался настоящим человеком, и ситуация приняла неожиданный оборот.

Огромные очереди на границе Источник: Виктория Федорова / 164.RU

Пока ехали до Владикавказа, разговорились. Водитель, назовем его Сандро, рассказывал, что от Мин. Вод осталось одно название — никаких санаториев и тем более минеральных источников тут нет. Но народ тем не менее живет и здравствует. Сандро некоторое время работал на грузоперевозках из Турции. И уж чего, а КАМАЗов на обочинах я насмотрелась на годы вперед. Сплошные вереницы грузовиков. Сейчас вводится новая электронная система регистрации, и стоят они и ждут своей очереди проехать до границы если не днями, то неделями. Общаются по рации. Сандро говорит, один раз стоял в очереди 30 дней, и это был его последний рейс, после которого он положил ключи на стол.

Еще в пути можно наслаждаться видами Источник: Виктория Федорова / 164.RU

Пока ехали, я успела посмотреть в приложении такси, что в целом машина от Мин. Вод до Владикавказа обошлась бы в 7 тысяч рублей. С одной стороны, взгрустнулось, с другой — хотелось побыстрее добраться. И, когда мы доехали до Владикавказа, внезапно Сандро сказал, что не бросит нас на полпути. А повезет до Тбилиси за ту же цену. Это было поразительно. Хотя еще тогда мы не знали, что следующие 200 км — это всё не приятная поездка в окружении гор, а многочасовое стояние на границе. Сначала российская таможня, потом нейтральная зона и грузинская граница. На всё ушло пять часов, и время тянулось, как тяжелый деготь. Из развлечений: рассматривать в нейтральной зоне брошенные хозяевами машины и катера. Это тех, кто не прошли таможню и не имели документов, останки техники навсегда похоронены в горах Грузии.

Машины остались на границе и, возможно, навсегда Источник: Виктория Федорова / 164.RU

Приближаемся к Грузии Источник: Виктория Федорова / 164.RU

Дальше поездка пронеслась веселее, и за считаные часы мы добрались до Тбилиси. Сандро не обманул и денег сверху брать не хотел, но за столь длительный заказ мы заплатили 14 тысяч рублей — все-таки доехали быстро, с комфортом. На обратном пути я уточнила у таксиста из официального приложения, сколько стоит доехать из Владикавказа до Тбилиси, он назвал ту же сумму, что и вышла. Но мы при этом ехали из Мин. Вод. Поэтому вспоминали Сандро добрым словом всё время поездки. А еще запомнилось, что он посоветовал нам отдыхать в Уреки. Как говорится, слушайте местных.

«Иди на красный»

Тбилиси, конечно, шикарный. Новостройки органично смотрятся на фоне старого города. Хотя некоторые объекты нового Тбилиси до сих пор предаются насмешкам: это парк Рике с трубами, похожими на «ляжки» и мост Мира, которому дали прозвище «прокладка».

Основатель Тбилиси царь Вахтанг I Горгасалия приветствует гостей Источник: Виктория Федорова / 164.RU

Даже ночью очень шумно Источник: Виктория Федорова / 164.RU

Трамваев и троллейбусов тут нет, есть метро и автобусы. Самое интересное, что правил для пешеходов как будто не существует: многие ходят, не глядя на светофор, в том числе и на красный.

— Главное — уверенная в себе походка, и вас машины пропустят, — комментирует наш спутник и нагло идет вперед. Это работает.

+1

Обменные пункты на каждом шагу. И бесконечные уличные базары, как в России 90-х. Бросается в глаза, что бездомные собаки тут чувствуют себя вольготно и хозяевами жизни: провожают лаем машины, которые им не понравились. Как полагается, толпы туристов, русская речь слышна и там и здесь. Алкоголь в магазинах продается круглосуточно.

Невероятно красиво Источник: Виктория Федорова / 164.RU

Нас сопровождал знакомый, житель Тбилиси, он говорит, что обидно слышать, будто «русских здесь не любят», по факту это не так. Иногда русские сами ищут признаки «нелюбви», когда, например, в продаже не оказывается того, к чему они привыкли. Он сам был свидетелем недовольного возмущения, когда одна российская туристка решила, что их не хотят обслуживать в магазине, хотя продавец-грузин просто сказал, что сигарет нет. Менеджеры местного оператора связи разговаривают по-русски, так я купила грузинскую симку с безлимитным интернетом на семь дней за 300 рублей (10 лари).

Это храм Джвари в Мцхете, откуда видно слияние двух рек: Арагви и Кура Источник: Виктория Федорова / 164.RU Источник: Виктория Федорова / 164.RU

Прибрежная линия

В Грузии нам нужно было море, поэтому мы после прогулки отправились в Кобулети. Скоростной поезд, билеты на который надо покупать заранее, идет до Батуми, захватывая по дороге эти три распространенных курорта: Уреки, Кобулети и Батуми. Гостиницы прекрасно ищутся через туристические приложения. За шесть дней за трехместный номер в гостевом доме мы отдали чуть больше 30 тысяч рублей.

Сразу понятно, что мы на морском курорте Источник: Виктория Федорова / 164.RU

В свое время Кобулети был модным у «своих», но претерпел значительные изменения. Базар-вокзал, который царит на его главной улице, — боль для социофоба. Каменистый пляж — боль для ног. Набережная ничем не примечательна и, по сути, остается только по вечерам после пляжа сидеть в ресторанах, потому как тон на курорте задает погода. И, когда мы приехали, три дня лил дождь.

+2

Я решила для себя, что Грузия — это родина шашлыка и вина, поэтому удивлялась, где же найти хороший шашлык. Казалось, что везде его делают на электрошашлычнице или электрогриле, потому что никакого дымка, как полагается, не было. Даже в крутом ресторане «Гранд Кобулети» с мангалом шашлык оказался «не тот». Цены сопоставимы с саратовскими ресторанами, разве что порции реально большие и сытные. Средний чек — 3 тысячи рублей за троих.

С вином дела обстоят просто: местные виноделы продают вина домашнего производства по 10–15 лари за 1 литр. Если подружиться, делают скидку. А если признаться, что сам родом из Грузии, бонусом можно получить «лучшее вино, который делала для себя». Так один винодел специально для нас доставал другую бутылку из холодильника, заставленную подальше. Это был Саперави шестилетней выдержки, хотя для остальных в наличии был четырехлетней. Но, возможно, это был маркетинговый ход, невозможно проверить. Но приятно.

Курортный рынок Источник: Виктория Федорова / 164.RU

В любом случае, если страшно покупать с рук, двери алкогольных магазинов всегда открыты. Чисто грузинские вина из квеври, которые еще называются «янтарные» или «оранжевые» из-за своего цвета, вполне можно найти по акции за 15 лари (450 рублей). Кстати, через границу обратно в Россию можно провести только три литра вина на человека. В связи с чем родилась шутка:

— А это правило три литра на человека на детей распространяется?

— Если бы распространялось, тут бы школьные автобусы курсировали!

Батуми или Уреки?

За впечатлениями отправились в Батуми. Грузинские Дубаи было видно издалека. Говорят, здесь любят отдыхать арабские шейхи и проводить время в казино. Для нас же развлечением стала поездка на Рыбный рынок. Его презентуют как уникальное место, где можно дешево купить свежую рыбу и морепродукты, которые приготовят в местном ресторанчике. На рынке не было света, царил шум и гвалт. Предложение было хуже, чем в саратовском рыбном магазине. Но, раз приехали, мы шли до конца. Купили одного осьминога и одного лобстера, шесть лангустинов, пять устриц. Потом с трудом искали ресторан, где это приготовят, — за это тоже пришлось платить отдельно.

В одном из них ожидание составляло два часа. Бокал вина в этом заведении стоил 750 рублей на наши деньги. А в целом ужин обошелся в 240 лари, то есть в 7200 рублей, и это без алкоголя, с самостоятельными закупками на рынке. Возможно, это снова маркетинговый ход: выбери и принеси продукты сам, может дать кому-то возможность почувствовать себя охотником, но нам удалось почувствовать только усталость. Проще было сразу прийти в ресторан и купить то, что хочется.

Это можно было просто заказать в ресторане Источник: Виктория Федорова / 164.RU

Знаменитая футуристическая скульптура-инсталляция «Али и Нино» в Батумской бухте произвела неизгладимое впечатление. Главным образом потому, что оказалась совсем не такой, как кажется. По факту фигуры не на сто метров, как небоскребы, а вполне себе скромные. Тут главное — ракурс на фото.

Батуми похож на Тбилиси и прекрасно сочетает старый город с новым дизайном. Грузинский дух сквозит на старых улочках и дорогах из брусчатки.

Интересно, но не сказать что невероятно Источник: Виктория Федорова / 164.RU

Другое дело Уреки. Вот когда надо было слушаться Сандро и ехать первым делом туда. Знаменитый магнитный песок действительно магнитит, что можно проверить, положив на него телефон. Просторная набережная, сосны, отсутствие базара дает вздохнуть широкой грудью. Нет скученности людей.

+1

Мы передвигались между городами на машине, и стоит отметить, что бензин гораздо дороже, чем в России. Чтобы сэкономить, можно просто гонять на экскурсии по цене от 15 лари за 100 за человека. Там и водопады, национальные парки, и танцы с мечами.

На память о Саратове Источник: Виктория Федорова / 164.RU

Тетя Зуля

Чтобы вернуться в Россию, нужно было готовиться за сутки. Выехали из Тбилиси на минивэне, в котором восемь пассажиров. Цена за место — 4000 рублей. Выехали в 7 вечера, границу пересекли только в семь утра. Дальше — опять Владикавказ, Мин. Воды, поезд. Я приехала сильно заранее до поезда, чтобы не опоздать. И тут в дело снова вмешалась судьба и вместо Сандро послала мне на этот раз тетю Зулю. Пенсионерке тоже нужно было доехать из Владикавказа до Мин. Вод, и она предложила разделить траты на такси: по 2000 с каждой. Я согласилась, но отпросилась попить кофе с дороги. Тетя Зуля тут же достала из пакета осетинский пирог:

— Угощайся, моя девочка.

Тетя Зуля оказалась очень гостеприимной хозяйкой Источник: Виктория Федорова / 164.RU

По дороге в такси разговорились… и следующие несколько часов я провела в гостях у снохи тети Зули. Накормили от души, положили поспать, проводили на вокзал и дали гостинцев в дорогу. Коллеги шутили, что однажды тетя Зуля приедет в Саратов и придется отплатить взаимностью. Я не против. Все-таки главная ценность везде — это люди.

Ну а если в деньгах, то, думаю, поездка в Грузию в среднем выйдет от 100 тысяч рублей на человека.