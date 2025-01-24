В Ярославской области вернули популярную электричку

— С 27 января вновь поедет электропоезд с тематическим оформлением. «Ярославский бронепоезд» будет следовать из Костромы в Ярославль и обратно в дни домашних игр ХК «Локомотив», — говорится в сообщении СППК.

Напомним, что ранее «электричку болельщика» запустили в октябре 2024 года. Она ходила по расписанию матчей в Ярославле. Однако в начале января 2025 года стало известно, что электрички отменили. В СЖД тогда объяснили такое решение тем, что «поезда болельщиков» не вошли в транспортный заказ на 2025 год. Однако позже стало известно, что их всё же запустят.