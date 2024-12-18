Съедутся тысячи зрителей: в Ярославле из-за популярного шоу перекроют улицу

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Что будет происходить в «Арене»

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8 комментариев

В Ярославле у «Арены-2000» ограничат движение

Источник:

В Ярославле временно закроют для движения и парковки улицы рядом со спорткомплексом «Арена-2000» на улице Гагарина. Об этом проинформировала мэрия города.

Ограничения будут действовать 23–24 декабря. Они связаны с проведением в учреждении 24 декабря новогоднего шоу «Снежная королева» (0+). Начало мероприятия — в 14 часов.

— Ограничение движения и парковки обусловлены соблюдением антитеррористической безопасности и предложениями Госавтоинспекции, — прокомментировали в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля.

«Снежная королева» — это музыкальный спектакль по мотивам сказки Андерсена в исполнении артистов Московского театра «Сказка на льду». Продолжительность представления — один час без антракта. Цена билетов варьируется от 500 до 850 рублей.

Движение будет закрыто 24 декабря с 8 до 22 часов на улице Институтской (участок от Московского проспекта до улицы Гагарина) и на внутриквартальных проездах между улицами Институтской и Гагарина. Также на Институтской улице с 19 часов 23 декабря до 22 часов 24 декабря ограничат остановку и стоянку транспорта.

Схема ограничения движения и стоянки

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Арена-2000 Ограничение движения
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Комментарии
8
Гость
56 минут
в 90е при русском Президенте Ельцине ничего не перекрывали и жили спокойнее и лучше
Гость
1 час
Всё перекрыть и никого не пущвть всё что умеем, кроме неудобства людям это ничего не принесёт, а террористы всегда безнаказанно делают всё по плану и никаких полицаев на километры нет
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