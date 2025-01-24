В Ярославской области вернули популярную электричку

Между Ярославлем и Костромой вновь запустят «электрички болельщиков». Об этом сообщили в Северной пригородной пассажирской компании (СППК) 23 января.
— С 27 января вновь поедет электропоезд с тематическим оформлением.
«Ярославский бронепоезд» будет следовать из Костромы в Ярославль и обратно в дни домашних игр ХК «Локомотив», — говорится в сообщении СППК.
Напомним, что ранее «электричку болельщика» запустили в октябре 2024 года. Она ходила по расписанию матчей в Ярославле. Однако в начале января 2025 года стало известно, что электрички отменили. В СЖД тогда объяснили такое решение тем, что «поезда болельщиков» не вошли в транспортный заказ на 2025 год. Однако позже стало известно, что их всё же запустят.
Расписание поездов Кострома — Ярославль
27 января, 4, 6, 20, 25 февраля, 10, 14, 17 марта:
отправление из Костромы — в 16:40, прибытие в Ярославль на Московский вокзал в 18:10;
отправление с Московского вокзала Ярославля — в 22:25, прибытие в Кострому — в 23:52.
1 и 22 февраля:
отправление из Костромы — в 14:31, прибытие в Ярославль на Московский вокзал в 15:56;
отправление с Московского вокзала Ярославля — в 20:54, прибытие в Кострому — в 22:23.
В Северной железной дороге уточняют, что время отправления электрички в обратные рейсы из Ярославля может быть скорректировано в случае задержки матча.