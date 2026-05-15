Из-за перекрытия моста через Волгу в Ярославской области изменят маршрут автобусов

Из-за ремонта моста в Рыбинске изменят схему проезда автобусов

В Ярославской области из-за ремонта моста через Волгу изменят схему проезда нескольких автобусов. Об этом предупредили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

«В период с 00:01 16 мая до 05:00 19 мая в связи с проведение ремонтных работ временно закрывается движение автомобильного и общественного транспорта по мосту через реку Волгу», — прокомментировали в пресс-службе Миндортранса.

Ограничения коснутся рыбинских городских маршрутов и межмуниципальных автобусов.

Схема объезда моста в Рыбинске

У автобусных маршрутов № 109 «Рыбинск (ж/д вокзал) — Гаврилово», № 150 «Рыбинск — Милюшино», № 152 «Рыбинск — Арефино», № 156 «Рыбинск — Шашково», № 160 «Рыбинск — Тутаев (левый берег)» начальная остановка переносится на пункт «Почта», расположенный в районе дома № 26 по улице Рыбинской.

Маршруты № 109, 156 и 160 на изменяемом участке в прямом направлении проследуют по улице Рыбинской, в обратном — по улицам Сакко и Ванцетти, Правды до временного конечного остановочного пункта «Почта» со стороны дома № 8. Маршруты № 150 и 152 в обоих направлениях проследуют по улице Коллективизации.

№ 109 «Рыбинск (ж/д вокзал) — Гаврилово»: 06:20, 07:45, 09:00, 11:05, 12:20, 14:00, 15:15, 17:40 (заезд в п.Майский), 19:10, 20:25.

№ 150 «Рыбинск — Милюшино»: 05:25, 07:35, 16:00, 18:15 (воскресенье).

№ 152 «Рыбинск — Арефино»: 06:05, 09:10, 11:45, 14:55, 18:45.

№ 156 «Рыбинск — Шашково»: 05:55, 8:05, 10:50, 13:50, 16:30, 18:50.

№ 160 «Рыбинск — Тутаев (левый берег)»: 06:45, 09:20, 15:20, 17:30.

Автобусные маршруты № 505 «Рыбинск — Пошехонье» и № 506 «Пошехонье — Ярославль (через Рыбинск)» на участке между остановками «Рыбинск КДП» и «7-й километр» в обоих направлениях будут объезжать участок по дамбе. Транспорт будет следовать по улицам Пушкина, Плеханова, Фурманова, проспекту Революции, Черепанова, Ворошилова, Глебовской, Бабушкина, Переборскому тракту, дамбе шлюз, Целинной, Шекснинскому шоссе и дамбе ГЭС.

Часть маршрутов Рыбинского городского транспорта будет сокращена.

автобус № 5 «Железнодорожный вокзал — Микрорайон ГЭС-14» будет курсировать от остановки «Микрорайон ГЭС-14» до конечного остановочного пункта «Почта» (со стороны моста). В обратную сторону аналогичным маршрутом с отправлением от остановки «Почта», расположенного в районе д. № 26 по улице Рыбинской;

автобус (кольцевые маршруты) № 8 «Соборная площадь — Улица Каляева», № 11 «Соборная площадь — Улица Каляева» и № 29 «Железнодорожный вокзал — Сады „Дружба“» будут начинать движение от остановочного пункта «Почта», расположенного в районе дома № 26 по улице Рыбинской и заканчивать на временном остановочном пункте «Почта» со стороны дома № 8 по улице Правды;

автобус (кольцевой) № 19 «Соборная площадь — Улица Тарасова»: от остановки «Почта» на улице Бадаева до остановки «Почта» (со стороны моста);

автобус (кольцевой) № 20 «Улица Максима Горького — Костромская улица» — от остановки «Почта», расположенной в районе дома № 26 по улице Рыбинской до остановки «Почта» на улице Бадаева;

автобус № 18 «Троллейбусный парк — Слип» будет курсировать до конечной «Соборная площадь», расположенной со стороны д. № 1 по улице Крестовой;

автобус № 8т «Троллейбусный парк — Слип». Часть автобусов будет осуществлять движение до конечного остановочного пункта «Соборная площадь», расположенного со стороны д. № 1 по улице Крестовой. Другая часть автобусов будет начинать движение от остановочного пункта «Почта», расположенного в районе дома № 26 по улице Рыбинской и заканчивать на временном остановочном пункте «Почта» со стороны дома № 8 по улице Правды.

Как ранее предупреждали в рыбинской администрации, работы нужны для замены асфальтового полотна. Напомним, с весны 2023 года до лета 2025-го в Рыбинске уже шел капитальный ремонт Волжского моста. По контракту, который получила компания «ЕКС», работы должны были завершить еще в 2024-м, но сроки сместились.