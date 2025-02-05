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Зима Обустраиваем дачу обзор Пора сеять петунии: когда и как это сделать, чтобы получить крепкую рассаду — подробная инструкция

Пора сеять петунии: когда и как это сделать, чтобы получить крепкую рассаду — подробная инструкция

Агроном дала советы, как вырастить популярные цветы

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Сажать петунии семенами на рассаду нужно как можно раньше&nbsp;— так вы получите цветы к открытию сезона | Источник: Александра Бруня / NGS.RUСажать петунии семенами на рассаду нужно как можно раньше&nbsp;— так вы получите цветы к открытию сезона | Источник: Александра Бруня / NGS.RU

Сажать петунии семенами на рассаду нужно как можно раньше — так вы получите цветы к открытию сезона

Источник:

Петуния считается главным цветком для посева в феврале. Капризная в рассаде и невероятно красивая при цветении, она всегда остается популярной у дачников. Подробно объясняем, как посеять петунии и получить крепкие и здоровые растения.

Когда сажать петунии на рассаду семенами в 2025 году

Петунии сеют на рассаду с конца января и весь февраль. Те, кто пропустит эти сроки, могут нагнать остальных в марте, но цветение к началу дачного сезона в таком случае уже не получить.

При посеве в феврале первые цветы уже будут на кусте в апреле, а пышное цветение начнется в мае. При мартовском посеве ждать цветастые шарики в кашпо придется только в июне.

Сохраните себе эту полезную инструкцию | Источник: Юрий Орлов / Городские медиаСохраните себе эту полезную инструкцию | Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Сохраните себе эту полезную инструкцию

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По лунному календарю садовода в 2025 году самые благоприятные дни для посева петуний в феврале — 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10-е, в марте — 4, 5, 7, 13, 14, 16-е. Нежелательные дни для подготовки рассады цветов в феврале — 27-е, в марте — 28, 29, 30-е.

Какие сорта выбрать

Петунии бывают нескольких видов: ампельные, каскадные и кустовые. Также можно отдельно выделить махровые и крупноцветковые цветы.

К ампельным относят сорта, у которых длинные побеги — растение может достигнуть полутора метров при определенных условиях и уходе. Стоит попробовать вырастить красную «Изи вейв ред» или белую «Шок вейв вайт», чтобы понять, подходит ли вам такой вариант растений. Петуньи прекрасно смотрятся в цветочных бордюрах.

Каскадные петунии, как вид ампельных, более популярны из-за того, что их побеги крепче. Более толстые и короткие стебли сначала устремляются вверх, а затем ниспадают вниз. Это идеальный вариант для вазонов и кашпо. Прекрасно смотрятся такие сорта, как «Суперкаскадная», «Бургунди», «Тайфун ред велюр».

Махровые петунии становятся популярнее с каждым годом, цена на их семена значительно выше, чем у других видов. Эффектно смотрятся «Дабл пируэт роуз», «Валентина», «Мираж». Среди крупноцветковых сортов дачники выбирают грандифлоры — «Бургунди», «Игл Блю», «Лимбо вайт».

Как посеять петунии

Петунии хорошо растут в рыхлом, питательном и некислом грунте. На дне горшка обязательно должен быть дренаж. Хотя бы один слой керамзита или гравия, камешков. Если вода будет застаиваться в земле, то корни начнут быстро гнить.

— В грунте нужно сделать небольшие бороздки до 0,5 сантиметра и пролить их слабым раствором марганцовокислого калия. Земля станет влажной и безопасной, — отметила агроном Людмила Шубина. — Петунии — мелкосемянная культура. Нужно аккуратно рассыпать семена в бороздки и не закрывать сверху грунтом.

Людмила Шубина — агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Если семена в гранулах, то бороздки можно не делать. Достаточно зубочисткой слегка придавить зернышко. Сверху обильно опрыскать водой, чтобы защитная пленка растворилась.

— Рассадный горшочек нужно накрыть пленкой и поставить в теплое и солнечное место. Если это подоконник, то нужно защитить горшки от холода и сквозняка. Семена будут прорастать при температуре от +20 градусов, но лучше если будет +25 градусов, — подчеркнула агроном.

Каждый день нужно снимать пленку и слегка опрыскивать землю из пульверизатора, но так, чтобы не повредить нежные семена.

Уход за рассадой петуний

Всходы должны появиться на 6–10 день. Еще через неделю пленку нужно снять. После появления сеянцев начать досвечивать рассаду. Это нужно делать по два часа утром и вечером вплоть до апреля. При коротком световом дне рассада будет быстро вытягиваться и начнет болеть, поэтому досветка очень нужна.

— Поливать рассаду придется из очень мелкого пульверизатора или с помощью пипетки. Аккуратно, чтобы не повредить растения. В рассадный период они очень капризные и хрупкие, — предупредила специалист.

Если грунт был подготовлен правильно, то подкормки не потребуются. Растения должны хорошо подрасти перед пикировкой — рассаживанием по разным емкостям. У каждого должно быть уже как минимум два настоящих листа, а лучше четыре. И только тогда можно будет пикировать их по отдельным горшочкам.

Кстати, петунии — не единственное, что нужно посадить в феврале. Загляните в наш лунный календарь для садоводов, чтобы узнать полный список растений для рассады в последний день зимы.

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Дача Сад Огород Петунии Цветы Рассада Февраль Зима
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