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Дороги и транспорт Карабулинская развязка подробности «От четырех до шести полос»: озвучили детали строительства третьего моста через Волгу в Ярославле

«От четырех до шести полос»: озвучили детали строительства третьего моста через Волгу в Ярославле

Что известно о проекте

418
9 комментариев
В Ярославле должны построить третий мост через Волгу | Источник: правительство Ярославской областиВ Ярославле должны построить третий мост через Волгу | Источник: правительство Ярославской области

В Ярославле должны построить третий мост через Волгу

Источник:

В Ярославле власти озвучили детали проекта третьего моста через Волгу. Читательница 76.RU в нашем телеграм-канале в ответ на новость об изъятии домов под строительство объекта задалась вопросом о проезжей части.

— А дорога тоже будет или только мост строят? — написала пользовательница Елена М.

Ей ответили в Ярославской областной дорожной службе. Там рассказали о деталях возведения Карабулинской развязки в городе.

— В настоящее время проведен технологический и ценовой аудит проекта по строительству новой транспортной артерии с развязками и третьим мостом через реку Волгу в городе Ярославле. Планируется, что новая магистральная улица должна начинаться от пересечения проспекта Толбухина с улицей Большой Федоровской в Красноперекопском районе и заканчиваться у улицы Университетской в Заволжском районе. Протяженность объекта составит более 10 километров, а для движения транспорта будет от четырех до шести полос. Начать процесс строительства планируется именно с возведения моста через Волгу, — пояснили в Ярдорслужбе.

Третий мост через Волгу должен стать первым этапом строительства Карабулинской развязки, которая свяжет три района. В 2022 году московская организация «Институт Гипростроймост» разработала схему развязки. А в 2024 году она же создала и проект самого моста больше чем за 360,8 миллиона рублей.

В феврале 2023 года в мэрии Ярославля публиковали проект межевания территории под строительство Карабулинской развязки и моста. Согласно документу, под стройку попали 144 земельных участка. Мы публиковали подробный перечень в этом материале, а также общались с местными жителями.

В декабре 2024 года мэрия Ярославля установила право ограниченного пользования на участке Тормозного шоссе во Фрунзенском районе. Согласно подписанному мэром Артемом Молчановым документу, на шоссе могут ограничивать движение во время строительства моста. Позже Главгосэкспертиза одобрила проект переправы.

Мы рассказывали, что требуется городу для появления нового моста и почему некоторые ярославцы считают проект пустой тратой денег.

ПО ТЕМЕ
Третий мост через Волгу Проект Строительство Карабулинская развязка
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Комментарии
9
Гость
55 минут
"В Ярославле власти озвучили детали проекта третьего моста через Волгу." Мы уже лет 40 про этот мост слушаем. Денег на проекты потрачено немало. Если и будут строить новые мосты, то не в Ярославской обл.
Гость
1 час
Обещаем обещать обещанное обещание. Единая Россия 🤔
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