В России придумали, как достичь нуля смертей в ДТП. Но водители будут в гневе

Эксперты предложили два главных шага, которые снизят смертность на дорогах Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Финляндии уже дважды зафиксировали радостный рекорд: в столице страны, Хельсинки, за целый год ни один человек не погиб в ДТП. Первый такой год — 2019, второй — 2024. Аварии случались, в них были ранены 277 человек, однако смертей не было. Петербургское издание «Собака.ru» проанализировало финский опыт. Рассказываем, возможно ли в России повторить их успех.

Что сделали в Хельсинки?

Еще в 1980-х от ДТП в городе страдало около тысячи человек в год, около 30 — погибало. Но затем на половине улиц ограничили скорость до 30 км/час. К началу учебного года ограничение ввели около всех школ. Параллельно финны развивали пешеходную и велосипедную инфраструктуру, перестраивали перекрестки и улицы, вешали на них камеры и вводили автоматизированные системы контроля за нарушениями.

Дополнением к «кнуту» стал «пряник»: в городе развивали общественный транспорт. Это способствовало тому, чтобы горожане отказывались от автомобилей. Работа не останавливается: недавно в Хельсинки приняли программу развития транспортной безопасности вплоть до 2026 года. В него входят как глобальные проекты (вроде переосмысления дорожной сети), так и важные мелочи (например, борьба с гололедом).

Главная концепция во всех этих планах — так называемая Vision Zero. Она гласит, что никто не должен погибать или становиться инвалидом из-за ДТП. Сегодня цель властей Хельсинки — не более трех смертей и 222 травм в ДТП ежегодно. Достичь этого показателя собираются к 2030 году.

А что в России?

Журналисты «Собаки.ru» проанализировали ситуацию на примере Петербурга. В 2024 году уровень смертности на дорогах города только вырос (аж на 14%). Это 148 погибших. Опрошенные эксперты нашли тому несколько причин:

низкое качество работы ответственных лиц;

устаревший подход к проектировке и развитию дорог;

скорость (допустимые 60 км/ч плюс нештрафуемый порог в 20 км/ч);

низкие штрафы: за 100 км/ч это будут «символические» 750 рублей;

не забываем и про возможность оплатить штраф со скидкой в 25%;

дизайн улиц — они порой «похожи на взлетно-посадочные полосы»;

о пешеходах при этом заботятся недостаточно: переходы могут быть неудобными, а на дорогах часто нет «островков безопасности».

Эти причины назвали несколько экспертов: транспортный инженер Иван Вергазов, проектировщик Даниил Воронин и Георгий Фролов. И эксперты уверены, что успех Финляндии вполне возможно повторить в России. К этому нет никаких принципиальных препятствий.

Так что нам делать?

По мнению Фролова, особенно важно — ограничить скорость. Вплоть до 20 км/ч на отдельных улицах в центре города.

«Ошибка на скоростях 80–100 км/ч — это гибель виновника и случайных окружающих. Именно поэтому в Хельсинки и в других зарубежных городах ограничивают скорость. Предел — 50 км/ч, на жилых улицах — до 40, 30 или 20 км/ч. Всё это делают ровно для того, чтобы ошибка или случайность стоили кому-то в худшем случае легкой травмы, но не жизни», — подчеркнул Фролов.

Интересно, что это мнение начинают разделять и во власти. В окрестностях Петербурга уже есть участки с ограничением до 20 км/ч (чтобы фактическая скорость была хотя бы 40 км/ч). В центре Москвы тоже начали опускать скорость до 30–50 км/ч.

Второе — это изменение инфраструктуры. Важно, чтобы она естественным путем мешала совершать нарушения. Фролов предлагает поступать радикально: сужать дороги до 3,25 метра.

«В центре города множество мест, где есть полосы движения шириной, как на ЗСД, до 4–6 метров. Превышая на них скорость до 100 и более км/ч, водитель просто не понимает, что что-то идет не так. И это в центре города, где на тротуарах всегда многолюдно», — говорит эксперт.

В сочетании с жесткими ограничениями скорости уже это может радикально снизить смертность.