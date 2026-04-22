В Ярославской области за 81 млн отремонтируют дорогу: где

В Ярославской области ищут подрядчика для ремонта дороги. Речь идет об участке «Залесье — Сахареж» в Некрасовском районе.
Дорога связывает населенные пункты Некрасовского округа и ведет к детскому лагерю «Сахареж».
Ремонт вошел в программу нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Подрядчик обязан будет снять старое покрытие дороги, уложить асфальт и установить знаки. Начальная цена за работы — 81,2 млн рублей.
«Заказчик обязан проконтролировать восстановление Подрядчиком целостности дорожного покрытия, нарушенного в ходе отбора проб асфальтобетона в процессе производства работ», — указано в проектной документации.
Начать работы хотят 1 июня 2026 года, закончить — 1 апреля 2027. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 7 мая 2026 года.
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