НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +3

3 м/c,

с-з.

 760мм 87%
Подробнее
6 Пробки
USD 97,26
EUR 106,08
Неочевидные симптомы рака
Тарифы на свет
Водка от Шамана
Продают столетнюю часовню
Что с недостроенной гостиницей
Остались без отопления
Грибные места в Ярославской области
Новая выплата учителям
Стипендии в вузах Ярославля
Дороги и транспорт Ярославль и Кострому свяжут новые электрички: расписание

Ярославль и Кострому свяжут новые электрички: расписание

Сколько стоит билет

412
4 комментария

Между двумя городами запустят электричку «болельщика»

Из Ярославля в соседнюю Кострому запустят дополнительные поезда. Речь идет о новом проекте «Электричка болельщиков» — расписание будет совпадать с матчами команды «Локомотив». Об этом рассказали в пресс-службе Северной железной дороги.

— В «Электричке болельщиков» два класса обслуживания: с трансфером до ледовой арены или с самостоятельным проездом на общественном транспорте, расписание которого синхронизировано с расписанием поезда, — уточнили в пресс-службе Северной железной дороги.

Стоимость билета в одну сторону — 600 рублей.

Расписание поездов Ярославль — Кострома

19 и 27 октября, 9 и 23 ноября, 8 и 22 декабря:

  • отправление из Костромы — в 14:20, прибытие в Ярославль — в 16:00;

  • отправление из Ярославля — спустя час после матча.

21 и 25 октября, 6, 19 и 28 ноября, 20 декабря:

  • отправление из Костромы — в 16:20, прибытие в Ярославль — в 18:00;

  • отправление из Ярославля — спустя час после матча.

Время в пути — 1 час 40 минут.

На чем добраться до Костромы

Отметим, что доехать до соседнего города также можно на автобусах. Они курсируют с автовокзала с интервалом в 30 минут. Стоимость проезда — от 576 рублей.

До Костромы отправляются обычные электрички:

  • Уткино — Кострома-Новая, время в пути — 2 часа 41 минута, отправление — 13:14, прибытие — 15:29;

  • Ярославль-Главный — Кострома-Новая, время в пути — 2 часа 15 минут, отравление — 18:23, прибытие — 20:52.

Стоимость билета — 406 рублей.

ПО ТЕМЕ
Электричка Общественный транспорт Кострома Поезд
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 час
На фото Сапсан? Пять минут, и Вы, на Родине Ивана Сусанина?🤔
Гость
1 час
Очень сильно дорого
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Бесплатные горячие источники, но дорогая коммуналка: россиянин — о жизни в нетуристической Болгарии
Анонимное мнение
Мнение
Палка для битья крапивы, ракоходы и даже шишки: топ придурочных товаров с Wildberries
Любовь Никитина
Мнение
Вернулись в школу — подцепили корь и ветрянку. Вирусолог ответил, ждать ли вспышек «детских» болезней осенью и как себя защитить
Анонимное мнение
Мнение
«Остается выкрасть математичку из соседней школы». Отец девятиклассника — о дефиците учителей в стране
Анонимное мнение
Мнение
«С каждым днем уехать сложнее»: как россиянка спасалась в США от разрушительного урагана «Милтон»
Валерия Богатырёва
Заместитель главного редактора
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Установка кондиционеров

12 000 ₽

Добавить объявление