Ярославские власти обсудили тарифы на проезд в 2026 году: что говорят

В Ярославле обсудили тарифы на проезд Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославские власти обсудили тарифы на проезд в общественном транспорте. Об этом 11 ноября сообщила министр тарифного регулирования области Марина Сачкова. В заседании рабочей группы приняли участие также представители Министерства дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области и ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области».

По словам Марины Сачковой, на встрече обсудили действующие и планируемые на 2026 год предельные тарифы и стоимость проезда в общественном транспорте.

Что именно планируется, власти пока не озвучивают.

«Важно выработать совместные решения по оптимизации пассажирских перевозок, обеспечить оптимальное сочетание тарифной политики и развития транспортной сети, что в конечном итоге будет способствовать улучшению условий пассажирских перевозок в нашем регионе», — отметила Марина Сачкова.

Портал 76.RU запросили пояснения о планах в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Напомним, в Ярославле цены на проезд в общественном транспорте повышали с 1 января 2025 года — тарифы увеличили с 34 до 38 рублей. При этом в Ярославле отменили оплату наличными . Тогда же увеличились цены на проездные для граждан. Цены на школьные и студенческие проездные были повышены с 1 ноября 2025 года.