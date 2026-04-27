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Дороги и транспорт «Приносим извинения»: в Ярославской области задерживается запуск парома. Причина

«Приносим извинения»: в Ярославской области задерживается запуск парома. Причина

О возникших проблемах сообщили власти

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Задерживается запуск парома в Мышкине | Источник: Администрация Мышкинского муниципального района / Vk.comЗадерживается запуск парома в Мышкине | Источник: Администрация Мышкинского муниципального района / Vk.com

Задерживается запуск парома в Мышкине

Источник:

Администрация Мышкинского муниципального района / Vk.com

В Мышкине Ярославской области задержали запуск парома. Причиной тому стали выявленные надзорными органами замечания к судну. Об этом сообщили в администрации Мышкинского округа 27 апреля 2026 года.

«Приносим извинения за задержку запуска парома. По информации собственника парома, в ходе проверки, проведенной надзорными органами для определения готовности парома к рабочему сезону, были выявлены замечания. В настоящее время все необходимые работы по их устранению ведутся собственником в срочном порядке», — уточнили местные власти.

Срок завершения работ — 5 мая 2026 года. По данным Мышкинской администрации, после устранения всех замечаний паром будет повторно проверяться для получения заключения и разрешения на эксплуатацию.

Паром в Мышкине соединяет город и деревню Коровино через Волгу. Это грузопассажирская переправа, которая позволяет переправлять пассажиров и транспорт между двумя берегами реки.

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Комментарии
11
Гость
28 апреля, 13:28
Замечания были выявлены?........мрак
Гость
28 апреля, 06:19
Ни на что не способные чиновьи рожи
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Гость
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