Платить за проезд придется в два раза меньше: в Госдуме готовят обновленные льготы для пенсионеров

Сейчас бесплатный проезд доступен узкому кругу граждан Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

В России предлагают ввести единую систему скидок на проезд для пенсионеров. Сейчас различные льготы существуют только в некоторых регионах. Законопроект внесли в Госдуму 9 декабря.

«Предлагаемое законопроектом регулирование призвано устранить указанный дисбаланс и закрепить единый стандарт на федеральном уровне», — говорится в пояснительной записке.

Согласно инициативе, стоимость билета для пенсионеров при проезде на муниципальных и межмуниципальных маршрутах в границах субъекта РФ не должна превышать 50% от максимального размера установленного тарифа. Также проектом предусматривается возможность согласования аналогичных условий при межрегиональных маршрутах. Помимо этого предлагается, чтобы цены за проезд для пенсионеров в пригородных поездах в пределах одного региона не превышала 70% от полной стоимости билета.

Порядок предоставления льготы будет согласовываться между региональными властями и перевозчиками. По задумке депутатов, это позволит обеспечить компенсацию выпадающих доходов транспортных организаций.

Если законопроект будет одобрен, новые правила начнут применяться уже с 1 января 2026 года.

На сегодняшний день бесплатный проезд полагается только для отдельных категорий граждан:

ветеранов Великой Отечественной войны;

инвалидов;

детей-сирот,