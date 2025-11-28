Льготный проезд на такси хотят сделать для некоторых россиян — кто может воспользоваться скидкой

В России могут ввести льготный проезд на такси для многодетных семей, а также уравнять стоимость поездок с ребенком и без. Разработкой нового тарифа уже занимаются депутаты Госдумы совместно с агрегаторами такси. Об этом сообщила депутат Татьяна Буцкая.

«По большому счету, это дискриминация по возрасту, поэтому мы идем к тому, чтобы взрослая и детская поездки в такси стоили одинаково, а поездка многодетной семьи, даже если едет не вся семья, будет с некой скидкой. Эта скидка сейчас проговаривается — 15–20%. Пока точного размера нет, но вот мы в эту сторону идем», — сказала парламентарий.

По ее словам, новый тариф могут применить на минивэнах, которые есть в автопарках такси, так как в этих автомобилях можно установить сразу несколько детских кресел.

По ее словам, в этом случае возможны разные варианты — либо это будет автомобиль только с бустерами, либо потребуется дополнительное время, чтобы водитель заехал за полноценными детскими креслами, либо предзаказ на определенное время, чтобы с утра водитель сразу мог поставить себе три кресла.

Ранее в России предложили разрешить бесплатно ездить по платным дорогам некоторым категориям граждан. Нововведения затронут многодетные семьи, инвалидов и законных представителей детей-инвалидов.