В Ярославле изменили два автобусных маршрута. Схема

«Около ограничителей высоты будут установлены камеры видеонаблюдения. При возникновении ДТП они позволят установить виновника и взыскать с него причиненный ущерб», — прокомментировал замминистра дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Дмитрий Сергеев.

В Ярославле из-за установки весогабаритного контроля изменили маршруты двух популярных автобусов. Транспорт будет курсировать по новой схеме с 5 декабря.

Обратите внимание: зеленым на схеме выделено прямое направление движения, красным — обратное. Полный круг — остановка и в прямом и обратном направлении. Полукруг — остановка по прямому или обратному направлению.

Автобус № 19 будет следовать от остановки «Химзавод „Луч“» до конечной «Улица Гудованцева» по Юго-Западной окружной дороге, улице Гагарина, Московскому проспекту, улицам Базарной, Ямской, Наумова, Большой Федоровской, Зеленцовской, Носкова, Стачек, Красноперекопской, Бахвалова.

Где установят весогабаритный контроль на Перекопе

Ограничители установят на улицах 1-й Забелицкой и Гудованцева в Красноперекопском районе. По словам губернатора Михаила Евраева, здесь недобросовестные водители объезжают пункт весогабаритного контроля на Юго-Западной окружной дороге.

«До 5 декабря габаритные ворота и дорожные знаки на подъездах к местам ограничений будут установлены. Штрафы за перегруз составляют до 600 тысяч рублей, и уйти от ответственности проездом по улицам частного сектора не получится. Безопасность на дорогах и обеспечение их сохранности — наш приоритет, и с нарушителями мы церемониться не будем», — прокомментировал глава региона.

