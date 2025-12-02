НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
В Ярославле изменили два автобусных маршрута. Схема

В Ярославле изменили два автобусных маршрута. Схема

Корректировки ввели из-за установки весогабаритного контроля

В Ярославле из-за установки пункта весогабаритного контроля изменили маршруты автобусов

В Ярославле из-за установки пункта весогабаритного контроля изменили маршруты автобусов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле из-за установки весогабаритного контроля изменили маршруты двух популярных автобусов. Транспорт будет курсировать по новой схеме с 5 декабря.

«Около ограничителей высоты будут установлены камеры видеонаблюдения. При возникновении ДТП они позволят установить виновника и взыскать с него причиненный ущерб», — прокомментировал замминистра дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Дмитрий Сергеев.

Нововведения коснулись маршрутов № 19 «Химзавод „Луч“ — „Улица Гудованцева“ и № 107 „Ярославль (АВ)“ — „Сабельницы“.

Обратите внимание: зеленым на схеме выделено прямое направление движения, красным — обратное. Полный круг — остановка и в прямом и обратном направлении. Полукруг — остановка по прямому или обратному направлению.

Маршрут автобуса № 19

Автобус № 19 будет следовать от остановки «Химзавод „Луч“» до конечной «Улица Гудованцева» по Юго-Западной окружной дороге, улице Гагарина, Московскому проспекту, улицам Базарной, Ямской, Наумова, Большой Федоровской, Зеленцовской, Носкова, Стачек, Красноперекопской, Бахвалова.

В обратном направлении — по улицам Закгейма, Маланова, Антипина, Стачек, Носкова, Зеленцовской, Большой Федоровской, Наумова, Московскому проспекту, улицам Институтской, Гагарина, Павлова, Московскому проспекту и Юго-Западной окружной дороге.

В Ярославле изменили схему движения автобуса № 19

В Ярославле изменили схему движения автобуса № 19

Источник:

правительство Ярославской области

Маршрута автобуса № 107

Автобусы маршрута № 107 поедут от конечного остановочного пункта «Ярославль (АВ)» по Московскому проспекту, улицам Базарной, Ямской, Наумова, Большой Федоровской, Зеленцовской, Носкова, Стачек, Красноперекопской, 3-й линии, 16-й линии, Центральной, Декабристов, Гудованцева, Закгейма, 8 Марта, Семашко, Будкина, Комсомольской площади, Мышкинскому проезду, улице Магистральной и Юго-Западной окружной дороге.

В обратном направлении — по Юго-Западной окружной дороге, улице Магистральной, Мышкинскому проезду, Комсомольской площади, улицам Стачек, Красноперекопской, 3-й линии, 16-й линии, Центральной, Декабристов, Гудованцева, Закгейма, 8 Марта, Семашко, Будкина, Комсомольской площади, улицам Носкова, Зеленцовской, Большой Федоровской, Наумова и Московскому проспекту.

Новая схема движения автобуса № 107 «Ярославль — Сабельницы»

Новая схема движения автобуса № 107 «Ярославль — Сабельницы»

Источник:

правительство Ярославской области

Где установят весогабаритный контроль на Перекопе

Ограничители установят на улицах 1-й Забелицкой и Гудованцева в Красноперекопском районе. По словам губернатора Михаила Евраева, здесь недобросовестные водители объезжают пункт весогабаритного контроля на Юго-Западной окружной дороге.

«До 5 декабря габаритные ворота и дорожные знаки на подъездах к местам ограничений будут установлены. Штрафы за перегруз составляют до 600 тысяч рублей, и уйти от ответственности проездом по улицам частного сектора не получится. Безопасность на дорогах и обеспечение их сохранности — наш приоритет, и с нарушителями мы церемониться не будем», — прокомментировал глава региона.

Ранее стало известно, что в России участились случаи, когда владельцы легковушек получают штрафы от Ространснадзора из-за новой мошеннической схемы от водителей фур.

Анастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Комментарии
1
Гость
16 минут
Хорошо что вообще не прикрыли, а то ведь ради такого дела могли и отменить.
