До Москвы не дотянет? Почему сократили дальность полетов самолетов МС-21, выпуска которых так ждут в России

Из Москвы до Иркутска долетит? Летчик оценил изменение дальности МС-21

Про судьбу МС-21 мы пишем постоянно. Их выпуска очень ждут в России. И вот последние новости. Объединенная авиастроительная корпорация изменила дальность новейшего гражданского самолета МС-21 — с 5100 километров до 3830 километров. Значит, направления, которые доступны, например, для Airbus и Boeing, для МС-21 станут недоступны. Между тем в Ростехе заявляют, что новые летные характеристики МС-21 соответствуют техническому заданию Минпромторга 2009 года, тем более что со временем дальность полета может вырасти, как, например, было с первым поколением Boeing 737 60 лет назад, который задумывался как ближнемагистральный самолет, но потом всё изменилось.

Журналист IRCITY.RU поговорила с заслуженным военным летчиком РФ, генерал-майором в отставке Владимиром Поповым, который объяснил, что это значит.

По информации «Ведомостей», дальность полета изменилась для версии МС-21-310 в двухклассной компоновке на 175 пассажиров. При этом максимальная взлетная масса самолета составляет те же 85 тонн. По информации представителя Ростеха, это расчетные характеристики реальной машины, которая уже создана «в железе», летает, проходит сертификацию и пойдет в авиакомпании. В корпорации заверили, что нынешняя дальность МС-21 «в значительной степени покрывает потребности перевозчиков», так как 80% всего пассажиропотока в России приходится на авиамаршруты протяженностью до 3000 километров.

Как объяснил Владимир Попов, ОАК определила гарантированное расстояние, которое может преодолеть этот самолет. Оно не случайно меньше, чем те показатели, которые до этого конструкторы закладывали в будущий лайнер. Реальная дальность МС-21 будет зависеть от загрузки коммерческого рейса, пояснил авиаэксперт.

«Если борт загрузить пассажирами и грузом, условно говоря, в пределах 30–50%, взять максимальное количество топлива, то самолет сможет вполне дотянуть и до 5 тысяч километров», — подчеркнул летчик, но сделал несколько оговорок.

По его словам, нужно будет учитывать еще несколько факторов: во-первых, есть ли аэронавигационный запас топлива (то есть дополнительное топливо, которое может потребоваться на случай непредвиденных ситуаций), во-вторых, в какую сторону надо лететь и каковы метеоусловия.

«Например, если лететь от Москвы на восток, то есть по ходу вращения Земли, то самолет может попасть в так называемое струйное течение и пролететь дальше, чем планировалось. В то же время если лететь в обратную сторону, то при том же количестве топлива, при той же загрузке можно не долететь до аэродрома назначения. Струйное течение будет работать против тебя, соответственно, и расход топлива будет другим», — пояснил Владимир Попов.

Также на дальность МС-21 могли повлиять и технические изменения. Изначально планировалось, что самолет будет летать на американских двигателях Pratt & Whitney и с другими составляющими.

«Сегодня мы всё это делаем впервые. Поэтому не исключено, что какие-то весовые характеристики стали немного отличаться от тех, которые были в совместных проектах, когда мы учитывали мировые наработки. А сейчас мы рассчитываем только на себя», — пояснил авиаэксперт.

Летчик подчеркнул, что это не значит, что отечественные наработки хуже. По его словам, российские разработчики, наоборот, предъявляют повышенные требования к системам и комплектующим. В этом заключается разница подходов западных и наших конструкторов.

«У нас допуски такие, что должна быть и стенка металла толще, и прочность выше. Например, если мы берем американские самолеты, то в них тот или иной элемент должен быть в два-три раза прочнее по отношению к расчетному. А российские конструкторы закладывают, как правило, усилие в 5–7 раз, а то и в 10 раз. Поэтому у нас получаются какие-то конструкции или в целом самолеты тяжелее. Это надо знать и не говорить, что у нас плохие самолеты или мы не умеем что-то делать. Идеология подхода разная. И школы — инженерные, технологические — разные у нас», — заметил эксперт.

По оценкам авиаэксперта, в зависимости от загрузки и целей можно допустить, что при нынешней дальности МС-21 сможет долететь из Москвы до Новосибирска (это около 4 тысяч километров по прямой), а после дозаправки, например, улететь в Читу.

По словам Попова, при ранних характеристиках (дальность до 5100 км) МС-21 всё равно вряд ли смог бы пролететь через всю страну, но спокойно мог бы добраться до Забайкалья.

«МС-21 занимает определенную нишу, это самолет не дальнего действия, его нельзя сравнивать с такими самолетами, которые были у нас раньше, например с Ил-96-300 или с Ил-62. Но его нельзя отнести к тому же классу, что и Ту-154, это уже новая классификация. МС-21, скорее, между Ту-154 и Ту-134. Его можно назвать межрегиональным самолетом», — определил летчик.

Он добавил, что в будущем можно будет провести модернизацию МС-21 и создать модификации самолета, чтобы закрыть и другие ниши. Это будет выгодно авиакомпаниям.

Тем не менее, по мнению Владимира Попова, даже с учетом обновленных характеристик МС-21 будет востребован среди перевозчиков, так как экономика находится в условиях санкционных ограничений и вряд ли они будут сняты после завершения спецоперации.

Также он считает, что нынешние планы по завершению сертификации к конце 2026 года более реалистичные, чем раньше. На этот процесс, по словам авиаэксперта, влияет военно-политическая ситуация и состояние экономики. Кроме того, нужно учитывать, что в 90-е годы гражданский авиапром «развалили» и сейчас эта отрасль фактически отстраивается заново. Но, по мнению Попова, в этом вопросе нужна политическая воля, а также требуется создание профильного министерства, как было в советское время.

МС-21 — среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Первый полет состоялся 28 мая 2017 года, а 15 декабря 2020-го самолет впервые поднялся в воздух с российским двигателем ПД-14.

По данным на октябрь 2025 года, необходимо импортозаместить еще пять иностранных систем, используемых в МС-21. Предполагается, что сертификация полностью отечественного лайнера завершится к концу 2026 года, после этого и начнется серийное производство. К 2030-му Ростех рассчитывает выйти на производство 36 таких машин в год. Редакция «ИрСити» поговорила с авиаэкспертами о том, почему это произошло. Пока единственный твердый контракт на поставку 18 самолетов МС-21 заключен с группой «Аэрофлот».