«Приносим извинения»: в Ярославской области задерживается запуск парома. Причина

Задерживается запуск парома в Мышкине Источник: Администрация Мышкинского муниципального района / Vk.com

В Мышкине Ярославской области задержали запуск парома. Причиной тому стали выявленные надзорными органами замечания к судну. Об этом сообщили в администрации Мышкинского округа 27 апреля 2026 года.

«Приносим извинения за задержку запуска парома. По информации собственника парома, в ходе проверки, проведенной надзорными органами для определения готовности парома к рабочему сезону, были выявлены замечания. В настоящее время все необходимые работы по их устранению ведутся собственником в срочном порядке», — уточнили местные власти.

Срок завершения работ — 5 мая 2026 года. По данным Мышкинской администрации, после устранения всех замечаний паром будет повторно проверяться для получения заключения и разрешения на эксплуатацию.