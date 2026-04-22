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Дороги и транспорт В Ярославской области за 81 млн отремонтируют дорогу: где

В Ярославской области за 81 млн отремонтируют дорогу: где

Власти начали искать подрядчика

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В Ярославской области за 81&nbsp;млн отремонтируют дорогу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области за 81&nbsp;млн отремонтируют дорогу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области за 81 млн отремонтируют дорогу

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области ищут подрядчика для ремонта дороги. Речь идет об участке «Залесье — Сахареж» в Некрасовском районе.

Дорога связывает населенные пункты Некрасовского округа и ведет к детскому лагерю «Сахареж».

Ремонт вошел в программу нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Подрядчик обязан будет снять старое покрытие дороги, уложить асфальт и установить знаки. Начальная цена за работы — 81,2 млн рублей.

«Заказчик обязан проконтролировать восстановление Подрядчиком целостности дорожного покрытия, нарушенного в ходе отбора проб асфальтобетона в процессе производства работ», — указано в проектной документации.

Начать работы хотят 1 июня 2026 года, закончить — 1 апреля 2027. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 7 мая 2026 года.

Ранее стало известно, кто займется строительством третьего моста через Волгу. А также мы рассказывали, что ремонтируют на Московском проспекте.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Дорога Поиск подрядчика Ремонт
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Комментарии
10
Гость
22 апреля, 15:42
Этих денег хватит только на аткат!!!
Гость
22 апреля, 15:38
Какие-то жалкие 80 000 000, а точно хватит, а точно не обманут?
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Гость
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