В Ярославле перекрыли дороги и поменяли маршруты общественного транспорта из-за атаки БПЛА

В связи с ликвидацией последствий ночной атаки БПЛА в Ярославле перекрыта часть участков дорог и организован объезд общественного транспорта. Об этом 26 апреля сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области».
В частности перекрыты следующие участки:
Московский проспект в районе ул. Калинина — объезд по ул. Гагарина, Павлова, Рыкачева.
проспект Фрунзе в районе улиц Попова и Индустриальной — объезд по ул. Пирогова.
Кроме того, в Госавтоинспекции Ярославской области сообщили, что в настоящее время перекрыто движение на федеральной трассе М-8 «Холмогоры» с 236 км километра (поворот на Гаврилов-Ям) до 260 км (пересечение Московского проспекта и улицы Калинина).
«Также перекрыты все улицы подъезда к ПАО „Славнефть“, в том числе с ул. Гагарина», — уточнили в ГИБДД.
Объезд организован по автодороге Тутаев–Шопша в направлении Ярославля и Вологды, а также по автодороге Иваново–Шопша в направлении на Кострому и Москву.
Напомним, губернатор Ярославской области сообщил о массированной атаке БПЛА на Ярославскую область в ночь на 26 апреля.
Всю информацию об атаке БПЛА мы публикуем в онлайн-трансляции.
Обновление информации на 15:31 26 апреля:
В ГИБДД сообщили, что движение по Московскому проспекту восстановлено. Также в 14:55, по информации Упрдор «Холмогоры», восстановлено движение на трассе М-8.