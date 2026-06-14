Без толкотни и толп туристов: 8 недооцененных пляжей Краснодарского края, о которых не знают даже местные

Садитесь поудобнее, заправляйте полный бак и выбирайте свой маршрут Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Жара становится невыносимой, на море хочется ужасно, но новости о переполненных пляжах Сочи и Анапы быстро охлаждают пыл. Однако на черноморском побережье еще остались точки, которые массовый турист либо проскакивает мимо, либо считает «слишком тихими».

Корреспондент 161.RU сделал подборку локаций, где море пахнет морем, а между вашим полотенцем и соседним точно будет больше пяти сантиметров пространства.

Веселовка: свобода, дельфины и «черное золото»

Поселок в Темрюкском районе Краснодарского края, расположенный на берегу Черного моря и Кизилташского лимана.

Это место для тех, кто любит масштаб. Здесь заканчивается цивилизация и начинается бесконечная Бугазская коса. Веселовка (или Янтарный) — это территория ветра и свободы. Здесь нет набережных с батутами, зато есть оглушительные закаты и открытое море, в которое по утрам заходят стада дельфинов.

Ну не райское ли место? Источник: Яндекс Карты

Фишка: рядом находится озеро Соленое. Летом оно пересыхает, покрываясь коркой белой соли, под которой скрывается лечебная грязь. Выглядит это как декорации к фильму про Марс. Идеально для тех, кто хочет привезти из отпуска не только загар, но и эффектные фото.

Бухта Инал: там, где море стало бирюзовым

Курорт на черноморском побережье Краснодарского края между Джубгой и Архипо-Осиповкой.

Инал — это такая классика, которую многие незаслуженно забыли. Бухта огромная, и в ней несколько участков. Чем дальше вы уходите от первого участка, тем меньше людей. Здесь особая порода скал, которая придает воде почти тропический лазурный оттенок.

Галечный пляж и прозрачное голубое море Источник: Яндекс Карты

Фишка: знаменитая голубая глина. Прямо у берега есть небольшое озеро-купель. Схема проста: намазаться до состояния «аватара», подождать, пока глина высохнет на солнце, и смыть ее в чистейшем море. Кожа после этого — как после дорогого спа-салона.

Новомихайловский: секретный песок в стране гальки

Поселок на побережье Черного моря в Туапсинском районе, примерно между городами Джубга и Туапсе.

Сам поселок — довольно бойкая точка, но у него есть козырь в рукаве. Если проехать чуть дальше в сторону «Орленка», вы попадаете на пляжи с настоящим золотистым кварцевым песком. Это редкость для этой части побережья.

На закате всё становится золотым — вода, небо и берег Источник: Яндекс Карты

Фишка: здесь очень пологий вход в воду. Если вы едете с детьми, которые боятся глубины или острых камней, это ваш вариант. Море здесь прогревается быстрее, а инфраструктура позволяет не чувствовать себя на необитаемом острове.

Криница: оазис прозрачной воды

Небольшое село в составе Геленджика. Находится в устье реки Пшада, на берегу Черного моря.

Криница — это место для эстетов. Здесь нет порта, нет впадающих речушек, поэтому вода прозрачная, как в стакане. Пляж очень широкий, из крупной, идеально обточенной гальки. Воздух здесь пропитан смесью ароматов соли и пицундской сосны.

Признайтесь, тянет нырнуть? Источник: Яндекс Карты

Фишка: лестница. Чтобы попасть на пляж, нужно преодолеть длинный спуск (и, что важнее, подъем). Это отличный фильтр: ленивые туристы остаются в Геленджике, а до Криницы доезжают только те, кто действительно ценит чистоту.

Бетта: тупик, в котором замерло время

Небольшой курортный хутор на побережье Черного моря в Краснодарском крае. Входит в состав Геленджика.

Если Криница — это простор, то соседняя Бетта — это уют. Поселок зажат в узком горном ущелье. Это «медленный» отдых: прогулки по кипарисовым аллеям, чтение книг в тени сосен и созерцание моря со скалистых обрывов.

Море уходит в небо Источник: Яндекс Карты

Фишка: тропа на мысе Чуговкопас. Прогуляйтесь по ней на закате — виды на открытое море такие, что захватывает дух. В Бетте часто останавливаются дайверы — подводный мир у местных скал очень богатый.

Дюрсо: виноградники и скалистые берега

Хутор и морской курорт на побережье Черного моря в Краснодарском крае, который входит в состав знаменитого туристического объединения Абрау-Дюрсо.

Пока все гуляют вокруг озера в Абрау, знающие люди едут дальше к морю. Маленькая бухта Дюрсо окружена холмами, усаженными лозой. Здесь особая, почти итальянская атмосфера.

Фото отсюда очень эффектные Источник: Яндекс Карты

Фишка: возможность совместить «дикий» пляж и высокую кухню. Днем вы плаваете в чистом море, а вечером за 10 минут добираетесь до Абрау-Дюрсо, чтобы поужинать в хорошем ресторане с видом на озеро и поющие фонтаны.

Прасковеевка: величие скал и абсолютное спокойствие

Село в Краснодарском крае. Входит в состав Дивноморского сельского округа.

Это одно из самых фотогеничных мест побережья. Огромная скала Парус, одиноко стоящая в воде — лишь малая часть красоты. Берег здесь состоит из высоких отвесных слоистых скал, которые защищают пляж от ветра.

Пустынный берег в разгар сезона? Это реально Источник: Яндекс Карты

Фишка: тишина. В Прасковеевке нет шумных дискотек. Это место про созерцание мощи природы. Если пройти по берегу подальше от Паруса, можно найти абсолютно пустые лагуны, где будете только вы и чайки.

Малый Утриш: заповедный край для смелых

Поселок в Краснодарском крае на берегу Черного моря. Расположен на территории Анапы.

Это «высшая лига» нишевого отдыха. Дорога сюда — гравийный серпантин, настоящее испытание для машины и водителя, но награда того стоит. Это территория государственного заповедника. Здесь пахнет можжевельником так сильно, что кружится голова.

Дорога сложная, но цель того стоит Источник: Яндекс Карты

Фишка: здесь нет электричества в привычном смысле (многие базы на генераторах) и почти не ловит связь. Это идеальное место для цифрового детокса. Море здесь настолько чистое, что можно увидеть крабов, бегающих по дну на глубине нескольких метров.

Чтобы вам было проще выбрать, куда именно направить колеса, мы составили небольшую шпаргалку: