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Дороги и транспорт Атака БПЛА на Ярославль В Ярославле перекрыли дороги и поменяли маршруты общественного транспорта из-за атаки БПЛА

В Ярославле перекрыли дороги и поменяли маршруты общественного транспорта из-за атаки БПЛА

Где не проехать

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В Ярославской области сообщили о перекрытии дорог | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославской области сообщили о перекрытии дорог | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области сообщили о перекрытии дорог

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В связи с ликвидацией последствий ночной атаки БПЛА в Ярославле перекрыта часть участков дорог и организован объезд общественного транспорта. Об этом 26 апреля сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области».

В частности перекрыты следующие участки:

  • Московский проспект в районе ул. Калинина — объезд по ул. Гагарина, Павлова, Рыкачева.

  • проспект Фрунзе в районе улиц Попова и Индустриальной — объезд по ул. Пирогова.

Кроме того, в Госавтоинспекции Ярославской области сообщили, что в настоящее время перекрыто движение на федеральной трассе М-8 «Холмогоры» с 236 км километра (поворот на Гаврилов-Ям) до 260 км (пересечение Московского проспекта и улицы Калинина).

«Также перекрыты все улицы подъезда к ПАО „Славнефть“, в том числе с ул. Гагарина», — уточнили в ГИБДД.

Объезд организован по автодороге Тутаев–Шопша в направлении Ярославля и Вологды, а также по автодороге Иваново–Шопша в направлении на Кострому и Москву.

Напомним, губернатор Ярославской области сообщил о массированной атаке БПЛА на Ярославскую область в ночь на 26 апреля.

Всю информацию об атаке БПЛА мы публикуем в онлайн-трансляции.

Обновление информации на 15:31 26 апреля:

В ГИБДД сообщили, что движение по Московскому проспекту восстановлено. Также в 14:55, по информации Упрдор «Холмогоры», восстановлено движение на трассе М-8.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
БПЛА Атака Перекрытие дороги
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Комментарии
41
Гость
27 апреля, 22:16
Так осталось что или ещё на раз не хватит?
Гость
27 апреля, 10:33
Дроны что с вечным двигателем?Расстояние от Ярославля до границы с Украиной как они пролетели?
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Гость
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