Съедутся тысячи зрителей: в Ярославле из-за популярного шоу перекроют улицу

В Ярославле у «Арены-2000» ограничат движение Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославле временно закроют для движения и парковки улицы рядом со спорткомплексом «Арена-2000» на улице Гагарина. Об этом проинформировала мэрия города.

Ограничения будут действовать 23–24 декабря. Они связаны с проведением в учреждении 24 декабря новогоднего шоу «Снежная королева» (0+). Начало мероприятия — в 14 часов.

— Ограничение движения и парковки обусловлены соблюдением антитеррористической безопасности и предложениями Госавтоинспекции, — прокомментировали в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля.

«Снежная королева» — это музыкальный спектакль по мотивам сказки Андерсена в исполнении артистов Московского театра «Сказка на льду». Продолжительность представления — один час без антракта. Цена билетов варьируется от 500 до 850 рублей.

Движение будет закрыто 24 декабря с 8 до 22 часов на улице Институтской (участок от Московского проспекта до улицы Гагарина) и на внутриквартальных проездах между улицами Институтской и Гагарина. Также на Институтской улице с 19 часов 23 декабря до 22 часов 24 декабря ограничат остановку и стоянку транспорта.