НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

4 м/c,

южн.

 751мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 81,29
EUR 94,19
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
На машину рухнул столб с проводами
«Умные решения»
Где хоронить домашних животных
Распродажа иномарок по дешевке
Угон автобуса: видео
Расширение платных парковок
Схема пешеходного центра
Дороги и транспорт Ярославские власти обсудили тарифы на проезд в 2026 году: что говорят

Ярославские власти обсудили тарифы на проезд в 2026 году: что говорят

Прошло заседание рабочей группы по вопросу

4 289
В Ярославле обсудили тарифы на проезд | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле обсудили тарифы на проезд | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле обсудили тарифы на проезд

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославские власти обсудили тарифы на проезд в общественном транспорте. Об этом 11 ноября сообщила министр тарифного регулирования области Марина Сачкова. В заседании рабочей группы приняли участие также представители Министерства дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области и ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области».

По словам Марины Сачковой, на встрече обсудили действующие и планируемые на 2026 год предельные тарифы и стоимость проезда в общественном транспорте.

Что именно планируется, власти пока не озвучивают.

«Важно выработать совместные решения по оптимизации пассажирских перевозок, обеспечить оптимальное сочетание тарифной политики и развития транспортной сети, что в конечном итоге будет способствовать улучшению условий пассажирских перевозок в нашем регионе», — отметила Марина Сачкова.

Портал 76.RU запросили пояснения о планах в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Напомним, в Ярославле цены на проезд в общественном транспорте повышали с 1 января 2025 года — тарифы увеличили с 34 до 38 рублей. При этом в Ярославле отменили оплату наличными. Тогда же увеличились цены на проездные для граждан. Цены на школьные и студенческие проездные были повышены с 1 ноября 2025 года.

Также с 1 января 2025 года были увеличены тарифы на поездки по межмуниципальным маршрутам.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Тариф Проезд Общественный транспорт
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY7
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY16
Печаль
TYPE_SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
60
Гость
11 ноября, 17:04
Может повысить эффективность работы транспорта, а не повышать всё время стоимость проезда? Например, почти в таком же по размером городе Рязань, стоимость проезда 31 рубль. А большинстве городов Китая стоимость проезда на наши деньги 21-23 рубля!
Гость
11 ноября, 21:44
Добрый вечер ! "Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области " и ГКУ ЯО "Организатор перевозок Ярославской области ", кто может объяснить зачем было создано второе, с каким штатом и каким фондом з/платы. Кроме того область забрала у города несколько управленческих и организационных функций - сколько штатных единиц было сокращено в мэрии и где деньги от сокращения фонда з/платы. Министров снова переименуем, именно переименуем, в директоров департаментов с соответствующими зарплатами - нам в своё время объяснили став министрами, у этих чинуш, с повышением статуса повысится ответственность и качество работы, хотя даже дураку понятно, только не власть имущим, что это это зависит от профессинализма и человеческих качеств и ни в коем случае от названия должности. И ещё много где можно найти денег, которые тратятся впустую, не залезая в карманы пассажиров, тем более, что ОТ пользуются далеко не самые обеспеченные жители области.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Это еще кто кому должен. Общественники хотят, чтобы домохозяйкам платили за их труд, — к предложению немало вопросов
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Учился 12 лет, чтобы получать копейки»: разочарованная колонка инженера IT с зарплатой 50 тысяч
Сергей
Мнение
«Он живет словно в своем собственном мире». Мама рассказала о воспитании сына с аутизмом
Камилла Мусеибова
Мнение
«Это провал, крах всего образования»: репетитор рассказала, почему никогда не устроится в школу
Карина
Образование
Мнение
«Ситуация хуже катастрофы»: крик боли и отчаяния агрария о судьбе сельского хозяйства в России
Сергей Соловьев
Сельское хозяйство
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление