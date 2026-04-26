В Ярославле перекрыли дороги и поменяли маршруты общественного транспорта из-за атаки БПЛА

В Ярославской области сообщили о перекрытии дорог Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В связи с ликвидацией последствий ночной атаки БПЛА в Ярославле перекрыта часть участков дорог и организован объезд общественного транспорта. Об этом 26 апреля сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области».

В частности перекрыты следующие участки:

Московский проспект в районе ул. Калинина — объезд по ул. Гагарина, Павлова, Рыкачева.

проспект Фрунзе в районе улиц Попова и Индустриальной — объезд по ул. Пирогова.

Кроме того, в Госавтоинспекции Ярославской области сообщили, что в настоящее время перекрыто движение на федеральной трассе М-8 «Холмогоры» с 236 км километра (поворот на Гаврилов-Ям) до 260 км (пересечение Московского проспекта и улицы Калинина).

«Также перекрыты все улицы подъезда к ПАО „Славнефть“, в том числе с ул. Гагарина», — уточнили в ГИБДД.

Объезд организован по автодороге Тутаев–Шопша в направлении Ярославля и Вологды, а также по автодороге Иваново–Шопша в направлении на Кострому и Москву.

Напомним, губернатор Ярославской области сообщил о массированной атаке БПЛА на Ярославскую область в ночь на 26 апреля.

Всю информацию об атаке БПЛА мы публикуем в онлайн-трансляции.

Обновление информации на 15:31 26 апреля: