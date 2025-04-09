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Страна и мир ДТП с Михаилом Ефремовым Тайно вывезли из колонии. История уголовного дела Михаила Ефремова — в одном видео

Тайно вывезли из колонии. История уголовного дела Михаила Ефремова — в одном видео

Актер попросил о досрочном освобождении из-за проблем со здоровьем

1 136
13 комментариев
Источник:

Городские медиа

Михаил Ефремов досрочно вышел из исправительной колонии № 4 в Белгородской области. Его осудили за смертельное ДТП в центре Москвы и освободили досрочно из-за ухудшения здоровья.

Актера выпустили на свободу тайно: о его освобождении рассказал адвокат. По информации защитника, Ефремов восстановит здоровье и вернется к карьере. Полная история — в видео чуть выше.

В заключении Ефремов провел 4,5 года из назначенных ему судом 7,5 лет. Оставшуюся часть наказания артист будет отбывать дома под надзором государственных органов. Ему нужно будет регулярно «отмечаться» в полиции или ГУФСИН по месту жительства.

Напомним, Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 9 июня 2020 года. Актер на внедорожнике вылетел на встречную полосу и практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном. Водителя авто зажало в машине — от полученных травм он скончался в реанимации. Позже в полиции заявили, что Ефремов в момент аварии был пьян.

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Комментарии
13
Гость
9 часов
Помню его шутки про Путина.
Гость
9 часов
А почему тайно ?? И почему операцию назвали " Ы ".. ?!
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