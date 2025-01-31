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Дороги и транспорт В Ярославской области вернули популярную электричку. Сколько стоят билеты

В Ярославской области вернули популярную электричку. Сколько стоят билеты

Поезд курсирует между Ярославлем и Костромой

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1 комментарий
Сколько стоят билеты на «электричку болельщиков» | Источник: Телеграмма СЖД / TelegramСколько стоят билеты на «электричку болельщиков» | Источник: Телеграмма СЖД / Telegram

Сколько стоят билеты на «электричку болельщиков»

Источник:

Стала известна стоимость билетов на «электрички болельщиков», которые курсируют между Ярославлем и Костромой. Актуальные цены уточнили 76.RU в пресс-службе пригородной пассажирской компании РЖД.

Напомним, что «электричку болельщика» запустили в октябре 2024 года. Она ходила по расписанию хоккейных матчей «Локомотива» в Ярославле. Однако в начале января 2025 года стало известно, что электрички отменили. В СЖД тогда объяснили свое решение тем, что «поезда болельщиков» не вошли в транспортный заказ на 2025 год. Однако позже стало известно, что их всё же запустят. Электрички начали курсировать с 27 января.

— Стоимость проезда на «электричке болельщиков» в одну сторону от Костромы до Ярославля Московского 600 рублей, от Нерехты до Ярославля — 300, — уточнили 76.RU в пресс-службе Северной пригородной пассажирской компании (СППК). — «Электричка болельщиков» — межсубъектный поезд. На территории Костромской области льготы не действуют.

«Электричка болельщиков» делает остановку на станциях Сахареж и Нерехта. Оттуда до Ярославля действуют все региональные льготы. Например, билет для детей до семи лет бесплатный.

— Стоимость проезда от Сахарежа до Ярославля Московского — 196 рублей. От Костромы до Сахарежа — 404 рублей. От Костромы до Нерехты — 300 рублей, — пояснили в СППК.

Расписание поездов Кострома — Ярославль

4, 6, 20, 25 февраля, 10, 14, 17 марта:

  • отправление из Костромы — в 16:40, прибытие в Ярославль на Московский вокзал в 18:10;

  • отправление с Московского вокзала Ярославля — в 22:25, прибытие в Кострому — в 23:52.

1 и 22 февраля:

  • отправление из Костромы — в 14:31, прибытие в Ярославль на Московский вокзал в 15:56;

  • отправление с Московского вокзала Ярославля — в 20:54, прибытие в Кострому — в 22:23.

В Северной железной дороге уточняют, что время отправления электрички в обратные рейсы из Ярославля может быть скорректировано в случае задержки матча.

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Комментарии
1
Гость
2 минуты
Я не понимаю, зачем так малевать весь состав - то Локомотивом, то другими праздниками? Зачем портить имущество ЖД, а потом когда обрисовывают граффити транспорт- в ЖД удивляются. Эти праздники не вечны, только сколько средств уходит на нанесение коллажа и его снятие, мойку состава. Это сплошные затраты. К пассажиру ЖД относится плохо, никакие вариантов поездок не предлагают, только удорожание проезда, а новых маршрутов, увы нет- все по старинке одни и те же маршруты. Кого возят? Да тех же железнодорожников, отсюда и убытки. А малевать вагоны- глупо и не в современном стиле!
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