Ярославцы встали в ночные пробки. Что случилось в городе

Десятки машин попали в затор Источник: Свободный Ярославль 2.0 / Vk.com











Поздним вечером 5 сентября автомобилисты и «Яавтобусы» в Ярославле встали в пробку. Движение затруднено на Московском проспекте от поворота на проспект Фрунзе до Выемки.

— Пробка на Московском проспекте, — лаконично предупреждают о заторе в соцсетях, прикрепляя фото и видео.

Затор растянулся вдоль Московского проспекта Источник: Свободный Ярославль 2.0 / Vk.com

Судя по кадрам, одну из полос движения заняла дорожная техника Источник: Свободный Ярославль 2.0 / Vk.com











Наглядно показываем, где затруднен проезд Источник: «Яндекс.Карты»











Напомним, с середины лета в городе ремонтируют Московский проспект. Судя по кадрам, вечерний затор также образовался на фоне работы дорожной техники.

Ремонт выполняет фирма «Профиль-Плюс», директор которой бывший хоккеист, депутат Ярославской областной думы Илья Горохов. По контракту участок от Богоявленской площади до проспекта Фрунзе должны были обновлять с 1 июля по 15 октября 2024 года. Однако работы начали раньше положенного — 19 июня бригады рабочих приступили к обновлению тротуаров. Закончить их тоже хотят раньше — к 1 сентября. На одном из совещаний в мэрии глава ДГХ Ярослав Овчаров заявил, что подрядчик не успеет к началу осени.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Профиль-Плюс» было образовано в октябре 2009 года с регистрацией в промзоне «База Нечерноземья» в Ивняковском сельском поселении Ярославского района. Компания занимается производством асфальта и проведением дорожных работ. Учредителем числится бизнесмен Александр Драчков. Отметим, что это не первый ремонт дорог в Ярославской области, который выполняет компания. Например, в 2023 году она выиграла контракт на 130,7 миллиона рублей на работы на Тутаевском шоссе от ТРЦ «Рио» до улицы Елены Колесовой.