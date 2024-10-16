Ярославль и Кострому свяжут новые электрички: расписание

Между двумя городами запустят электричку «болельщика» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Из Ярославля в соседнюю Кострому запустят дополнительные поезда. Речь идет о новом проекте «Электричка болельщиков» — расписание будет совпадать с матчами команды «Локомотив». Об этом рассказали в пресс-службе Северной железной дороги.

— В «Электричке болельщиков» два класса обслуживания: с трансфером до ледовой арены или с самостоятельным проездом на общественном транспорте, расписание которого синхронизировано с расписанием поезда, — уточнили в пресс-службе Северной железной дороги.

Стоимость билета в одну сторону — 600 рублей.

Расписание поездов Ярославль — Кострома

19 и 27 октября, 9 и 23 ноября, 8 и 22 декабря:

отправление из Костромы — в 14:20, прибытие в Ярославль — в 16:00;

отправление из Ярославля — спустя час после матча.

21 и 25 октября, 6, 19 и 28 ноября, 20 декабря:

отправление из Костромы — в 16:20, прибытие в Ярославль — в 18:00;

отправление из Ярославля — спустя час после матча.

Время в пути — 1 час 40 минут.

На чем добраться до Костромы

Отметим, что доехать до соседнего города также можно на автобусах. Они курсируют с автовокзала с интервалом в 30 минут. Стоимость проезда — от 576 рублей.

До Костромы отправляются обычные электрички:

Уткино — Кострома-Новая, время в пути — 2 часа 41 минута, отправление — 13:14, прибытие — 15:29;

Ярославль-Главный — Кострома-Новая, время в пути — 2 часа 15 минут, отравление — 18:23, прибытие — 20:52.