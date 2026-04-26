Правила замены водительских прав ужесточили: что автомобилистам нельзя игнорировать

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Права нужно обязательно заменить в случае утери или хищения, и не только | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUПрава нужно обязательно заменить в случае утери или хищения, и не только | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Права нужно обязательно заменить в случае утери или хищения, и не только

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В России водитель обязан обновить водительское удостоверение в случае изменения личных данных и при обнаружении проблем в состоянии здоровья. В противном случае его оштрафуют на 15 тысяч рублей.

«Водительское удостоверение подлежит обязательной замене в случаях: истечения срока его действия, изменения содержащихся в ВУ персональных данных его владельца, если ВУ пришло в негодность для дальнейшего использования вследствие износа, повреждения или других причин и сведения, указанные в нем (либо в его части), невозможно определить визуально», — сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

Кроме того, права нужно обязательно заменить в случае утери или хищения, а также при выявлении нового состояния здоровья водителя, включая ранее не обнаруженные медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами.

«Управление ТС по водительскому удостоверению с истекшим сроком действия влечет за собой ответственность, предусмотренную Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях», — подчеркнули в ведомстве.

Согласно пункту 1 статьи 12.7 КоАП РФ, если человек без прав (исключение составляет учебная езда) сядет за руль, то его могут оштрафовать на сумму от 5 до 15 тысяч рублей. Также машину могут забрать на штрафстоянку, а водителя не допустят к управлению автомобилем.

«В случае, если гражданин не управлял ТС в период после истечения срока действия его ВУ, какой-либо ответственности он не подлежит», — подытожили в МВД.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Водительские права МВД Автомобиль ПДД
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Комментарии
3
Гость
27 апреля, 09:04
У меня вообще мысль не продлевать права в этом году, - так как чиновники сделали автолюбителей просто дойными коровами, начиная от цен на автомобили и топливо и масла, кончая штрафами за все что угодно.
Гость
26 апреля, 13:58
Да всем плевать, знаю кучу таких что гоняют без Российских прав и ничего.
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Гость
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