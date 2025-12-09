НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Дороги и транспорт Новые законы Платить за проезд придется в два раза меньше: в Госдуме готовят обновленные льготы для пенсионеров

Платить за проезд придется в два раза меньше: в Госдуме готовят обновленные льготы для пенсионеров

Новые правила хотят запустить уже в следующем месяце

Сейчас бесплатный проезд доступен узкому кругу граждан | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUСейчас бесплатный проезд доступен узкому кругу граждан | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Сейчас бесплатный проезд доступен узкому кругу граждан

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

В России предлагают ввести единую систему скидок на проезд для пенсионеров. Сейчас различные льготы существуют только в некоторых регионах. Законопроект внесли в Госдуму 9 декабря.

«Предлагаемое законопроектом регулирование призвано устранить указанный дисбаланс и закрепить единый стандарт на федеральном уровне», — говорится в пояснительной записке.

Согласно инициативе, стоимость билета для пенсионеров при проезде на муниципальных и межмуниципальных маршрутах в границах субъекта РФ не должна превышать 50% от максимального размера установленного тарифа. Также проектом предусматривается возможность согласования аналогичных условий при межрегиональных маршрутах. Помимо этого предлагается, чтобы цены за проезд для пенсионеров в пригородных поездах в пределах одного региона не превышала 70% от полной стоимости билета. 

Порядок предоставления льготы будет согласовываться между региональными властями и перевозчиками. По задумке депутатов, это позволит обеспечить компенсацию выпадающих доходов транспортных организаций.

Если законопроект будет одобрен, новые правила начнут применяться уже с 1 января 2026 года.

На сегодняшний  день бесплатный проезд полагается только для отдельных категорий граждан:

  • ветеранов Великой Отечественной войны;

  • инвалидов;

  • детей-сирот, 

Пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера и на приравненных к ним территориях, компенсируют только отдельные поездки. Также различные регионы имеют собственные системы скидок. О том, что положено именно вам, можно узнать на сайтах местных властей.

Комментарии
7
JayroslavMudryi
1 час
Что не смогли сделать бесплатным проезд для пенсионеров?? Жадность депутатов зашкаливает-- они вам и так много денег за всю свою жизнь принесли???Позор
Гость
1 час
Вранье, я инвалид третей группы инвалидности г Ярославль бесплатный проезд отобрали как у инвалидов так и у пенсионеров города Ярославля просим помощи, вернуть бесплатный проезд на общественном транспорте г Ярославля, также вернуть бесплатный проезд для школьников!!!
Читать все комментарии
Гость
