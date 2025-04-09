Тайно вывезли из колонии. История уголовного дела Михаила Ефремова — в одном видео

Михаил Ефремов досрочно вышел из исправительной колонии № 4 в Белгородской области. Его осудили за смертельное ДТП в центре Москвы и освободили досрочно из-за ухудшения здоровья.
Актера выпустили на свободу тайно: о его освобождении рассказал адвокат. По информации защитника, Ефремов восстановит здоровье и вернется к карьере. Полная история — в видео чуть выше.
В заключении Ефремов провел 4,5 года из назначенных ему судом 7,5 лет. Оставшуюся часть наказания артист будет отбывать дома под надзором государственных органов. Ему нужно будет регулярно «отмечаться» в полиции или ГУФСИН по месту жительства.
Напомним, Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 9 июня 2020 года. Актер на внедорожнике вылетел на встречную полосу и практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном. Водителя авто зажало в машине — от полученных травм он скончался в реанимации. Позже в полиции заявили, что Ефремов в момент аварии был пьян.