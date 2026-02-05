НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +17

0 м/c,

 746мм 94%
Подробнее
3 Пробки
USD 85,01
EUR 98,34
Когда построят новый аэропорт
Разгромили декор у салона красоты
Когда закончат пешеходный центр
Гид подготовки к учебному году
Ярославские котики
Съемки сериала
Застройка высотками
Сгорел дом-памятник
Зима «Холодная аномалия сократится»: в Центральную Россию придет потепление, а затем ударят морозы

«Холодная аномалия сократится»: в Центральную Россию придет потепление, а затем ударят морозы

Публикуем прогноз от экспертов «Фобоса»

5 614
Когда в Ярославскую область придет потепление | Источник: Артем Бауман / 76.RUКогда в Ярославскую область придет потепление | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Когда в Ярославскую область придет потепление

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

В Ярославскую область, как и во всю Центральную Россию, на выходных придет потепление. По данным экспертов центра «Фобос», морозы ослабнут к субботе. Правда, затем в регион вновь придет похолодание.

«В Москве сегодня-завтра днём только −12…−14 °С, что в среднем на 10 °С ниже нормы. В субботу под аккомпанемент небольших снегопадов холодная аномалия сократится: столбики термометров покажут −8 °С, а в воскресенье–понедельник они вновь поползут вниз», — рассказали специалисты.

Погода по дням в Ярославской области

По данным сервиса «Погода 76.RU» в Ярославской области ночью 6 февраля −19 °С, облачно без осадков. Днем −15 °С, к вечеру пройдет небольшой снегопад.

Ночью 7 февраля −16 °С, небольшой снег. Днем −13 °С, осадки сохранятся в течение суток.

Ночью 8 февраля −14 °С, небольшой снегопад. Днем −15 °С, пасмурно, без осадков.

Ночью 9 февраля, по данным «Гидрометцентра России», температура в регионе опустится до −18 °С, без осадков. Днем −11 °С, небольшой кратковременный снег.

Ночью 10 февраля −15 °С, временами небольшие снегопады. Днем потеплеет до −9 °С, кратковременные осадки сохранятся.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Погода Мороз Потепление Фобос
Лайк
TYPE_LIKE4
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
17
Гость
5 февраля, 18:34
Что за ересь пишут: в Москве -12, что на 10 градусов ниже нормы... Получается, норма - 2? В феврале минус два? В Москве? Даже в Сочи, сейчас, наверное, не минус 2.
Гость
5 февраля, 11:32
что,завтра то будет не знаете......
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Соседи раздают кабачки ведрами? Срочно берите! Известный врач назвал сверхспособности овоща-скромняги
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
Нам бы так! Водитель проехался по дорогам Казахстана и остался в восторге — почему?
Анатолий Кузнецов
Мнение
Как обесценивается ЕГЭ. Эксперт — о скандале с приемной кампанией в вузах
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Мнение
«Здесь даже дышать тяжело»: путешественница съездила в отпуск на Кипр и осталась в шоке — честное мнение об острове-курорте
Виктория Улитова
Мнение
«Ни в чем себе не отказывали». Пенсионерка отдохнула в Абхазии за 160 тысяч рублей — ее впечатления
Алла Гайсина
Рекомендуем