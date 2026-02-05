«Холодная аномалия сократится»: в Центральную Россию придет потепление, а затем ударят морозы

В Ярославскую область, как и во всю Центральную Россию, на выходных придет потепление. По данным экспертов центра «Фобос», морозы ослабнут к субботе. Правда, затем в регион вновь придет похолодание.
«В Москве сегодня-завтра днём только −12…−14 °С, что в среднем на 10 °С ниже нормы. В субботу под аккомпанемент небольших снегопадов холодная аномалия сократится: столбики термометров покажут −8 °С, а в воскресенье–понедельник они вновь поползут вниз», — рассказали специалисты.
Погода по дням в Ярославской области
По данным сервиса «Погода 76.RU» в Ярославской области ночью 6 февраля −19 °С, облачно без осадков. Днем −15 °С, к вечеру пройдет небольшой снегопад.
Ночью 7 февраля −16 °С, небольшой снег. Днем −13 °С, осадки сохранятся в течение суток.
Ночью 8 февраля −14 °С, небольшой снегопад. Днем −15 °С, пасмурно, без осадков.
Ночью 9 февраля, по данным «Гидрометцентра России», температура в регионе опустится до −18 °С, без осадков. Днем −11 °С, небольшой кратковременный снег.
Ночью 10 февраля −15 °С, временами небольшие снегопады. Днем потеплеет до −9 °С, кратковременные осадки сохранятся.