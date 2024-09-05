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Дороги и транспорт Ярославцы встали в ночные пробки. Что случилось в городе

Ярославцы встали в ночные пробки. Что случилось в городе

Затор растянулся на несколько километров

766
4 комментария

Десятки машин попали в затор

Поздним вечером 5 сентября автомобилисты и «Яавтобусы» в Ярославле встали в пробку. Движение затруднено на Московском проспекте от поворота на проспект Фрунзе до Выемки.

— Пробка на Московском проспекте, — лаконично предупреждают о заторе в соцсетях, прикрепляя фото и видео.

Затор растянулся вдоль Московского проспекта

Судя по кадрам, одну из полос движения заняла дорожная техника

Наглядно показываем, где затруднен проезд

Напомним, с середины лета в городе ремонтируют Московский проспект. Судя по кадрам, вечерний затор также образовался на фоне работы дорожной техники.

Ремонт выполняет фирма «Профиль-Плюс», директор которой бывший хоккеист, депутат Ярославской областной думы Илья Горохов. По контракту участок от Богоявленской площади до проспекта Фрунзе должны были обновлять с 1 июля по 15 октября 2024 года. Однако работы начали раньше положенного — 19 июня бригады рабочих приступили к обновлению тротуаров. Закончить их тоже хотят раньше — к 1 сентября. На одном из совещаний в мэрии глава ДГХ Ярослав Овчаров заявил, что подрядчик не успеет к началу осени.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Профиль-Плюс» было образовано в октябре 2009 года с регистрацией в промзоне «База Нечерноземья» в Ивняковском сельском поселении Ярославского района. Компания занимается производством асфальта и проведением дорожных работ. Учредителем числится бизнесмен Александр Драчков. Отметим, что это не первый ремонт дорог в Ярославской области, который выполняет компания. Например, в 2023 году она выиграла контракт на 130,7 миллиона рублей на работы на Тутаевском шоссе от ТРЦ «Рио» до улицы Елены Колесовой.

Все новости о ремонте Московского проспекта мы собираем в сюжете. Ранее мы также публиковали пути объезда.

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Пробки Московский проспект Дорожный ремонт Спецтехника
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Комментарии
4
Гость
5 сентября 2024, 22:08
Нищие ярославцы... Пробки... Ремонты...
Гость
5 сентября 2024, 22:14
креативные ярославцы должны страдать
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